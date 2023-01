Solarpark, Bauland, Gewerbeflächen - Antdorf will 2023 Projekte vorantreiben

Ein neues Baugebiet soll am Ortsrand von Antdorf an der Penzberger Straße entstehen. Hier sollen Einfamilien- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Neues Bauland für die Bürger, neue Flächen für Gewerbetreibende und ein großer Solarpark zur Stromerzeugung: In Antdorf geht es heuer in erster Linie darum, schon länger geplante Projekte voranzutreiben. Manche sollen 2023 auch ganz konkret umgesetzt werden.

Antdorf – Möglicherweise schon im Frühjahr könnte mit der Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage namens „Solarpark Breunetsried“ südlich des gleichnamigen Antdorfer Ortsteils begonnen werden. Das sagt Bürgermeister Klaus Kostalek auf die Frage, welche Projekte in seiner Gemeinde in diesem Jahr alle anstehen.

Neuer Solarpark in Antdorf: Baustart im Frühjahr?

Derzeit lägen die Pläne zur Änderung des Flächennutzungsplans sowie zur Aufstellung eines Bebauungsplans zum zweiten Mal öffentlich aus. „Wenn dabei keine größeren Einwände kommen“, so Kostalek, könnte im Frühling Baustart sein. Der Baubeginn für den Solarpark werde aber auch davon abhängen, inwieweit benötigte Materialien lieferbar seien. Zudem werde das Projekt „um einiges teurer“ als geplant; unter anderem wegen gestiegener Materialkosten. Konkrete Summen konnte Kostalek aber keine nennen. Geplant sei aber, die Anlage bei Breunetsried heuer fertigzustellen, so der Bürgermeister.

+ Antdorfer Bürgermeister Klaus Kostalek. © privat

Wie berichtet, soll die Umgriffsfläche der Anlage etwa 6,6 Hektar betragen, die Leistung bei etwa 4,5 Megawatt liegen. Die Gemeinde werde über eine Genossenschaft anteilig mit vier Prozent an dem Solarpark beteiligt, so Kostalek. Im Gegenzug trage sie vier Prozent der Kosten. Weitere Projektbeteiligte sind das Münchner Unternehmen Vispiron und der regionale Energieversorger „17er Oberlandenergie“.

Neue Gewerbeflächen - streng genommen kein Projekt der Gemeinde

Wie Kostalek weiter informiert, soll heuer auch die Erschließung für die zusätzlichen Gewerbeflächen am Steinbacher Weg durchgeführt werden – obwohl dieses Vorhaben streng genommen kein Projekt der Gemeinde ist. Denn die im Umgriff rund 4,2 Hektar große, derzeit noch landwirtschaftliche Fläche hat ein Investor vor knapp zwei Jahren von einem privaten Verkäufer erworben. Hier soll das „Gewerbegebiet Steinbacher Weg – West“ entstehen: Ein etwa 22.000 Quadratmeter großes Areal, dessen zwölf Einzelgrundstücke mittlerweile alle verkauft seien, so der Bürgermeister. Derzeit laufe die zweite öffentliche Auslegung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplan.

Bauland für Wohnhäuser am Antdorfer Ortsrand

Ebenfalls erschlossen werden – und zwar „spätestens im Herbst“ – soll das neue Baugebiet an der Penzberger Straße. Ein knapp 10.000 Quadratmeter großes Areal, auf dem laut Kostalek insgesamt sechs Einfamilien- und drei Mehrfamilienhäuser sowie acht Doppelhaushälften gebaut werden sollen. Sieben Parzellen sollen im Ansiedelungsmodell an Einheimische vergeben werden. Das Bewerbungsverfahren für interessierte Bauwerber solle im Herbst starten.

Ebenfalls noch dieses Jahr starten soll der Breitbandausbau im Ort Antdorf durch die Telekom. Kostalek rechnet damit, dass der Ausbau bis 2025 abgeschlossen ist. Die Riederschaften sind davon nicht betroffen. Die umliegenden Ortsteile wurden bereits über ein Förderprogramm mit Glasfaser versorgt.

Zudem stehen heuer laut dem Bürgermeister Sanierungen von Wasserleitungen an. Konkret in der Untergasse, der Linden-, sowie der Südstraße. Hier müssten alte Rohre aus Eisenguss ausgetauscht werden, was auch für die Anwohner zu Behinderungen führen werde. Baustart solle im Herbst sein. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.