Brennende Tiefkühltruhe mitten in Antdorf - Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

Von: Magnus Reitinger

Die Tiefkühltruhe wurde von den Feuerwehrleuten unverzüglich ins Freie gebracht - und die betroffenen Räumlichkeiten wurden im Anschluss genauestens kontrolliert. © Feuerwehr Antdorf

Wegen einer brennenden Tiefkühltruhe kam es am Freitagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Antdorf - auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mitten im Dorf.

Antdorf - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Hauptstraße in Antdorf am vergangenen Freitagnachmittag (16. Juni) eine Tiefkühltruhe in Brand. Gegen 16.20 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu einer „Rauchentwicklung im Gebäude“, mitten im Dorf, alarmiert. Sie rückte sofort aus dem nah gelegenen Gerätehaus aus – und stellte vor Ort fest, dass eine in der Scheune stehende Kühltruhe geschmort hatte. Diese wurde unverzüglich ins Freie gebracht.

Rund 20.000 Euro Schaden an der Scheune und darin befindlichen Gegenständen

Daraufhin kontrollierten und belüfteten die Einsatzkräfte der Antdorfer Feuerwehr noch die betroffenen Räumlichkeiten, stellten aber keinen weiteren Brand fest. Ein Übergreifen des Brandes auf die Scheune konnte also verhindert werden. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro an der Scheune und darin befindlichen Gegenständen, wie die Polizeiinspektion Penzberg tags darauf in ihrem Pressebericht meldete. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

32 Antdorfer Feuerwehrleute im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Antdorf - die am Freitagnachmittag mit insgesamt 32 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt war - konnte nach eigenen Angaben nach rund einer Stunde wieder abrücken und den Einsatz beenden. Wie es auf der Internetseite der Antdorfer Feuerwehr heißt, waren außerdem die Freiwillige Feuerwehr Penzberg, der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Polizei sowie der Kreisbrandmeister alarmiert worden.

