Als der erste Lastwagen auf den Hohen Peißenberg fuhr - Ein Rückblick ins Jahr 1924

Geschafft: Der erste Lastwagen, der 1924 auf den Hohen Peißenberg fuhr, gehörte dem Konsumverein Peißenberg. © Hochenauer

Eine besondere Attraktion erlebten die Hohenpeißenberger im Juli 1924: Ein Raupenschlepper brachte Baumaterial auf den Berg. Zuschauer beobachteten das Ereignis. Wenig später fuhr auch der erste Lastwagen auf den Hohen Peißenberg.

Hohenpeißenberg – Die Gemeinde Hohenpeißenberg musste im Jahr 1924 das Schulhaus auf dem Berg erweitern, und dazu war Baumaterial nötig. Sand, Kies und Zement wurden mit Pferdefuhrwerken über die Nordseite den Berg hochtransportiert, wobei für einen Kubikmeter Kies, der aus der Ammer geholt wurde, ab dem Hetten dann vier Pferde vor den eisenbeschlagenen Wagen gespannt wurden.

So muss es für die Hohenpeißenberger im Juli 1924 eine besondere Attraktion gewesen sein, als ein Raupenschlepper in den Ort kam, um Baumaterial auf den Berg zu bringen. Der Motor-Raupenschlepper der Firma „Büssing“ sollte zwei Anhänger, die mit 2000 Ziegeln beladen waren, den Berg hochziehen. Die Ziegel stammten aus dem „Tonwerk G. Nicolai“ aus Oderding.

Die Fahrt des Raupenschleppers vom Gasthaus „Hetten“ bis zum Berggipfel dauerte zwei Stunden

Der Raupenschlepper benutzte denselben Weg wie die Pferdefuhrwerke. Vom Gasthaus „Hetten“, wohin die Ziegel aus Oderding geliefert wurden, bis zum Bergipfel zur Baustelle dauerte die Fahrt zwei Stunden.

Die Zuschauer, die das Spektakel verfolgten, konnten nicht glauben dass diese Zugmaschine die Wagen, die mit 150 Zentnern (7,5 Tonnen) Ziegeln beladen waren, problemlos über diese Wegstrecke ziehen würde. Der Raupenschlepper gehörte dem Weilheimer Unternehmer und Dampfsägewerksbesitzer Neidhart.

Bei der Ankunft des Raupenschleppers auf dem Gipfel gab es eine Ansprache

Vermutlich hatte Neidhart in der Nähe von Hohenpeißenberg Arbeiten zu erledigen und konnte deshalb den Transport auf den Berg übernehmen. Eine Fahrt auf der Straße von Weilheim nach Hohenpeißenberg wäre mit dem Raupenschlepper eine Tagesreise gewesen. Die Zuschauer waren neugierig und begleiteten den Transport den gesamten Weg bis zum Ziel. Der Raupenschlepper meisterte die Aufgabe hervorragend; zu lesen ist, dass der Ziegeleibesitzer Nicolai bei der Ankunft auf dem Berg eine Ansprache hielt.

„Mit von der begleiteten Zuschauermenge dekorierten Wagen erreichte das Stahlroß sein Ziel und mit einer schneidigen Ansprache durch H. Nicolai über das frohe Ergebnis, verbunden mit einem dreifachen Hoch auf den Besitzer des Transportrosses, Herr Neidhart mit Sohn, fand die erste und bisher schwierigste Fahrt auf den ,Bayerischen Rigi’ ihren wohlgeglückten Abschluß.“

Zudem wird beschrieben, dass der bisher fast unbefahrbare Verbindungsweg von Hetten bis zum Berg bei einiger sachgemäßen Behandlung vollständig fahrbar hergestellt und auch noch eingewalzt wird, sodass Hohenpeißenberg in Zukunft als Ausflugsort, bekannt durch sein herrliches Panorama, mit jedem Personenwagen ohne Schwierigkeiten erreicht werden könne.

So sah der Feldweg auf den Berg vor etwa 100 Jahren aus. Bei dem Bauernhof handelt es sich um den Marxenbauer vom Pröbstlberg. © Hochenauer

Keine zwei Wochen später fuhr dann der erste Lastwagen, der der „Konsumgenossenschaft Peißenberg“ gehörte, auf den Berg. Er musste denselben Weg benutzen wie der Raupenschlepper. Dieser Lkw transportierte Lebensmittel und Getränke auf den Berg, weil in den folgenden Tagen der Verfassungstag gefeiert wurde. Geschäftsführer der „Konsumgenossenschaft Peißenberg“ war damals der rührige Johann Hirsch, welchem in Peißenberg für seine unermüdliche Arbeit vor rund 40 Jahren eine Straße gewidmet wurde.

Zum Verfassungstag kam auch Münchens späterer OB Thomas Wimmer auf den Berg

Verfassungstag war der 11. August, gefeiert wurde immer am Sonntag darauf. Nach der Messe in der Wallfahrtskirche kam der gemütliche Teil beim Wirt, wo es hoch herging – vorausgesetzt das Wetter spielte mit.

Es gibt ein Foto – vermutlich von 1926 –, das den späteren Münchner Oberbürgermeister Thomas Wimmer beim Verfassungstag auf dem Hohen Peißenberg zeigt. Der Verfassungstag war auch eine politische Veranstaltung der Sozialdemokratie. Wimmer legte sich als Münchner Stadtrat schon vor 1933 massiv mit den Nationalsozialisten an und griff den damaligen Landespolitiker Hitler persönlich stark an – er warf ihm vor, ein „Schwätzer“ zu sein. Dies hat ihm Hitler nie verziehen und Wimmer kam nach 1933 in Schutzhaft und wurde arbeitslos.

Bis zur weiteren „Motorisierung des Berges“ sollte es noch zehn Jahre dauern. Von 1933 bis 1935 wurde die Bergstraße an der Südseite gebaut. Erst mit dieser Straße war es möglich, dass ein normal motorisiertes Auto den Berg ohne Probleme bewältigen konnte. Bis 1961 blieb die Bergstraße eine Kiesstraße, dann wurde sie asphaltiert. Rudolf Hochenauer

