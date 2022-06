Sieben Meter in die Tiefe gestürzt

Von: Franziska Seliger

Teilen

Bei Malerarbeiten an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in Antdorf ist ein Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden (Symbolbild) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Bei Malerarbeiten an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in Antdorf ist ein Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Donnerstagvormittag schwer verletzt worden.

Antdorf – Bei Malerarbeiten an der Fassade eines Mehrfamilienhauses in Antdorf ist ein 64-jähriger Arbeiter am Donnerstag vom Gerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Penzberg mitteilt, ereignete sich der Betriebsunfall gegen 10.30 Uhr. Der Mitarbeiter einer Malerfirma aus dem Raum Penzberg habe auf einer Leiter auf dem Gerüst gestanden, um von dort auf einen Balkon zu gelangen. Dabei habe die Hebelwirkung der Leiter das Gerüst zum Umfallen gebracht. Der Arbeiter aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen sei etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt und auf dem Pflasterboden aufgeschlagen.

Gerüst war nicht gesichert

Bei seinem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde ins Unfallklinikum nach Murnau gebracht. Laut Polizei klagte der Mann über erhebliche Schmerzen im Bereich des Oberkörpers. Der entstandene Sachschaden sei marginal. Eigentlich, so die Polizei, hätte das Gerüst gegen ein mögliches Umstürzen gesichert sein müssen. Eine solche Sicherung habe vor Ort aber nicht feststellen können. Nun müsse geprüft werden, in wie weit die Beschäftigten der Firma in Maßnahmen zur Unfallverhütung eingewiesen worden seien.