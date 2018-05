Antdorf: Solarstrom vom Bauhof-Dach

Der Antdorfer Bauhof erhält eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Anschaffung beschloss der Gemeinderat.

Antdorf – Den Zuschlag erhielt das Angebot der Starnberger Firma „AC Solar“ für 66 Module in Höhe von rund 27 600 Euro. Bürgermeister Klaus Kostalek machte sich für die Installation stark: „Es ist ein erster Versuch, bei den Strom- und Energiekosten entgegenzusteuern.“ Denn mit der Photovoltaik will die Kommune Eigenstrom für ihre Abwasseranlage produzieren.

Der Strom dient für den Betrieb der direkt neben dem Bauhof stehenden Nachspülstation. Diese wird laut Kostalek genutzt, um Druckluft in das Leitungsnetz zu blasen – sind die Rohre leer, verringert sich die Gefahr, dass es in den Kanälen zu gären beginnt. Das ist nötig, weil Antdorf eine aufwändige Entsorgung betreibt: Per Pumpstationen und Drucksystem wird das Abwasser über weite Strecken zur Kläranlage nach Murnau transportiert. Laut Rathauschef könnte die Nutzung der Sonnenenergie praktische Auswirkungen für die Bürger haben. Auf längerer Zeit soll der Eigenstrom „die Kosten für das Abwasser drücken“, hofft Kostalek „Einen Versuch ist es wert.“

Läuft die PV-Anlage erfolgreich, denkt der Bürgermeister daran, auch andere Abwasserstandorte derart zu versorgen – wie die Nachspülstation an der Iffeldorfer Straße sowie die Pumpstationen an der Habacher Straße und im Gewerbegebiet.

Dabei zahlen die Antdorfer für ihr Abwasser heuer schon weniger als die Jahre zuvor. Der Gemeinderat hatte die Gebühren im November vergangenen Jahres gesenkt: In Antdorf sind ab Januar statt 3,10 Euro nur noch 2,93 Euro je Kubikmeter zu entrichten. Die Riederschaften bleiben außen vor, dort besitzen die Anwesen eigene Entsorgungsanlagen.

Begründet worden war die Preissenkung mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Sparte. Am Ende stimmte lediglich Gemeinderat Josef Schweyer gegen die Installation: Er hatte Sicherheitsbedenken wegen des vor dem Stadl befindlichen Erholungsgeländes, sollte im Winter Schnee von den PV-Modulen rutschen. Der Beidensee unweit des Antdorfer Sportgeländes wird als Freizeitareal genutzt.

Der kleine See in einer Geländemulde war ab 1953 als Auffangbecken für die Regenwasser-Kanalisation genutzt und ausgebaggert worden. Im Rahmen der Dorferneuerung wurde er umgestaltet und wieder zugänglich gemacht. Abschluss der Arbeiten war im Mai 2012 gewesen, als die Bepflanzungen, die Wege und der Barfußpfad angelegt wurden. Am Bauhof-Stadl entstand zudem ein Grillplatz, der mittlerweile rege genutzt wird.