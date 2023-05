Vier Tage Festtagsstimmung in Antdorf: Auch Trachtenjugend war mit von der Partie

Ein farbenfrohes Bild bot sich den Zuschauern beim Auftanz der Buben und Mädchen am Sportgelände. © Ruder

Traditionspflege stand im Mittelpunkt bei den Festtagen zum 25-Jährigen des Brauchtumsvereins und Trommlerzugs in Antdorf. Auch einen Trachten-Gaujugendtag gab es.

Antdorf – Mit einem großen Programm hat sich der Brauchtumsverein und Trommlerzug (BVT) Antdorf zu seinem 25. Geburtstag präsentiert. Am Freitagabend hieß es im Höckstadl: „Wer sägt am schnellsten?“ Am Sonntagabend gaben elf Trommlerzüge auf dem Kirchplatz den Takt an. Der Samstag gehörte den Kindern und Jugendlichen des Loisachgaus. Den Trachten-Gaujugendtag des Loisachgaus hatte der Gebirgstrachtenverein „D’ Waxnstoana“ organisiert. Erstmals seit 2019 fand er wieder statt und die Gelegenheit war günstig. „Wir sind eng mit dem BVT verbunden und unterstützen uns bei allen Festen“, erklärte Vorsitzender und Jugendleiter Andreas Huber.

Ein buntes Programm war beim Jugendtag geboten. Nach der Andacht ging es für die 520 Kinder und Jugendlichen im Alter von vier bis 15 Jahren aus insgesamt 25 Gauvereinen und aus dem Patenverein aus Söchering an die Spielstationen. Im Wechsel zeigten die Buben und Mädchen ihre Tänze auf der Bühne des Höckstadels. Höhepunkt des Tages war ein Festzug durch Antdorf und der Auftanz aller Buben und Mädchen am Sportgelände.

Fesche Jungtrachtler: Ein Festzug bewegte sich am Samstag beim Trachten-Gaujugendtag des Loisachtaler Gauverbandes durch Antdorf. © Ruder

Am Sonntagabend formierten sich zehn Trommlerzüge und ein Spielmannszug, die Blasmusik Iffeldorf-Antdorf sowie die Habacher Blaskapelle an drei Punkten im Dorf. Trommelnd zogen die Musiker im Sternmarsch zum Kirchplatz. Die Moderation hatte Gauvorsitzender Josef Ponholzer übernommen. Es beteiligten sich Trommler- und Spielmannszüge aus Großweil, Sindelsdorf, Söchering, Marnbach, Rottenbuch, Polling, Spatzenhausen, Seehausen, Haunshofen und Pähl sowie natürlich der BTV Antdorf.

270 Musiker trommelten in einem kurzen Freiluftkonzert den „Regimentsgruß“. Anschließend marschierten sie mit den Besuchern in den Höckstadl zum Festabend mit den Musikkapellen Habach und Iffeldorf-Antdorf.

Nach einem Sternmarsch am Sonntagabend trafen sich die Beteiligten am Kirchplatz, wo sie gemeinsam auftraten. © Steibli

28 Mannschaften – darunter fünf Frauen-Teams – hatten sich für das Wiagsogschneid’n am Freitag angemeldet. Etwa 700 Besucher fieberten mit ihnen – unterhalten in den Pausen von der „Tanzgrobn Musi“. Geschicklichkeit, Technik und Kraft benötigten die Männer und Frauen bei dem Wettbewerb. Andreas Brya, der den Abend moderierte, und das Publikum feuerten die Teilnehmer lautstark an.

Kraft und Geschicklichkeit brachten beim Wiagsogschneid’n Platz 1 für das Team „Schöffau“ mit Seppi Hindelang und Sebastian Mayr (l.) – hier im Vergleich mit „BVT2“ (Andreas Orterer und Benedikt Miller). © Steibli

Die Zweierteams der Männer traten im Ausscheidungsverfahren an. In der letzten Runde ging es dann für manche von ihnen an die Substanz. Die Antdorfer Lokalmatadoren Matthias Miller und Florian Ponholzer (Platz 2) sowie Dominik Miller und Josef Ponholzer (Platz 3) mussten sich am Ende dem Schöffauer Team mit Seppi Hindelang und Sebastian Mayr geschlagen geben. Für die fünf Frauen-Teams gab es nur einen Durchgang, bei dem es galt, schnell zu sein. Mit knapp 42 Sekunden gewannen Anna und Maria Hinterholzer aus Münsing den Wettstreit. Florian Thanner, der Vorsitzende des BVT, war zufrieden mit dem Abend: „Die Stimmung war super“, sagte er. Anneliese Steibli

Die „Waxnstoana“ hatten den Gaujugendtag in Antdorf organisiert. © Ruder