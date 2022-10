Audi in Flammen: Fahrzeug eines 27-Jährigen brennt in Österreich aus — Alkoholtest positiv

Von: Jennifer Battaglia

Teilen

Pech hatte ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Sein Fahrzeug brannte in Breitenwang (Österreich) aus. Ein Alkoholtest beim Fahrer war positiv. © ZOOM.TIROL

Der Audi eines 27-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau brannte in Österreich aus. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest verlief bei dem Mann positiv.

Breitenwang (Tirol) - Der Audi eines 27-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau ist in Breitenwang (Österreich) am Wochenende ausgebrannt. Am Samstagabend, 15. Oktober gegen 22 Uhr, befuhr der junge Mann laut Bericht der Landespolizeiinspektion Tirol auf der Planseestraße in Breitenwang in Richtung Deutschland. Plötzlich nahm der 27-Jährige Brandgeruch im Fahrzeuginneren wahr.

Audi brennt komplett aus: 27 Feuerwehrleute im Einsatz

Daraufhin stellte er das Fahrzeug sofort am Straßenrand ab und verließ fluchtartig das Auto. Der Audi-Fahrer musste feststellen, dass das Auto im hinteren Bereich brannte. Weil die eigenen Löschversuche erfolglos blieben, musste die Feuerwehr Breitenwang-Mühl verständigt werden. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 27 Mann aus und konnte den Brand schließlich löschen. Polizei und Rotes Kreuz waren ebenfalls vor Ort.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Audi brennt komplett aus: Alkoholtest beim Fahrer verläuft positiv

Am Fahrzeug entstand dennoch Totalschaden. Ein im Anschluss von der Polizei beim Fahrzeughalter durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Führerschein wurde ihm von der Polizei noch an Ort und Stelle abgenommen, sein Wagen abgeschleppt. (jb)

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.