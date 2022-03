So schön kann das eigene Heim sein

Aktuelle Tipps rund ums Haus finden Sie im Bauratgeber fürs Frühjahr 2022 – Sonnenschutz und Terrasse jetzt gefragt.

Die eigenen vier Wände sind ein wertvolles Gut und wird von vielen Menschen gerade in diesen beunruhigenden Zeiten besonders geschätzt. So wundert es nicht, dass auch im Frühling 2022 die Anschaffung einer Immobilie und/oder ihre Optimierung durch Renovierungsmaßnahmen ganz oben auf der Prioritätenliste steht, wenngleich das Angebot an erschwinglichen Häusern und Wohnungen nach wie vor rar und eine Änderung dieses Trends nicht in Sicht ist!

Bauratgeber 2022: Alles wichtigen News für Bauherren und Immobilienbesitzer im Überblick

Ob Neubau oder Bestandsimmobilie – mit den Tipps und Informationen des Bauratgebers Frühjahr 2022 werden Sie auf jeden Fall mit fachlichen Tipps und Informationen viele wertvolle Neuigkeiten erfahren, die Sie in Ihr persönliches Wohn-Projekt integrieren können.

Das Frühjahr ist zudem die beste Jahreszeit, um auch im Bereich Garten, Terrasse, Sonnenschutz und Außenanlagen geplante Vorhaben umzusetzen. Lassen Sie sich dazu von Experten vor Ort beraten, denn sie wissen Bescheid über wichtige Voraussetzungen und Faktoren, die in Ihrer Region und speziell durch die Lage des Grundstücks zu beachten sind.

Natürlich sind bei allen Maßnahmen die fachlich geschulten Handwerksbetriebe aus den einzelnen Gewerken in unserer Region gefragt. Auch wenn deren Auftragsbücher voll sind, lohnt es sich, mit dem Profi vor Ort das Vorhaben zu besprechen und zu planen. Am Ende zahlt es sich aus, wenn der Experte bei der Ausführung sowie bei der Baustoff-Beschaffung seinen kompetenten Blick darauf wirft. Erkundigen Sie sich im Vorfeld, denn aufgrund der immensen Preisexplosion auf dem gesamten Bausektor, sollte man sich nicht verunsichern lassen. Der Wert einer Immobilie steigt nämlich auch mit ihrer Pflege und Ausstattung!

Sehr aktuell und immer mehr im Fokus von Bauherren und Immobilienbesitzern: die Themen Heizung und Sicherheit. Auch darüber erfahren Sie Wissenswertes im Innenteil des Bauratgebers Frühjahr 2022. (Gabriela Königbauer)

