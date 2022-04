10 Jahre Bestattungsinstitut ROSE – … begleitend an Ihrer Seite

Kompetent und zuverlässig „begleitend an Ihrer Seite“: v.l. Nina Böse sowie Ingrid und Holger Booch. © Bestattungsinstitut ROSE

„Ein Dank an all die vielen Angehörigen für ihr großes Vertrauen in uns.“

Der Tod eines geliebten Menschen ist ein schwieriges und oft traumatisches Ereignis im Leben eines jeden Menschen. Vor allem bei einem plötzlichen Todesfall können die vielen Maßnahmen, die dann sofort zu ergreifen sind, zu einem unüberwindlichen Berg anwachsen, der den Betroffenen in seinem Schmerz zu überwältigen droht. In diesen schweren Stunden ein vertrauensvolles Bestattungsinstitut an seiner Seite zu wissen, ist sehr tröstlich und hilfreich.

Vor allem Einfühlungsvermögen, Sensibilität und eine individuelle Bestattung, für die man als Angehörige im persönlichen Gespräch viel Zeit und Ruhe hat, zeichnen das Bestattungsinstitut ROSE besonders aus. Heuer feiert das renommierte Unternehmen, das inzwischen Standorte in Peißenberg, Peiting und Schongau betreibt, sein 10-jähriges Bestehen.

Bestattungsinstitut ROSE: Ein Dank für das große Vertrauen

„Wir möchten an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, uns für das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken“, sagt Holger Booch, der zusammen mit seiner Frau Ingrid sowie Nina Böse das kompetente Bestattungsinstitut führt.

Bestatter zu sein, ist kein Beruf sondern Berufung für uns – daher brennen wir und unser ROSE-Team für das, was wir täglich für unsere Angehörigen leisten, getreu unserem Unternehmensleitsatz: „… begleitend an Ihrer Seite!“

Als erster Bestatter im Landkreis richtete man 2012 einen eigenen Abschiedsraum der Stille unter notwendiger hygienischer Versorgung ein. „Wir ermöglichen damit die Abschiednahme am offenen Sarg, was vielen Angehörigen sehr wichtig ist“, weiß Holger Booch aus langjähriger Erfahrung. Manchmal müssen Familienangehörige nach der Todesnachricht erst von weither anreisen. Durch den Hygieneraum mit Pathologie und Kühlung – selbstverständlich stets durch ausgebildetes Fachpersonal betreut – nimmt das Bestattungsinstitut ROSE den zeitlichen Druck aus der üblichen Beerdigungs-Zeremonie. „Diese individuelle Gestaltung ist in unserer Region einzigartig und wird von Trauernden sehr geschätzt, was die zahlreichen Gästebuch-Eintragungen beweisen“, berichtet Holger Booch.

Stets professionell im Einsatz: Die Bestatter Ingrid und Holger Booch (v.l.n.r.) mit Nina Böse. © Bestattungsinstitut ROSE

Weltliche Trauerreden immer beliebter

Die ausgebildete Trauerrednerin ist das größte Aushängeschild des erfolgreichen Bestattungsinstituts. Ihre besondere Gabe, die richtigen Worte zu finden, ihre Feinfühligkeit für die jeweilige Situation spenden den Angehörigen viel Trost. „Wir bekommen von unseren Kunden so viel positive Resonanz, sodass wegen starker Nachfrage inzwischen auch meine Kollegin Nina Böse und mein Mann als Trauerredner fungieren“, erklärt Ingrid Booch. Der Wunsch nach weltlichen, individuellen Trauerreden wird immer größer und liegt inzwischen bei rund 20 Prozent.

Vorsorgespräche und persönliche Bestattungs-Wünsche

An 365 Tagen im Jahr ist das Bestattungsinstitut ROSE an 24 Stunden rund um die Uhr telefonisch erreichbar. „Wir kümmern uns um alles und empfehlen jedem, mit uns rechtzeitig ein vertrauensvolles Vorsorgegespräch zu führen, das im Trauerfall eine große Entlastung sein kann“, sagt Nina Böse. Dazu gehört die Kommunikation mit der Friedhofsverwaltung ebenso wie die Auswahl der passenden Bestattungsart wie beispielsweise Erdbestattung, Feuerbestattung, Baumbestattung, Seebestattung und weitere. „Bestattungen werden immer persönlicher und individueller“, stellt Nina Böse fest. „Wir stehen hier bei allen Fragen mit Pietät begleitend zur Seite!“

Das gesamte Team, bestehend aus acht Frauen und Männern, ist fachlich kompetent geschult und lebt die Philosophie des Hauses – … begleitend an Ihrer Seite – mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen täglich aufs Neue.

Leistungen Beratung („auch mobil vor Ort“) Überführungen im In- und Ausland Sämtliche Bestattungsarten wie Erd-, Feuer-, See-, Baum-, Diamantbestattung, etc. große Sarg- & Urnenausstellung Erledigung aller Formalitäten und Behördengänge Hygienische Versorgung von Verstorbenen Trauerdruck- und Traueranzeigenservice Blumen- und Dekorationsservice Planung, Gestaltung & Umsetzung der Trauerfeier Abschiedsraum Trauerrednerin Trauerbegleitung Bestattungsvorsorge Sterbegeldversicherung

Bestattungsinstitut ROSE: vor 10 Jahren in Peißenberg begonnen

2012 : Unternehmensgründung durch die drei Gesellschafter Ingrid und Holger Booch sowie Nina Böse in Peißenberg , Hauptstraße 16 im Zementerhaus

: Unternehmensgründung durch die drei Gesellschafter Ingrid und Holger Booch sowie Nina Böse in , Hauptstraße 16 im Zementerhaus 2013 : weitere Filiale in Peiting , Freistraße 6

: weitere Filiale in , Freistraße 6 2015 : weitere Filiale in Schongau Lechtorstraße 13

: weitere Filiale in Lechtorstraße 13 2018: Eröffnung des neuen Unternehmenssitzes mit Geschäftsgebäude, großem Abschiedsraum, Hygieneraum inklusive Kühlung, Lager, Halle und Büroräumen in Peißenberg, Kranebitterstraße 2b (hinter Möbel Palmberger)

Weitere Infos erfahren Sie auf www.bestattungsinstitut-rose.de

Gabriela Königbauer

Kontakt

Bestattungsinstitut Rose

Hauptstraße 16

82380 Peißenberg

Lechtorstraße13

86956 Schongau

Freistraße 6

86971 Peiting

Telefon: 08803 6394394

E-Mail: info@bestattungsinstitut-rose.de

Web: www.bestattungsinstitut-rose.de