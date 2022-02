Baubeginn für die 6,6 Hektar große Anlage möglicherweise schon im Herbst

Geplanter Solarpark bei Antdorf

Die Pläne zum Bau der rund 6,6 Hektar großen Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage, die südlich des Antdorfer Ortsteils Breunetsried entstehen soll, nehmen langsam Gestalt an. Baubeginn könnte bereits im Herbst sein.

Antdorf – Im April vergangenen Jahres waren die Pläne zum Bau einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage südlich des Antdorfer Ortsteils Breunetsried erstmals öffentlich geworden. Kurz zuvor war das Münchner Unternehmen „Vispiron“ diesbezüglich auf die Gemeinde zugekommen. Im Sommer fasste der Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das künftige Sondergebiet „Solarpark Breunetsried“. Dieser ist notwendig, da das Projekt im Außenbereich realisiert werden soll – und zwar auf einer im Privatbesitz befindlichen Wiese.

Gemeinderat billigt Planentwürfe einstimmig und ohne Diskussion

In ihrer jüngsten Sitzung billigten die Gemeinderäte nun einstimmig und ohne lange Diskussionen den von „Vispiron“ vorgelegten Entwurfe für den Bebauungsplan. Ebenso den Entwurf für die notwendige Änderung des geltenden Flächennutzungsplans. Damit soll das landwirtschaftliche Areal ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ werden, wie Bürgermeister Klaus Kostalek erläuterte.

Nachdem also beide Entwürfe vom Gemeinderat durchgewunken wurden, sollen sie nun an die Behörden weitergeleitet werden, so Kostalek auf Nachfrage. Die Pläne müssten dann vier Wochen öffentlich ausgelegt werden, damit sowohl Bürger als auch die so genannten Träger öffentlicher Belange – also etwa Behörden oder Umweltschutzverbände – ihre Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben können.

Bürgermeister rechnet nicht mit massiven Einwänden gegen das Vorhaben

Kostalek glaubt aber nicht, dass massive Einwände gegen das Vorhaben vorgebracht werden, denn: „Das meiste hat man vorher schon geklärt.“ Beispielsweise habe es bereits klärende Gespräche mit Vertretern des Naturschutzes gegeben. Denn Umweltschützer hatten sich zunächst kritisch zu dem Projekt geäußert. Sie befürchteten, die Anlage könnte auf wertvollen Naturschutzflächen gebaut werden. Wie sich herausstellte, soll die Anlage aber weder auf FFH-Gebiet noch auf dem Gelände eines so genannten Hangquellmoores gebaut werden. Ein Teil der Solar-Module würde aber auf dem Gelände der einstigen Kiesgrube gebaut, so Kostalek. Sie sei aber schon lange verfüllt und in eine Grünfläche umgewandelt worden.

In einigen Wochen sollen die eingegangenen Stellungnahmen im Gemeinderat abgewogen und die Pläne entsprechend überarbeitet werden, bevor sie erneut öffentlich ausgelegt werden, so Kostalek. „Frühestens im Herbst“, schätzt der Bürgermeister, könnte Baubeginn sein.

Wie berichtet, soll die Umgriffsfläche der Anlage, an der die Gemeinde mit „Vispiron“ und dem regionalen Energieversorger „17er Oberlandenergie“ über eine Kommanditgesellschaft beteiligt sein soll, etwa 6, 6 Hektar betragen. Die Leistung soll bei etwa 4,5 Megawatt liegen. Zum Vergleich: Die beiden Solarparks bei Penzberg haben zusammen eine Leistung von etwa 1,5 Megawatt. Dies reicht aus, um rund 470 Vier-Personen-Haushalte mit Strom zu versorgen, wie der ehemalige Vorstand der Penzberger Stadtwerke Josef Vilgertshofer einst sagte.

Was die Pläne einer Privatperson aus Antdorf betrifft, die auf einer Fläche von knapp einem Hektar auf Privatgrund in der Nähe des Antdorfer Funkmasten eine PV-Anlage für den Eigenverbrauch (Leistung: rund 750 kwp) errichten möchte, so gebe es darüber nichts Neues zu berichten, so Kostalek. Pläne zu dem Vorhaben seien bei der Gemeinde bisher noch keine abgegeben worden.