Einheimische fordern Baugrund - Unmut über neuen Wasserpreis

Von: Franziska Seliger

Teilen

Gut besucht war die Antdorfer Bürgerversammlung, bei der Bürgermeister Klaus Kostalek seinen Rechenschaftsbericht über die vergangenen drei Jahre ablegte. Pandemibedingt war eine Bügerversammlung lange nicht möglich. © Seliger

Die Erhöhung des Wasserpreises und neues Bauland für Einheimische: Das waren die beiden beherrschenden Themen bei der Antdorfer Bürgerversammlung, die viele Interessierte ins Schützenheim lockte.

Antdorf – Zum Warmwerden hatte Klaus Kostalek ein bisschen was zur Einwohnerstatistik mitgebracht. „Antdorf wächst“ informierte der Bürgermeister. Und: „Wir veralten nicht.“ Beides bedeute aber, dass die Gemeinde dringend neues Bauland ausweisen müsse, wenn sie verhindern wolle, dass der nachwuchs aus dem Dorf wegzieht. „Da sind wir dran“, versicherte Kostalek. Derzeit werde parallel an zwei Bebauungsplänen für Einheimischenmodelle gearbeitet: An der Penzberger Straße könnten rund sieben Parzellen für Einheimische entstehen, in einem zweiten Baugebiet im Antdorfer Süden etwa zehn.

Wir werden alles versuchen, heuer einen Bebauungsplan durchzubringen

„Bei uns ist der Wille dahinter es zu machen. Wir werden alles versuchen, heuer einen Bebauungsplan durchzubringen“, versicherte Kostalek, nachdem er sich unter anderem von Andreas Huber, dem Vorsitzenden des Trachtenvereins, einiges an Kritik hatte anhören müssen.

Huber wartet eigenen Angaben zufolge seit Jahren auf eine Möglichkeit, in seinem Heimatort zu bauen, mittlerweile ist er nach Sindelsdorf gezogen. „Ich werde seit sechs Jahren vertröstet“, kritisierte Huber. Und nicht nur ihm gehe es so. „Wir haben viele junge Antdorfer die aktiv sind im Dorf, und jeder wird nur vertröstet.“ Huber forderte von Kostalek endlich eine klare Aussage, wann es ein Einheimischenmodell geben werde. „Andere Gemeinden bringen es auch auf die Reihe, dass sie für ihre Einheimischen was machen“, so Huber.

Ab Herbst 2023 könnte gebaut werden

Wie Kostalek sagte, könnte zumindest einer der beiden Bebauungspläne Anfang nächstes Jahres rechtskräftig sein. Sind die Grundstücke dann erschlossen, könnten die ersten Bauherren im Herbst 2023 mit dem Bauen anfangen. In Kürze werde die Gemeinde eine Broschüre herausbringen, in der alle Informationen zu den Vergabekriterien zusammengestellt seien.

Doch wie Kostelak sagte, reichten die beiden neuen Baugebiet – einige Flächen sollen frei verkauft werden – eigentlich nicht aus. „Der Druck zu wachsen wäre viel größer.“ Doch die Kommune habe sich dazu entschlossen nicht zu stark, sondern „gesund“ zu wachsen.

Zweites großes Thema des Abends war die anstehende Erhöhung des Wasserpreises, die in Antdorf in den vergangenen Tagen bereits für Unmut gesorgt hatte. Bürgermeister Kostalek nahm sich darum viel Zeit, um seinen Bürgern die Gründe für die Preissteigerung ausführlich zu erläutern.

Erhöhung des Wasserpreises sorgt für Unmut

Wie berichtet, hat Antdorf kürzlich für rund 2,8 Millionen Euro brutto einen neuen und größeren Hochbehälter bauen müssen. Außerdem wurden Zuleitungen saniert. Diese Investition werde auf den Wasserpreis umgelegt, so Kostalek. Einerseits in Form einer Einmalzahlung von 4,77 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche sowie 1,26 Euro pro Quadratmeter Grundfläche. Diese Einmalzahlung werde vermutlich im September fällig, so Kostalek. Andererseits werde der Wasserpreis erhöht. Konkrete Zahlen stünden hier zwar noch nicht fest. „Geschätzt“ werde der Wasserpreis aber von derzeit 0,70 Euro brutto auf 1,20 Euro brutto steigen. Und das voraussichtlich ab 1. Januar 2023.

Auch in den Weilern von Antdorf – derzeit noch nicht von der Teuerung betroffen –werde der Wasserpreis bald steigen, kündigte Kostalek an. Um wie viel sei derzeit noch unklar. Denn da Orte wie etwa Frauenrain an der Wasserversorgung von Habach hängen, müssten sie mitzahlen, wenn der dortige Hochbehälter in Kürze saniert werde.

Auch auf den eigentlich geplanten Bau eines neuen, größeren Kindergartens ging Kostalek kurz ein: Angesichts der gestiegenen Baukosten habe man das Projekt vorerst auf Eis gelegt und einen bereits gestellt Förderantrag wieder zurückgezogen. „Wir warten die nächsten zwei Jahre mal ab“, so Kostalek. Man wolle sehen, wie sich die Baupreise entwickelten.

Trachtenvorsitzender Andreas Huber beantragte abschließend, den Mehrfachplatz am Sportheim zu überdachen. So könnte für alle Vereine eine Art wetterunabhängige „Festhalle“ für diverse Veranstaltungen geschaffen werden. Kostalek stand dieser Idee zwar skeptisch gegenüber, ein Konzept für eine mögliche Überdachung soll aber trotzdem erarbeitet werden.