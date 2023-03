Summer Opening bei Teak & More

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Die perfekten Garten- und Outdoormöbel finden Sie bei Teak & More. © Teak & More

Alle Neuheiten für Draußen und buntes Programm am Samstag, 25. März. Die neuesten Gartenmöbel-Trends der Saison präsentiert Teak & More beim großen Summer Opening am Samstag, 25. März, von 10 bis 15 Uhr. Dazu kann man sich mit Köstlichkeiten vom Grill und erlesenen Weinen verwöhnen lassen.

Oderding –Wer zur Eröffnung der Freiluftsaison seine grüne Oase vor der Haustüre zum Wohlfühlbereich machen will, ist bei Teak & More im Oderdinger Gewerbegebiet an der richtigen Adresse. Seit rund einem Jahr haben Toni Nicola Ritter und Johannes Frühschütz – beide langjährige Mitarbeiter der Firmengründer Cornelia Weiß und Eduard Hupfauf – den renommierten Betrieb Teak & More übernommen und bieten auf über 4.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Terrassen-, Wellness- und Gartenmöbel in exzellenter Qualität.

Teak & More bietet auf 4000 Quadratmetern viele Möbel, hochwertige Materialien und nachhaltige Produkte. So gelingt die perfekte Garteneinrichtung. © Teak & More

Summer Opening 25.03.23: Jetzt die neuesten Trends der Saison erleben! © Teak & More

Ein wichtiger Aspekt ist auch die Gesamtkonzeption vom Sonnenschutz über Liege- und Essmöglichkeiten bis hin zu Grill, Außenküche oder Geschirr. „Wir besprechen mit dem Kunden seine ganz individuellen Wünsche. Ob Sonnenschutz, Gartenmöbel oder Grillbereich, Beleuchtung oder gar ganze Außenküche mit Kühlschrank - wir haben für jeden Wunsch das richtige im Portfolio und erarbeiten dann zusammen eine Konzeption, bei der alles zusammenpasst“, erzählt Toni Ritter. Dazu machen sich die Fachleute auf Wunsch auch vor Ort beim Kunden ein Bild, um die perfekte Lösung für jeden Garten zu finden. Dies gehört genauso zum gelebten Service bei Teak & More wie die Lieferung und Montage. „Wir nehmen auch den Müll wieder mit“, so Ritter. Und dabei hat es der Kunde stets mit Mitarbeitern des Hauses zu tun, es gibt keine Subunternehmer.

Die Grundidee von Teak & More ist nach wie vor der hohe Qualitätsanspruch, denn „wir bieten hier keine Möbel an, die nach kurzer Zeit auf dem Müll landen müssen“, so Toni Ritter. Vielmehr achten sie und Johannes Frühschütz bei der Auswahl der angebotenen Produkte sehr auf Nachhaltigkeit. Vor allem europäische Hersteller sind im Sortiment, die oft auch recycelte Kunststoffe verwenden. Hochwertige Materialien und solide Verarbeitung bieten die Gewähr dafür, dass man viele Jahre Freude an seinen Gartenmöbeln hat. Um diese Zeit möglichst noch zu verlängern, bietet das Haus auch die komplette Aufbereitung im Herbst an, so dass die guten Stücke vor der Einlagerung wieder perfekt in Schuss sind und auf ihren nächsten Einsatz warten.

Zur Homepage

Impressionen: Garteneinrichtung mit Teak & More Fotostrecke ansehen

Neben namenhaften Outdoor-Herstellern wie Solpuri, Cane Line, Dedon, Weishäupl und anderen mehr produziert Teak & More auch seine eigenen Produkte. Diese werden ausgiebig getestet und das Design perfektioniert, bis alles den hohen Ansprüchen der Outdoor-Fachleute von Teak & More entspricht. Dabei arbeiten sie seit vielen Jahren mit Herstellern zusammen, die wissen, was ihnen wichtig ist. Und so bietet man letzlich die riesige Auswahl, die von platzsparenden Balkonmöbeln bis hin zu großen Loungegruppen für jeden das Passende parat hat.

Zu den Marken von Teak & More

Summer Opening bei Teak & More Neuheiten für Draußen und buntes Programm am Samstag, 25. März, von 10 bis 15 Uhr. Seien Sie dabei und genießen Sie Köstlichkeiten vom Grill und erlesenen Wein.

„Unser Lager ist voll und startklar für die neue Saison“, freut sich Johannes Frühschütz, der auch einiges zu den neuen Trends für 2023 verrät. „Es wird bunter, vor allem Gelb und Lavendel sind die neuen Garten-Highlights. Und auch die Polstermöbel für draußen werden immer ausgeklügelter und pflegeleichter.“ Die großen Lagerbestände hält man vor, um möglichen Lieferschwierigkeiten zu begegnen. Und so freuen sich Toni Nicola Ritter und Johannes Frühschütz jetzt auf den Saisonstart mit ihren tollen Kunden. Wer schon einmal vorab reinschnuppern möchte in die riesige Auswahl, der kann die neue Homepage besuchen. „Und über die Social Media-Kanäle, die wir jetzt auch bespielen, wollen wir unseren Bekanntheitsgrad noch erweitern,“ so Toni Ritter. Text: Bianca R. Heigl

Das Team von Teak & More steht für qualitative Beratung sowie nachhaltige Produkte. © Teak & More

Kontakt

TEAK & MORE – Die Garteneinrichter

Ziegeleiweg 2

82398 Oderding

Tel. 0881/927 6377

Mail: info@teak-and-more.de

Web: www.teak-and-more.de