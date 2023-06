20 Jahre Kulturverein am 24. Juni in Tiefstollenhalle

Teilen

Am 24. Juni feiert der Kulturverein Peißenberg sein 20-jähriges Bestehen in der Tiefstollenhalle. © Kulturverein Peißenberg

In diesem Jahr nun feiert der Kulturverein sein 20-jähriges Bestehen. Am 24. Juni wird es dazu besondere Veranstaltungen mit verschiedenen Künstlern geben.

Peißenberg – 20 Jahre Kulturverein Peißenberg – fast 150 Jahre Tiefstollenhalle: Die legendäre Tiefstollenhalle, in der die meisten Veranstaltungen des Kulturvereins Peißenberg stattfinden, wurde um 1875 als Zechenhaus (und später Maschinenhalle) erbaut. Sie gehörte zu einem Ensemble von Betriebsgebäuden beim 1869 angeschlagenen Tiefstollen, auf den sich für etwa 40 Jahre der Kohleabbau in Peißenberg konzentrierte.

Impressionen der Tiefstollenhalle Fotostrecke ansehen

Nach dem Ende des Bergbaus in Peißenberg Ort 1971 erwarb die Marktgemeinde das Areal am Tiefstollen und 1988 auch das denkmalgeschützte ehemalige Zechenhaus, das jedoch immer mehr verfiel und erst ab März 2003 aus seinem Dornröschenschlaf erweckt wurde. Es folgten der Umbau und die Renovierung der Tiefstollenhalle(n) unter Erhaltung der Eigenheiten der Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts.



Ab September 2004 erstrahlte der Bau in seiner heutigen Schönheit und enthält neben Foyer und Saal auch den Ausstellungsbereich des Bergbaumuseums.

Tickets für die Jubiläumsfeier

2003 Gründung Kulturverein

Um den neuen Veranstaltungssaal mit kulturellem Leben füllen zu können, wurde 2003 der Kulturverein Peißenberg gegründet. Durch das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder konnten seitdem viele bekannte Künstler zum Auftritt in die Tiefstollenhalle nach Peißenberg geholt werden.

Jubiläum am Samstag, 24. Juni

In diesem Jahr nun feiert der Kulturverein sein 20-jähriges Bestehen. Am 24. Juni wird es dazu besondere Veranstaltungen mit verschiedenen Künstlern geben: Ab 15 Uhr wird ein buntes Programm für Groß und Klein präsentiert, mit mehreren Musikgruppen, Kinderunterhaltungen und Verköstigung durch die Firma „Biomichl“. Am Abend geht es mit Barbetrieb und ausgewählten Künstlern in Foyer und Saal weiter. Ein großes Feuerwerk bildet den krönenden Abschluss der Jubiläumsveranstaltung. Gabriela Königbauer

20 Jahre Jubiläum Kulturverein Peissenberg © Kulturverein Peissenberg

Weitere Infos und Ticketverkauf unter www.tiefstollenhalle.de

Kontakt

Kulturverein e.V. Peißenberg

Frau Barbara Hampp

Rathaus – Hauptstraße 77

82380 Peißenberg

Telefon: 08803/690-149

E-Mail: Barbara.Hampp@peissenberg.de

Web: www.tiefstollenhalle.de