100 Jahre Metzgerei Weichart - Jubiläumsfeier mit vielfältigem Programm

Metzgerei Weichart: Feiern im Wirtshaus-Hof mit Biergarten © Metzgerei Weichart

Zweitägige Jubiläumsfeier der Metzgerei Weichart in Raisting: U100 Party am 10. Juni mit Musik, Grillen und Bullriding sowie Hoffest mit Frühschoppen am 11. Juni.

100 Jahre Metzgerei Weichart – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Das renommierte Fleisch- und Wurstfachgeschäft in Raisting freut sich, zu diesem besonderen Jubiläum die gesamte Bevölkerung herzlich einzuladen. „Wir haben uns für diesen Anlass ein besonders Programm für unsere treuen Kunden sowie alle Besucher und Interessierte in unserem Wirtshaus-Hof mit Biergarten einfallen lassen“, freut sich Metzgermeister Manfred Weichart.

„Tradition verpflichtet“, ist Metzgermeister Manfred Weichart aus Raisting überzeugt. Der leidenschaftliche Fleisch- und Wurstexperte führt die renommierte Familien-Metzgerei inzwischen in vierter Generation. Weichart, bildet sich kontinuierlich weiter, um seinem Handwerksbetrieb als Chef von rund zwölf Mitarbeitern ein engagiertes Vorbild zu sein. Zahlreiche Zertifikate des Metzgermeisters – zuletzt als Champion beim Metzger-Cup der Innung – beweisen das.

Metzgerei Weichart: U100 Party am Samstag, 10. Juni

Den Festauftakt im Rahmen des Jubiläums macht am Samstag, 10. Juni, die große U100 Party (für Jung und Alt von 0 bis 100 Jahren) mit legendären Grillspezialitäten der Metzgerei Weichart, die seit 25 Jahren auch als ausgesprochener Experte und Könner für Barbecue & Grill in der Region beliebt und bekannt ist.

Und weil bei einer U100 Party natürlich auch die Musik nicht fehlen darf, wird die Weilheimer Rockband „Floque & Roque“ mit sagenhaften Rock- und Popklassikern als neue Hits gecovert, zu Tanz und einer Bombenstimmung provozieren.

Selbstverständlich ist fürs leibliche Wohl mit Spezialitäten vom Grill bestens gesorgt. Am Profi-Grill wird der zertifizierte Grillmeister Manfred Weichart persönlich brutzeln. Geöffnet ist auch die Gin-Bar.

Hoffest am Sonntag, 11. Juni – Metzgerei Weichart

Weiter geht’s am Sonntag, 11. Juni, ab zehn Uhr mit einem zünftigen Hoffest mit Frühschoppen. Ab zehn Uhr gibt es kesselfrische Weißwürste, zur musikalischen Unterhaltung spielt derweil die Raistinger Blasmusik auf. Freuen darf man sich auch auf die Raistinger Trommler.

Den ganzen Tag über kann man an interessanten Aktivitäten teilnehmen:

An Führungen durch Metzgerei und Produktionsräume teilnehmen und Fachfragen zum Metzgerhandwerk und zum vielseitigen Sortiment der Traditionsmetzgerei stellen

Familien, Jung und Alt können an den Ständen mit Grillspezialitäten, Bier, Käse, Kaffee und herrlichen Kuchen genießen und probieren. Auch eine Gin-Bar mit besonderen Drinks wird es geben.

Ab 15 Uhr spielt „Deep South“ mit Christoph Adolphs auf

Wer Lust auf Bullriding (mit Betreuung) hat, kann es beim Hoffest in Raisting ausprobieren und sich mit anderen messen.



Weichart – Grillmeister der Masterclass

Manfred Weichart hat sich in den vergangenen Jahren zum „Zertifizierten Grillmeister – Masterclass“ ausbilden lassen und dabei viel zu den Themen Grillen, BBQ, Käse, Brot, Gewürze und Wein gelernt. Profiköche, BBQ-Weltmeister und Proficaterer, Sommeliers sowie Branchengrößen aus dem Grill- und Kochbereich gaben in diesen Kursen neben den Grillarten und den entsprechenden Zubereitungsmöglichkeiten auch Tipps zu den Bereichen Tasting und Lebensmittelkunde. Grillrezepte und Einblicke in das Wettbewerbsgrillen waren natürlich auch enthalten.

Die Metzgerei in Raisting ist ein moderner Verarbeitungsbetrieb mit eigener Schlachtung. Hier werden kundennahes Traditionshandwerk betrieben sowie feinste Fleisch- und Wurstspezialitäten produziert. Die Schlachttiere kommen von ansässigen Bauern, die Fütterung erfolgt mit hochwertigen Futtermitteln. Im eigenen Schlachthaus erfolgt auch die professionelle Weiterverarbeitung zu rund 100 verschiedenen Wurst- und Fleischspezialitäten durch die erfahrenen Metzger des Hauses. Ob Weißwürste, Wiener, Leberkäse oder der hausgemachte Wurstsalat – Kunden schätzen das hervorragende Angebot ihrer Dorfmetzgerei Weichart.



Beginn und Firmenphilosophie der Metzgerei Weichart

1923 wurde die Traditionsmetzgerei von Jakob Weichart gegründet. Heute führt Manfred Weichart den Familienbetrieb in vierter Generation.

Mit der modernen Verarbeitung in Raisting will die Metzgerei Weichart ein Zeichen setzen, dass auch im ländlichen Bereich Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden können und ein kundennahes Traditionshandwerk feinste Fleisch- und Wurstwaren produzieren kann.

Gabriela Königbauer

Kontakt

Metzgerei Manfred Weichart

Floßmannstraße 9

82399 Raisting

Telefon: 08807-948080

Fax: 08807-949042

E-Mail: info@metzgerei-weichart.de

Web: www.metzgerei-weichart.de