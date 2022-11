So schön begann der Advent im Landkreis: Eindrücke von den Weihnachtsmärkten

Von: Franziska Seliger

Ein reges Treiben herrschte auf dem Weihnachtsmarkt in Huglfing. © Ruder

Landkreis – Mit Weihnachtsmärkten in vielen Orten hat am Wochenende der Advent im Landkreis begonnen. Wir haben in Oberhausen, Huglfing, Seeshaupt, Polling, Pähl, Raisting und Penzberg Eindrücke gesammelt.

Huglfing: Im und um den Pfarrstadl in Huglfing kam der Nikolaus mit seinen Engerln zu Besuch, die Kinder sangen Weihnachtslieder, und verschiedene Musikgruppen sorgten für Advents-Stimmung. An vielen Ständen gab es eine große Auswahl an Geschenkideen. „Eine wundersame Überraschung“ verkauften vier Huglfingerinnen an ihrem Stand. In jedem Päckchen sei eine Überraschung, hieß es, die dann an Weihnachten unterm Baum für Furore sorgen werde – genauso wie sogenannte Überraschungskugeln. Insgesamt warteten 285 Geschenke und 100 Kugeln auf Käufer. Der Erlös der Aktion ist für die Anschaffung einer Kirchenglocke und von Weihnachtsmarkt-Ständen bestimmt. Wer dem Christkind seine Wünsche schreiben wollte, konnte den Brief in Huglfing am „Christkindlpostamt“ einwerfen. (ge)

Oberhausen: Die Bläser spielten am Samstagnachmittag vorweihnachtliche Weisen und stimmten die Besucher auf einen adventlichen Bummel über den Oberhauser Weihnachtsmarkt ein. Im Angebot waren dort Adventskränze, Gestecke und viel Selbstgebasteltes. Es duftete nach Kuchen, Kaffee und Plätzchen sowie nach Bratwurst. Für den Stand des Frauenbundes, Organisator des Marktes, hatten die fleißigen Helferinnen um Barbara Sterzer Socken gestrickt, Auch Handytaschen, Sammeltassen mit Kerzen sowie Makramee-Arbeiten und Topflappen gehörten zum Angebot. Für die Kleinen hatten die Bäuerinnen ein Lebkuchen-Backen organisiert, und die Kinder durften die Lebkuchen nach eigenen Wünschen verzieren. (ge)

Verkauften in Oberhausen: (vorn v.l.) Angela Olschewski, Sieglinde Liebscher und Kati Hellmann. © Ruder

Polling: Musikalisch eingestimmt vom Pollinger Musikverein, wurde der 35. Weihnachtsmarkt in Polling eröffnet. Bereits am frühen Sonntagvormittag herrschte reges Gedränge an den 24 Ständen. Neben viel Kulinarischem verkaufte die „Lebenshilfe“ Socken, Papiersterne, Türkränze und kleine Beton-Engel. „Alles ist von den Bewohnern und Betreuern das ganze Jahr selbst gemacht“, so Erzieherin Anna Wandinger. Bei der Ukrainerin Natalia Morosowa konnten die Besucher Glöckchen, Puppen, Strohengel und Tassen erwerben. Die Ornamente, die auf den Gegenständen zur Verzierung verwendet werden, gehören laut Morosowa seit dem 18. Jahrhundert zur ukrainischen Tradition. (ge)

Traditionelles aus der Ukraine bot Natalia Morosowa auf dem Pollinger Adventsmarkt an. © Beutler

Seeshaupt: Auf dem Schulgelände in Seeshaupt zog ein altbairischer Christkindlmarkt die Besucher an. Im Sonnenschein gönnten sich diese gern ein Glas Glühwein im Kreis von Familie und Freunden. Viel zu sehen gab es an den rund 15 Ständen. An jenem von Doris Hausner aus Eberfing war alles selbst gemacht. Christbaumschmuck, kleine Körbchen, Engerl, Wollknäuel zum Aufhängen und Kränze hatte die Verkäuferin liebevoll drapiert. „Ich bastle das ganze Jahr über“, sagte sie. Im Angebot hatte sie auch mehrere kleine Säckchen mit Walnüssen von ihren sechs Nussbäumen. Dreimal ist sie bereits bei dem Markt dabei gewesen und hat jedes Mal fast alles verkauft. (ge)

Vom Christbaumschmuck bis zu den Engerln war alles selbst gebastelt am Stand von Doris Hausner. © Beutler

Pähl: Reges Gedränge herrschte am Pfarr- und Gemeindezentrum in Pähl. Kulinarisches wie Hirtensuppe, Schupfnudeln und frischer warmer Leberkäs war sehr gefragt. Mögliche Weihnachtsgeschenke wie Fußschemel, Holzsterne und Vogelhäuschen warteten auf die Käufer. Wer eine Rundfahrt durchs Dorf machen wollte, konnte in einer Kutsche Platz nehmen. Am Stand von Gabriele Bernhard aus Fischen war alles selbst gebastelt. Ganz besonders beliebt waren die kleinen Treibholz-Engel aus Ammersee-Holz, die genauso wie die selbst entworfenen Weihnachtskarten regen Absatz fanden. (ge)

Nicht nur ein Anziehungspunkt für die Kinder: Schafe auf dem Markt in Pähl, wo die Besucher bei Sonnenschein bummeln konnten. © Ruder

Raisting: Der Duft von Bratwurst, Sauerkraut und Steckerlfisch lag in der Luft. In Raisting fand an zwei Tagen beim Gasthaus „Drexl“ der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Nicht nur im Außenbereich gab es allerhand zu sehen, auch im Innenbereich war es festlich, leuchteten kleine Lichtlein. Bei Wilhelmine Brenner aus Entraching war die Auswahl an Krippenfiguren riesengroß. Rund 1000 Stück hattet sie im Angebot. Alle hat ihr vor zwei Jahren verstorbener Mann selbst geschnitzt. Da gab es Figuren aus Lindenholz und Ahornholz, von mini bis groß. Und Brenners Sohn Roland bot gleichzeitig selbst gemachten „Windachtaler Honig“ an. (ge)

Wilhelmine Brenner und ihr Sohn Roland beim Markt in Raisting. © Beutler

Penzberg: Adventliche Gestecke, selbst gebastelter Weihnachtsschmuck, Mistel- und Tannenzweige und viele, viele Geschenkideen für Weihnachten: An den rund 65 Buden des Penzberger Christkindlmarktes wurde am Samstag eine bunte Mischung an weihnachtlichen Waren präsentiert – und natürlich gab es auch jede Menge Leckeres zu essen und zu trinken, etwa Bratwurst und Glühwein, gebrannte Mandeln, Lebkuchen und vieles mehr.

Ihr Stand wurde als der schönste prämiert: Mitglieder des Penzberger Heim- und Hobbybrauvereins mit Markt-Organisatorin Monika Schmid (3.v.r.) und Bürgermeister Stefan Korpan (2.v.l.) © Seliger

„Gott sei Dank“, sagte etwa Michaela Pfeifer, habe der Markt heuer nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause wieder stattfinden können. Die Besucherin war eigens aus Bad Bayersoien gekommen, um mit ihren kleinen Enkelkindern über den Christkindlmarkt zu schlendern, dessen Stände in Teilbereichen der Bahnhofstraße sowie der Karlstraße aufgebaut worden waren. Magischer Anziehungspunkt für die kleinen Besucher war die lebende Krippe vor der Christkönigkirche, in der man echte Schafe sowie einen Ochsen und einen Esel bestaunen und manchmal sogar streicheln konnte – wenn es die Tiere zuließen. (fn)

Inge Beutler (ge)/Franziska Seliger (fn)

