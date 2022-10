Auch bei der Grabpflege gibt es Klimasünden: Landratsamt appelliert zu Allerheiligen an Bürger

Von: Stephanie Uehlein

Wirbt für den Einsatz torffreier Erde bei Gartenarbeit und Grabpflege zum Schutz von Mooren und Klima: Naomi Watzlawik-Hammer von der Kreisentwicklung. Das Bild wurde vor dem Friedhof in Weilheim aufgenommen. © Landratsamt Weilhleim-Schongau

Auch wer ein Grab pflegt, kann sich dabei klimaschädlich verhalten. Um dem entgegenzuwirken, hat das Landratsamt anlässlich von Allerheiligen einen Aufruf gestartet. In diesem geht es neben der Grab- auch um die Gartenpflege.

Landkreis – Mit dem Appell, torffreie Erden einzusetzen, wendet sich die Kreisentwicklung im Landratsamt Weilheim-Schongau kurz vor Allerheiligen an Bürger, die in diesen Tagen die Gräber ihrer Angehörigen pflegen, aber auch an Gartenbesitzer. Der in handelsüblicher Blumenerde enthaltene Torf entstehe in Hochmooren, erklärt Veronika Schellhorn, Referentin für Klimaschutz und Mobilität am Landratsamt. „Durch den Torfabbau kommt es zur Zerstörung ökologisch wertvoller Lebensräume, wodurch zahlreiche Tiere und Pflanzen verdrängt werden.“ Zudem schade der Torfabbau dem Klima, da es durch ihn zur Freisetzung großer Mengen des Treibhausgases CO2 komme. Schellhorns Kollegin Naomi Watzlawik-Hammer sagt: „Der Verzicht auf Torf beim Garteln und bei der Grabpflege schont also die Moore und schützt langfristig das Klima.“

Gemeinden und Gartenverbänden werden kostenlose Schilder angeboten

Zusammen mit dem Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege möchte die Abteilung „Klimaschutz“ am Landratsamt den Moorschutz durch die Verwendung von torffreien Erden auf Friedhöfen in den Vordergrund rücken. Zu diesem Zweck werden Gemeinden und Gartenverbänden kostenlose Schilder, die über die Thematik informieren, zur Verfügung gestellt. Die Aushänge, die etwa an den Ein- und Ausgängen von Friedhöfen befestigt werden können, sind bei der Kreisentwicklung des Landratsamts erhältlich (Kontaktaufnahme per E-Mail an kreisentwicklung@lra-wm.bayern.de). mm/sts

Mehr Auskünfte zum Einsatz torffreier Erden erhalten Interessierte online unter www.torffrei.info/ (dort informiert das Bundeslandwirtschaftsministerium).

