Antdorfer Schützen wollen heuer endlich Jubiläum feiern

Verein musste 140-Jähriges ausfallen lassen

Von Franziska Seliger schließen

Ihr 140-jähriges Jubiläum konnten die Schützengesellschaft Antdorf im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht feiern. Heuer wollen die Mitglieder das mehrtägige Fest aber nachholen. Der Verein, der zu den ältesten im Dorf zählt, blickt optimistisch in die Zukunft.

Antdorf – „Was in den anderen Orten schon Bestand hat, ist auch für uns möglich.“ Das war die Überlegung, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts 16 Antdorfer anstellten und aus der heraus sie 1881 die „Zimmerstutzen-Schützen-Gesellschaft Antdorf“ gründeten. Zum Vorsitzenden und Schützenmeister wurde Leonhard Walser gewählt und das Gasthaus Neue Post als Vereinslokal bestimmt. Der Volksschullehrer Xaver Wacker schrieb die Vereinsstatuten, die im April 1883 vom königlichen Bezirksamt bestätigt wurden.

Der Stammverein indes wuchs stetig

So ist es in der Festschrift nachzulesen, die die Antdorfer Schützen anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens im Jahr 2006 herausgaben. Darin ist auch von einem Zwist im Verein zu lesen, der 1897 zur Spaltung der Schützengesellschaft und zur Gründung einer zweiten Gesellschaft führte. Warum es zu diesem Zerwürfnis kam, dafür nennt die Festschrift keine Gründe. Bereits 1906 wurde die Schützengesellschaft II wieder aufgelöst. Der Stammverein indes wuchs stetig. 1914 zählte er 115 Mitglieder, die sich zu Gesellschafts-, Wettkampf- oder Hochzeitsschießen trafen, Ausflüge machten und auf einer kleinen Bühne sogar Theater spielten.

2000 Arbeitsstunde fürs Schützenheim

Der Zweite Weltkrieg unterbrach für rund zehn Jahre das Vereinsleben, viele Mitglieder fielen oder kehrten nicht heim. Erst 1949 lebte der Verein wieder auf. Ein Jahr später wurden die Schützen als eingetragener Verein anerkannt und weitere sieben Jahre später wurde beim Kloster Schlehdorf eine neue Vereinsfahne bestellt, die ein Jahr darauf geweiht wurde.

Trainierten die Schützen zunächst im Gasthaus Petermichl, wurde schließlich in Kooperation mit der Gemeinde der Bau eines Schützenhauses am Sportplatz beschlossen. In diesem Bau sollten auch andere Vereine Platz finden. Die Finanzierung übernahm die Gemeinde, aber die Schützen leisteten über 2000 Arbeitsstunden. Im Juli 1981 wurde der Neubau eingeweiht – pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins.

„Wir sind ein sehr lebendiger Verein“

Bis heute haben die Antdorfer Schützen hier ihr Zuhause. Knapp 150 Mitglieder gehören ihm aktuell an – darunter viele Jugendliche. „Wir sind ein sehr lebendiger Verein“, freut sich Karl Kuhn, der seit 1993 als Erster Schützenmeister den Traditionsverein führt. Dass im Schützenheim Jung und Alt, Frauen und Männer generationenübergreifend zusammenkommen, um ihrem Sport nachzugehen, freut ihn sehr. Fünf Mannschaften trainierten hier regelmäßig für Wettkämpfe – und das im vergangenen Jahr auch recht erfolgreich, wie Kuhn betont. Leider habe die Corona-Pandemie aber viele Veranstaltungen und Turniere ausgebremst. Nachwuchssorgen habe der Verein derzeit keine. Gerade jungen Menschen könnten vom Schießsport profitieren, da sie hier lernten sich aufs Wesentliche zu fokussieren. „Es ist für sie ein gutes Konzentrationstraining“, betont auch Vereinsmitglied Claudia Wörle.

Kabarett und Ehrenabend

Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, sieht es Kuhn als wesentliches Projekt der nahen Zukunft, alle Schießstände im Keller des Schützenhauses zügig auf Elektonik umzustellen; bei einigen sei das bereits erfolgt. Und nachdem das mehrtägige Vereinsjubiläum 2021 wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, soll es heuer nachgeholt werden. Mit einem Kabarett-Abend, einem Ehrenabend und einer Feldmesse. Der genaue Termin dafür stehe aber noch nicht fest, so Kuhn.