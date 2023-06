21-jähriger mit stark blutender Gesichtsverletzung: Polizei sucht drei Männer

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Mit dem Rettungswagen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. © Symbolbild: Frank Sorge / imago

Per Notruf hat ein 21-Jähriger am frühen Samstagmorgen mitgeteilt, dass er in Huglfing von drei unbekannten Männern geschlagen worden sei, auch sei er mit Pfefferspray besprüht worden. Er hatte eine stark blutende Gesichtsverletzung.

Huglfing – Der 21-Jährige aus Huglfing meldete sich am Samstag, 3. Juni, in den frühen Morgenstunden bei der Polizeiinspektion Weilheim und gab an, dass er gegen 1.35 Uhr auf Höhe Hauptstraße 43 von drei unbekannten Personen geschlagen worden sei und auch Pfefferspray abbekommen habe. Als Polizeibeamte dann vor Ort waren, zeigte sich, dass der junge Mann eine stark blutende Gesichtsverletzung sowie auch gerötete Augen hatte.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Der 21-jährige Geschädigte war stark alkoholisiert

Der Verletzte gab an, von den drei Männern ohne Anlass angesprochen worden zu sein. Durch mehrere Faustschläge sei er dann niedergestreckt worden. Die Ladung Pfefferspray habe er direkt ins Gesicht bekommen. Der Geschädigte, der laut Polizeibericht stark alkoholisiert war, wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Obwohl der junge Mann stark blutete, hat er nach Auskunft der Polizei bei dem Vorfall lediglich leichte Verletzungen davongetragen.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise

Der 21-Jährige konnte die drei Männer, die in die Tat verwickelt gewesen sein sollen, nicht beschreiben. Eine Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Wer zu dem Zwischenfall in Huglfing sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim (Telefonnummer 0881/6400) zu melden, die nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.