Polling muss Infrastruktur „fit machen“

Auch vor Polling macht der Siedlungsdruck nicht halt, die Einwohnerzahl im Klosterdorf wächst stetig. Das hat Auswirkungen auf die Kommunalpolitik, wie bei der Bürgerversammlung zu erfahren war: So müsse die Infrastruktur angepasst und über „alternative Wohnkonzepte“ nachgedacht werden.

Polling – Es war eine harmonische Bürgerversammlung, die am Donnerstagabend in der Tiefenbachhalle über die Bühne ging. Kritische Wortmeldungen waren auch nicht unbedingt zu erwarten. Der „Betrieb“, wie Bürgermeisterin Felicitas Betz die kommunalen Zuständigkeiten bezeichnete, läuft im Großen und Ganzen reibungslos.

Nach über 20 Jahren Planungszeit wird zum Beispiel im November mit der Erschließung des Gewerbegebiets „Achalaich“ begonnen. 80 Prozent der Grundstücke auf Pollinger Flur sind laut Betz bereits vergeben. Das verspricht für die Zukunft steigende Steuereinnahmen – wobei sich Pollings Haushaltslage aktuell schon recht ordentlich darstellt. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde wird am Ende des Jahres mit 376 Euro deutlich unter dem Landesdurchschnitt (673 Euro) vergleichbarer Kommunen liegen: „Da stehen wir nicht so schlecht da“, so Betz. Den Schulden stehen zudem Rücklagen in Höhe von 1,6 Millionen Euro gegenüber. Ein Polster, das die Gemeinde für künftige Projekte gut brauchen kann.

Betz sprach von einem Investitionsstau, der sich in den vergangenen Jahren bemerkbar gemacht habe. Ein „Reizthema“ sei diesbezüglich das zum Teil über 100 Jahre alte Wasserleitungsnetz. Allein 2017 seien zwölf Rohrbrüche festgestellt worden. Ein Drittel der geförderten Wassermenge gehe im Netz verloren: „Das ist definitiv zu viel. Wir sind fleißig dabei, das in Ordnung zu bringen“, beteuerte Betz.

Investieren muss die Gemeinde künftig auch in die bauliche und verkehrstechnische Infrastruktur. „Das wird uns mittel- bis langfristig beschäftigen. Wir müssen die Infrastruktur fit machen“, kündigte Betz an.

Die Einwohnerzahl ist allein in den vergangenen beiden Jahren von 3485 auf 3585 gestiegen. Laut Betz spürt Polling den Bevölkerungsdruck „immens“. Pro Woche bekäme sie mindestens zwei bis drei Anfragen nach Bauland: „Aber ich bin keine Immobilienmaklerin.“ Negative Begleiterscheinung sei, dass sich die Immobilienpreise „in schwindelerregende Höhen“ entwickelten. Um dennoch bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen, müsse man zunehmend auf „alternative Wohnkonzepte“ setzen. Betz verwies auf flächenschonenden Geschosswohnungsbau: „Der stellt zwar eine Veränderung im Dorf dar, ist aber notwendig.“ Mittelfristig werde man aufgrund des Bevölkerungsbooms zudem nicht umhinkommen, den Kindergarten zu erweitern. Auch für den stark frequentierten Kirchplatz müsse man ein Verkehrskonzept entwickeln.

In puncto „regionale Verkehrsanbindung“ wünscht sich Betz eine „Reaktivierung“ des Pollinger Bahnhofs: „Das wäre superschön. Wir reden auch mit der Bahn, aber die hört bei dem Thema nicht so gut zu. Wir werden trotzdem dranbleiben und uns Alternativen überlegen.“

Neues zur Ammerbrücke

Betz berichtete, dass bezüglich der lange geforderten Rad- und Fußgängerbrücke über die Ammer an der Staatsstraße bei Oderding eine Planungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt abgeschlossen wurde (ausführlicher Bericht folgt). Demnächst würden im Gemeinderat zwei Brückenmodelle vorgestellt. Theoretisch könnte 2019 mit dem Bau begonnen werden. „Aber ich bin vorsichtig mit Prognosen“, so Betz, die schließlich noch nach dem Sachstand zur geschlossenen Klosterwirtschaft gefragt wurde. Demnach laufen derzeit mit mehreren Interessenten Verhandlungen. „Mir fehlt die Wirtschaft auch. Ich hoffe, sie macht im kommenden Frühjahr wieder auf“, sagte Betz.

„Vorläufige Sicherung“ am Tiefenbach

In der Bürgerversammlung kam auch der Hochwasserschutz zur Sprache. Martin Mühlegger vom Landratsamt stellte unter anderem die „vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebiets am Tiefenbach“ vor. Dabei handelt es sich um Zonen, die bei einem 100-jährigen Hochwasser überflutet werden würden. Ziel der „Sicherung“ sei es, Retentionsflächen zu erhalten, Gefahren präventiv abzuwehren und das Risikobewusstsein der Bevölkerung zu schärfen. Bauprojekte seien bei entsprechenden baulichen Auflagen aber dennoch möglich, so Mühlegger: „Da findet man Lösungen.“ Die „vorläufige Sicherung“ gelte maximal sieben Jahre – wobei bis dahin vermutlich die Hochwasserfreilegung für Polling ohnehin umgesetzt worden sei. Die Kartierung müsse dann neu berechnet werden. Bürgermeisterin Betz wollte sich zeitlich aber nicht festlegen: „Ich weiß nicht, ob wir das schaffen.“ Bei der Planung für den Hochwasserschutz werde viel Zeit durch überbordende Bürokratie vertändelt. In Polling sind unter anderem Regenrückhaltebecken am Jakobsee, an der Obermühlstraße und am Rettenbach geplant. Nach der Billigung des Konzeptentwurfs geht es nun an die Detailplanung. Das Ingenieurbüro „Björnsen“ aus Augsburg prüft derzeit die bauliche und umweltschutztechnische Realisierbarkeit der vermutlich rund zwölf Millionen Euro teuren Hochwasserschutzmaßnahmen. „Wir müssen schauen, dass wir an der richtigen Stelle das Richtige tun“, so Betz.

Bernhard Jepsen