Murnau – E-Mobilität, dieses Thema ist aktuell in aller Munde – auch und gerade hier bei uns im schönen Oberland. Immer mehr Menschen schaffen sich ein eigenes E-Auto an, möchten es dann natürlich am liebsten ganz entspannt direkt in bzw. an der Immobilie laden – sorgenfreies Tanken dahoam genießen!

Dieses Thema hat mit der Zunahme an Elektrofahrzeugen und insbesondere mit dem reformierten Wohneigentumgesetz (WEG) in der Wohnungswirtschaft eine deutliche Dynamik erfahren. Tanken dahoam – mit dem passenden Ökostromtarif und 100% klimaneutral ermöglicht das die 17er Oberlandenergie, der die E-Mobilität bekanntlich besonders am Herzen liegt. Und so hat es sich der regionale Energieversorger zum Ziel gesetzt, seine Kunden mit Ladestationen für zu Hause optimal zu unterstützen. Ob Garage, Carport oder Freifläche, die 17er Oberlandenergie stattet sämtliche Stellplätze mit naturstrombetriebenen Ladestationen, sogenannten Wallboxen, aus. Die passende Photovoltaikanlage gibt es natürlich auch dazu.

Für die 17er Oberlandenergie selbstverständlich: Das Planen einer optimalen Lösung gemeinsam mit dem Kunden sowie die fachgerechte Installation durch kompetente Fachleute. Interessenten können sich mittels des Wallbox-Konfigurators auf der Webseite der 17er Oberlandenergie schon vorab unverbindlich ein Angebot erstellen lassen.

Klimaneutrales Tanken dahoam – das funktioniert tatsächlich ganz einfach: mittels von der 17er Oberlandenergie installierter PV-Anlage, Wallbox und einem Stromspeicher. Aus dem gibt es den Strom, sollte die Sonne mal nicht scheinen. Einfach tanken, immer und überall – so lautet die Devise bei der 17er Oberlandenergie, und deshalb laden Kunden natürlich auch an den zahlreichen 17er-Ladesäulen im Oberland zu ermäßigten Preisen.

Um seine Privat- und Gewerbekunden optimal zu unterstützen, bietet der Energieversorger 17er Oberlandenergie regelmäßig kostenlose und kompakte Live-Web-Seminare zu verschiedenen Themen rund um die E-Mobilität an: Wie ist der aktuelle Stand in unserer Region? Wie baut man ein Ladeinfrastruktursystem auf? Wie sieht das Ganze in der Praxis (etwa das Laden, Verwalten und Abrechnen von Firmenfahrzeugen) aus? Mit welchen Angeboten unterstützt die 17er Oberlandenergie?

Zwei kostenlose einstündige Live-Webinare zum Thema „E-Mobilität & Ladeinfrastruktur für Privat, Gewerbe und Gastgeber“ finden wieder am Donnerstag, 14. September sowie am Donnerstag, 28. September jeweils um 16.30 Uhr statt.

Donnerstag, 14.09.2023 um 16:30 Uhr

Zwei weitere Live-Webinare zum Thema „Strom erzeugen und selbst nutzen, mittels einer eigenen PV-Anlage“ finden am Mittwoch, 20. September sowie am Mittwoch, 27. September jeweils um 16.30 Uhr statt.

Freitag,. 28.09.2023 um 16:30 Uhr

Wertvolle Informationen aus erster Hand von Experten, die natürlich auch gerne sämtliche anstehende Fragen beantworten.

