VfB Eichstätt gegen TSV 1860 Rosenheim im Live-Ticker: Dezimierter VfB trifft auf Schlusslicht

Von: Vinzent Fischer

Visiert den Heimsieg gegen den TSV 1860 Rosenheim an: Eichstätt-Trainer Markus Mattes. © Imago / Johannes Traub

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der VfB Eichstätt den TSV 1860 Rosenheim. Die Partie im Live-Ticker.

Am 27. Spieltag der Regionalliga Bayern ist der TSV 1860 Rosenheim zu Gast beim VfB Eichstätt.

Das Eichstätter Lazarett hat sich nach dem Sieg bei der SpVgg Unterhaching weiter vergrößert. Rosenheim steht im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand.

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Eichstätt - Markus Mattes ist besorgt. „Personell pfeifen wir aus dem letzten Loch“, beklagt sich der Trainer des VfB Eichstätt. „Den Sieg in Unterhaching haben wir sehr, sehr teuer bezahlt. Jonas Halbmeyer hat sich in der Nachspielzeit nach einem mehr als unnötigen Foul das Syndesmoseband gerissen und muss in Augsburg operiert werden“, berichtet der 46-Jährige. Die Freude über den überraschenden 4:1-Auswärtssieg beim Drittliga-Absteiger aus der Münchner Vorstadt währte wohl nur kurz. Neben Halbmeyer fallen auch Johannes Kraus (muskuläre Probleme), Ralf Schröder (Bänderverletzung) und Jonas Fries (Knie-OP) verletzungsbedingt aus. Zudem muss Torjäger Philipp Federl, der seinen Vertrag im Altmühltal am Mittwoch ein weiteres Mal verlängerte, gesperrt aussetzen.

Der TSV 1860 Rosenheim steht im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand. Mit lediglich drei Siegen und 16 Punkten stehen die Innstädter auf dem letzten Platz der Tabelle. Trotzdem stellt VfB-Trainer Markus Mattes klar: „Wir werden Rosenheim auf keinen Fall unterschätzen.“ Bis auf den gelbgesperrten Linor Shabani kann 1860-Coach Florian Heller aus dem Vollen schöpfen. „Wir müssen dreifach punkten, und damit wollen wir in Eichstätt anfangen. Der VfB ist eine kampfstarke Mannschaft, die aber auch fußballerisch enorme Qualität mitbringt und meiner Meinung nach sehr schwer auszurechnen ist. In der Offensive bringen sie sehr viel Geschwindigkeit mit“, sagt der Rosenheimer Trainer im Vorfeld der Partie. (Vinzent Fischer)