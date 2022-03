Da rockt das Wohnzimmer: „Bananafishbones“ zu Gast bei Freunden

Von: Magnus Reitinger

Teilen

So brav saßen sie nicht immer da beim Wiedersehen auf der „Stroblbühne“: Die „Bananafishbones“ rockten vergangenen Donnerstagabend teilweise mächtig ab. © Ruder

Es war wie ein Treffen unter Freunden – und nach langer Rockkonzert-Abstinenz ein wahres Fest: Die „Bananafishbones“ verzauberten mal wieder auf Oberhausens Stroblbühne.

Oberhausen – Die „Bananafishbones“ und die „Stroblbühne“, das ist die Geschichte einer großen Freundschaft. Zwar kann die berühmteste aller Tölzer Bands beim besten Willen nicht sagen, wie oft sie hier schon aufgetreten ist. Aber dass die längst volljährigen Kinder einer Weilheimer Familie am vordersten Tisch schon als „kleine Stöpsel“ dabei waren, das weiß Sänger Sebastian Horn sofort, als er an diesem März-Abend 2022 nach dem ersten Song das Publikum scannt und in „viele bekannte Gesichter“ schaut. Mit den „Fishbones“ fernere Städte und größere Bühnen zu erobern, auch das hat ja immer noch seinen Reiz. Aber „am schönsten ist es doch da, wo man herkommt“, sentimentalisiert der 51-Jährige. Und meint damit wohl nicht nur die bequeme Wohnortnähe dieses Gigs, sondern auch die vertraute Größenordnung, das gewohnte Gefeiertwerden und überhaupt das Gesamtpaket „Willkommen bei Freunden“, das vor dem Bühnen-Aufbau erst mal mit gemütlichem Kuchenessen in der Gaststube begann.

Lesen Sie auch: Vintage Rock aus Huglfing in unserer Serie „Bandprobe“

Spielen bei Freunden, das bedeutet auch: Da braucht’s kein Anwärmen. Man macht einfach da weiter, wo man beim letzten Mal aufgehört hat, auch wenn’s in der Reihe der jährlichen Besuche zuletzt eine Corona-Pause gab. Erst Pandemie, jetzt auch noch Krieg in Europa – „verrückte Zeiten“ seien das, sagt der Sänger. Und fügt gleich an, dass er das eigentlich jedes Jahr gesagt habe, seit die „Bananafishbones“ auf Tour gehen. Das sind nun immerhin 35 Jahre. Und viele im endlich mal wieder voll besetzten Saal haben zumindest jene 24 Jahre miterlebt, seit die zuvor eher lokal gefeierte Band per Werbespot-Auftritt ihres Songs „Come to sin“ in die Charts und auf riesige Festivalbühnen katapultiert wurde.

Rechtzeitig dem Kommerzdruck entzogen

„Fishbones“-Liebe aber ist vererbbar, und so lauschen an diesem Abend beim Strobl auch viele Junge – und bekommen eine knackige Reise durch die Jahrzehnte und durch das breite Spektrum dieser Band geboten, die sich rechtzeitig dem Kommerzdruck entzogen hat und so wohl ihre Seele retten konnte. Schöner Nebeneffekt der Entscheidung für ein paar Nummern kleiner, für den eigenen Weg und ein menschliches Maß an Live- und Medienpräsenz ist ja: So bleibt die Freude erhalten – die eigene und die des Publikums.

Nichts bei diesem famosen Wiedersehen und -hören in Oberhausen hat seinen Geschmack verloren. Nach wie vor begeistert der satte Sound, den Sebastian Horn mit Tiefsttönen aus Körper und Bassgitarre, sein älterer Bruder Peter als virtuoser Gitarrist und sopranhafter Gesangs-Kontrapunkt sowie Florian Rein als lässiges Schlagzeug-Uhrwerk und kreativer Elektro-Zulieferer auf die Bühne bringen. Es gibt an diesem Abend Songs aus allen Bandjahrzehnten, alte Rockhämmer wie „I like a lot“, die ewig jungen Hits wie „Easy day“, Anrührendes wie „Friends“, gekonnt aufbereitete Coversongs (als unverzichtbare Hommage an „The Cure“ diesmal das düstere „Lullaby“) und die eigene, neue, sommerhitverdächtige Mitsingpopnummer „Yesterdays“. Dazu, wie gewohnt, gewitzte kleine Alltagserzählungen zwischen den Songs, gekonnt auf den Punkt und zugleich locker wie im Wohnzimmer.

Die Erleichterung ist jeden Moment spürbar

Ein Abend unter Freunden eben – bei dem keiner auf die Uhr schaut. Nach einem runden Programm noch drei Zugaben. Und auch danach hetzt keiner weg: Dem nächsten Werktagmorgen zum Trotz ist im Wohnzimmer „Stroblbühne“ noch Zeit und Stimmung zum Ratschen. Die Erleichterung, dass all das endlich wieder auch im größeren Stil möglich ist, sie ist an diesem Abend in jedem Moment zu spüren.

Lesen Sie auch BRK-Rettungsdienst: Einsatzzahlen steigen „ganz schön heftig“ Es sind immer auch große Zahlen im Spiel, wenn der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) seine Jahresbilanz vorlegt. Angeführt wird die Liste der Zahlen für 2021 von den rund 924 000 Kilometern, die im Rettungsdienst gefahren wurden – und zwar bei einer deutlichen Zunahme der Einsätze auf 28 905. BRK-Rettungsdienst: Einsatzzahlen steigen „ganz schön heftig“ Corona in der Region: Kein Fall in Weilheim-Schongau auf Intensivstation Corona-Update für Penzberg und Umgebung: Aktuelle Infos zur Krankenhaus-Ampel und den Inzidenzwerten in Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen. Corona in der Region: Kein Fall in Weilheim-Schongau auf Intensivstation

Nächste Veranstaltungen der „Stroblbühne“: Konzert „Uncle Sally“ (Folk, Country) am Freitag, 25. März, und „Tatort Stroblwirt“ mit Martin Arz und Ludwig Waldinger am Samstag, 26. März, 20 Uhr. Info: stroblwirt.de.