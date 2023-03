Zum Start in den April auf die Autoausstellung – Sonderschau mit Old- und Youngtimern geplant

Der MC Weilheim lockt mit seiner Auto- und Motorradausstellung zahlreiche Besucher an. © MC Weilheim

Sie lockt jeweils Tausende Besucher an und gehört damit zu den Großveranstaltungen in Weilheim: die Auto- und Motorradausstellung des örtlichen Motorsport-Clubs (MC). Nach einer Corona-Pause macht dieser heuer den Messebummel wieder möglich. Als Schmankerl gibt es eine Präsentation von Old- und Youngtimern.

Weilheim – Autohäuser aus der Region präsentieren am Wochenende, 1. und 2. April, auf dem Festplatz und bei den Hochlandhallen aktuelle Pkw-Modelle vieler verschiedener Marken - wie es zuletzt 2019 der Fall war. Ob es um die Antriebsart oder die Cockpit-Ausstattung geht: An den Ständen der Händler können sich die Besucher umfassend über unterschiedliche Autos informieren. Auch einfach mal in ein Fahrzeug steigen und prüfen, ob es einem beim Probesitzen zusagt, ist möglich.

Für einen noch freien Bereich war der MC laut Ausstellungsleiter Klaus Hubl lange auf der Suche nach „etwas Besonderem“. Und dieses sei mit der Old- und Youngtimer-Sonderschau kurzfristig noch gefunden worden. Etwa 15 bis 20 Fahrzeuge unterschiedlicher Baujahre sollen zu sehen sein – von Privatleuten genauso zur Verfügung gestellt wie von Firmen und Vereinen.



Auch Wohnmobile und Gartengeräte werden vorgestellt

Wie üblich geht es bei der Schau des MC nicht allein um Pkws. Diesmal reicht die Bandbreite der gezeigten Fahrzeuge von E-Bikes über Mopedautos bis zu Wohnmobilen. Letztere gehören nach Auskunft Hubls „nach langer Zeit“ erstmals wieder zum Repertoire der Publikumsmesse.



In den Hallen gibt es unter anderem eine Sonderschau mit Gartengeräten. Um Sicherheit im Straßenverkehr geht es am Stand der Verkehrswacht, wo ein Fahrsimulator bereitsteht.



Impressionen: Auto- und Motorradausstellung des MC Weilheim Fotostrecke ansehen

Die Besucher haben bei der Ausstellung, die Hubl als „weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Traditionsveranstaltung“ bezeichnet, freien Eintritt. Geöffnet ist die Messe sowohl am 1. und 2. April jeweils von 10 bis 17 Uhr.



Heuer findet die Autoschau zum 45. Mal statt. Vor der Corona-Pause habe die Ausstellung „weit über 10.000 Besucher“ angelockt, so MC-Vorsitzender Michael Steinhoff – ein Zeichen dafür, dass der Verein mit seiner Großveranstaltung auch im digitalen Zeitalter auf das Interesse vieler Menschen stößt.



Pause machen an den Essensständen

Dass sie an den Essensständen des MC beim Ausstellungsrundgang eine Pause einlegen können, dürften viele Besucher schon wissen. Der Verkauf von Bratwürsten, Pommes und Co. sowie von Getränken gehört fest zum Programm der Autoschau. Dies gilt auch für die Tombola. Der erste Preis unter den 100 Gewinnen ist diesmal ein E-Bike (Wert: etwa 2900 Euro). Als zweiter Preis wird ein Akku-Rasenmäher verlost, als dritter ein Fernsehgerät. Die Tombola-Lose werden bei der Ausstellung für je einen Euro verkauft.



Auch kleine Besucher sind bei der Autoschau willkommen: Das wird etwa daran deutlich, dass das Bayerische Rote Kreuz wieder mit seiner „Teddyklinik“ zur Ausstellung kommt und ebenso ein Kinderschminken anbietet. Zudem dreht die Bockerlbahn - wenn das Wetter passt – ihre Runden auf dem Freigelände.



Auto- und Motorradausstellung des MC Weilheim Wann? 1. und 2. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr Wo? Auf dem Festplatz und bei den Hochlandhallen

MC Weilheim stellt sein Angebot für den Nachwuchs vor

Auch der MC selbst wendet sich an junge Besucher: Denn an einem Stand im Hallenbereich stellt er seine Jugendarbeit vor. Schließlich hat er mit den Abteilungen „BMX“ und „Kartslalom“ für Buben und Mädchen einiges zu bieten.



Bei der Autoausstellung kann Hubl auf viele ehrenamtliche Helfer aus dem Verein zählen. Bei Fragen können sich Besucher vor Ort ans Team des MC wenden.