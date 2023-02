„Wer wird Millionär“: Antdorferin gewinnt 32 000 Euro – Mit Preisgeld hat sie Spezielles vor

Von: Franziska Seliger

„Es war alles so aufregend“ erinnert sich Marianne Huber (li.) an ihren Auftritt bei „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch (re.) © Screenshot: Seliger

Bei „Wer wird Millionär“ hat die Antdorferin Marianne Huber 32 000 Euro gewonnen. In der Sendung plauderte sie auch über ihr Leben als Bäuerin und verriet, was sie mit dem Preisgeld vorhat.

Antdorf – Die Antdorferin Marianne Huber hat bei der jüngsten Folge von „Wer wird Millionär“ mitgemacht – und 32 000 Euro gewonnen. Für die 32-Jährige war ihre Quiz-Teilnahme ein ganz besonderes Erlebnis. „Es war alles sehr schön. Ich habe es nicht bereut“, bilanziert die junge Mutter kurz nach der Ausstrahlung der Sendung am 6. Februar im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Aber es war den ganzen Tag alles so aufregend. Deshalb weiß ich nicht, ob ich es wieder machen würde.“

Im Frühling 2022 habe sie sich spontan dazu entschlossen, sich bei „Wer wird Millionär“ als Kandidatin zu bewerben, erzählt Huber, die als Betriebsingenieurin bei Roche in Penzberg arbeitet. Zu der Zeit sei sie gerade nach der Geburt ihres Kindes in Elternzeit gewesen. Und weil sie die Sendung auf RTL regelmäßig anschaue, „habe ich mich aus Spaß beworben“.

„Wer wird Millionär“: Zur Vorbereitung las Huber die Heimatzeitung „tagtäglich“

Zur Vorbereitung auf die Quizfragen habe sie vor allem den Penzberger Merkur gelesen. Und zwar „tagtäglich“. Auch die Rubriken, die sie eigentlich so gar nicht interessieren, erzählt sie; etwa Spielberichte vom Fußball, Promi-Klatsch oder Kulturbeiträge, denn: „Ich wollte möglichst jede Information abgreifen.“ Und in der Zeitung habe tatsächlich viel für sie nützliches Wissen gestanden.

Außerdem habe sie sich ein Buch über „unnützes Wissen“ gekauft und sich die aktuellen Serien-Hits im Fernsehen angeschaut. „Dabei bin ich überhaupt kein Serien-Fan“, beteuert sie. „Und am Tag vor der Aufzeichnung habe ich mir noch alle möglichen Statistiken angeschaut.“ Etwa darüber, was die größten Länder der Erde sind oder welches Land das bevölkerungsreichste ist. Letzteres habe sie dann beim Quiz auch wirklich gebraucht, freut sie sich.

Vor der Aufzeichnung: „War in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt“

Zur Aufzeichnung der Sendung sei sie dann im Dezember vergangenen Jahres einen Tag nach Köln in den Sender gefahren. Begleitet wurde Huber von ihrer Mutter, die auch im Studio im Publikum saß. „Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt“, erinnert sich Huber.

Den ganzen Tag über sei sie unter höchster Anspannung gestanden. Vor der Aufzeichnung habe sie die anderen Kandidaten kennengelernt und den Ablauf der Sendung geprobt. Moderator Günther Jauch habe sie in dieser Zeit nicht zu Gesicht bekommen. „Ich habe ihn erst zur Aufzeichnung kennengelernt.“ Dabei habe sie den Moderator aber als „sehr nett“ empfunden.

Während der Sendung verrät Huber: Mit Gewinn will sie Rinderbesamungskurs belegen

Immer wieder plauderte Huber zwischen den einzelnen Fragen mit Jauch über ihr Leben. So erzählte sie etwa von ihrem Kindheitstraum, auf einen Bauernhof einzuheiraten (der sich auch erfüllte). Sie berichtete von den rund 800 Tieren auf ihrem Hof und von den dort lebenden Wallabys, und verrät dem staunenden Jauch, was sie mit ihrem Gewinn Kurioses machen möchte: nämlich einen Rinderbesamungskurs belegen.

Außerdem spielte die Jägerin auf Jauchs Bitte zwei kleine Stücke auf ihrem Jagdhorn und erklärte, wie sie jeden Frühling Rehkitze vor landwirtschaftlichen Maschinen rettet.

Peißenberger sprang als Telefon-Joker ein – vor Stadion in Katar

Nachdem ihr eine Nachbarin aus Antdorf aus dem Publikum heraus bereits bei der richtigen Beantwortung der 32 000 Euro-Frage geholfen hatte, brauchte Huber bei der 64 000 Euro-Frage (Welche Nation gewann 2022 erstmals den Daviscup im Tennis?) dann ihren Telefon-Joker in Gestalt ihres sportbegeisterten Arbeitskollegen Jürgen Stumpf. Der weilte zu dieser Zeit gerade als Volunteer bei der Fußball-WM in Katar.

Direkt vor dem Stadion sei er damals von Günther Jauch angerufen worden, wie der Peißenberger kurz darauf der Heimatzeitung erzählt hatte (wir haben berichtet). Stumpf konnte Huber zwar etwas helfen, indem er die richtige Antwort eingrenzte. Die eindeutige Lösung hatte er aber leider nicht parat, und so ging Huber mit einem Gewinn von 32 000 nach Hause.

Damit will sie nun tatsächlich den Besamungskurs belegen, wie sie versichert. Außerdem seien sie und ihr Mann mit einem Teil des Gewinns kürzlich auf Hochzeitsreise gefahren. Der Restbetrag werde als Rücklage erst einmal zur Seite gelegt.