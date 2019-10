200 000 Euro Schaden bei Stadelbrand in Antdorf

Mit vereinten Kräften gegen die Flammen: 75 Feuerwehrleute aus Antdorf, Penzberg, Habach und Dürnhausen waren am Freitag im Einsatz, um zu verhindern, dass sich der Stadelbrand auf die umliegenden Gebäude ausbreitet.

Großeinsatz der Feuerwehren

von Kathrin Hauser schließen

Obwohl am am Freitagabend vier Feuerwehren im Einsatz waren, konnten sie nicht verhindern, dass ein Stadel im Antdorfer Ortsteil Rieden vollständig niederbrannte. Den 75 Feuerwehrleuten gelang es aber, das Feuer in Schach zu halten, sodass die Flammen nicht auf das landwirtschaftliche Anwesen übergriffen.