In Antdorf drohen Bau-Träume zu platzen - „dass kann sich jetzt keiner mehr leisten“

Von: Franziska Seliger

Teilen

Legte einen ausführlichen Rechenschaftsbericht ab: Bürgermeister Klaus Kostalek (li.) in der Antdorfer Bürgerversammlung. © Franziska Seliger

Dass endlich neues Bauland geschaffen wird: Darauf haben viele Antdorfer jahrelang gewartet. Jetzt soll zwar ein neues Baugebiet erschlossen werden, doch ob sich viele das Bauen noch leisten können, bezweifelte Klaus Kostalek. In der Bürgerversammlung legte der Bürgermeister einen ausführlichen Rechenschaftsbericht vor.

Antdorf – Noch vor einem Jahr forderten zahlreiche Zuhörer in der damaligen Bürgerversammlung mehr Tempo bei der Ausweisung neuen Baulands; insbesondere für junge Familien. Jetzt ist laut Bürgermeister Klaus Kostalek nach Jahren der Planungen und Abwägungen das neue Baugebiet an der Penzberger Straße fast erschließungsreif. Hier sollen unter anderem sieben Parzellen im Ansiedelungsmodell an Einheimische vergeben werden (wir berichteten). Doch angesichts steigender Baukosten und der Inflation befürchte er, „dass es sich jetzt keiner mehr leisten kann zu bauen“, so der Bürgermeister in der Bürgerversammlung, die am Sonntagabend im örtlichen Schützenheim stattfand. Man müsse nun schauen, wie viele sich für die Parzellen überhaupt bewerben.

Aus zweitem Neubaugebiet wird vorerst nichts

Eigentlich, so der Bürgermeister weiter, sei zusätzlich ein zweites Neubaugebiet im Süden des Ortes angedacht gewesen. Doch wegen des Landesentwicklungsplans, der für Antdorf nur noch ein „organisches“ Wachstum vorsehe, werde daraus vorerst nichts. Derartige Vorgaben empfinde er als „anmaßend“, kritisierte Kostalek. Die Planungshoheit der Gemeinden werde dadurch immer weiter eingeschränkt. Hinnehmen will Kostalek diese Vorgabe scheinbar nicht: „Wir wachsen so, wie wir gerne wollen und nicht, wie die Regierung meint.“

Auch geplante Kita-Neubau ist fürs Erste vom Tisch

Auch der geplante Neubau eines Kindergartens scheint vorerst vom Tisch. Wegen der „explodierenden Kosten“ habe die Gemeinde einen Förderantrag für das Projekt mittlerweile wieder zurückgezogen.

Auch wann und ob überhaupt die Gemeinde das „Lutz-Haus“ sanieren wird, sei völlig offen. Wie berichtet, träumt man in Antdorf schon seit Längerem davon, aus dem Anwesen unweit der Gemeinde ein neues Zentrum für den Ort zu machen; mit Dorfladen, Bühne und Café zum Beispiel.

Besser stehen die Dinge bei Gewerbegebiet und PV-Anlage

Was die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets angeht, so stünden die Dinge hier besser. Die Erschließung des Areals sei für Herbst geplant. Die ersten Bauplätze seien schon verkauft. Wie Kostalek informierte, sei zudem geplant, drei Parzellen zu einem so genannten „Handwerkerhof“ zusammenzulegen für solche Betriebe, die kein großes eigenes Grundstück bräuchten.

Auch die Planung für die beiden Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Breunetsried und Höhenried schreiten laut Kostalek voran. Zusätzlich seien weitere PV-Anlagen geplant; unter anderem auf der Gemeinde und der Abwasserpumpstation. Angesichts der derzeitigen Strompreise „macht das jetzt Sinn“. Wie die Kommune künftig mit Balkonkraftwerken und ähnlichem umgehen werde, sei noch nicht entschieden. Wichtigstes Kriterium werde aber sein, „dass das Landschaftsbild nicht verschandelt“ wird.

Telekom wird Breitbandausbau wohl erst 2024 starten

Was den Breitbandausbau im Dorf durch die Telekom betrifft, so geht Kostalek davon aus, dass dieser erst 2024 starten wird. Für die Haushalte, die hier rausfallen – „das sind hauptsächlich die Aussiedler“ – habe die Kommune bereits einen Förderantrag gestellt. Beide Maßnahmen sollen zeitgleich durchgeführt werden. Im Herbst werden außerdem in der Untergasse sowie in der Lindenstraße die alten Wasserleitungen aus den 1950er Jahren erneuert. Anwohner müssten wegen der Arbeiten mit Behinderungen rechnen, kündigte Kostalek an.

Zum Abschluss seines fast einstündigen Berichts ging Kostalek auf die Flüchtlingssituation ein: In Antdorf lebten derzeit acht Ukrainer, insgesamt müsse das Dorf aber zwischen 20 und 30 Geflüchtete aufnehmen. Wo man diese Menschen unterbringen kann, dazu sei man im Gespräch mit dem Landratsamt. Denkbar wären Wohncontainer oder der Bau einer Gemeinschaftsunterkunft. Zu einem konkreten Standort sagte Kostalek nichts. „Es ist noch nichts ausgemacht. Aber es wird was kommen.“ Wenn die Pläne konkreter würden, wolle er die Bürger „zeitnah“ informieren.