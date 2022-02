Vogelzählung: Auch Silberreiher und Schnatterenten im Landkreis beobachtet

Von: Stephanie Uehlein

Auch zehn Silberreiher gingen bei der Zählung in die Landkreis-Statistik ein. © Binder/Archiv

Bei der Vogelzählung „Stunde der Wintervögel“ im Landkreis kam der Spatz auf Platz 1. Nicht nur die Top Ten der am häufigsten gesichteten Arten führt der Landesbund für Vogelschutz in einer Bilanz zur Mitmach-Aktion auf. Er geht auch auf Besonderheiten ein.

Landkreis – Je eine Stunde lang haben Anfang des Jahres 604 Teilnehmer in 404 Gärten und manchmal auch anderen Bereichen im Landkreis Weilheim-Schongau gezählt: Die Freiwilligen sollten feststellen, wie viele Vögel welcher Arten dort anzutreffen sind. Jetzt hat der Landesbund für Vogelschutz (LBV) das Ergebnis der „Stunde der Wintervögel“ vorgelegt. Dabei wird klar: Mit Haussperling (Spatz), Kohlmeise und Feldsperling, die von der Anzahl her die Plätze eins bis drei belegen, liegt der Landkreis im bayernweiten Trend, er kann jedoch auch eine Reihe an Besonderheiten bieten.

Bildeten bei der „Stunde der Wintervögel“ im Landkreis Weilheim-Schongau die größte Gruppe: Haussperlinge (Spatzen). Europaweit nimmt der Bestand aber ab. © www.5erls-naturFotos.de

Waren es wirklich Bekassinen?

So gehörten zu den insgesamt knapp 13 000 gesichteten Tieren auch zwölf Schnatterenten. Diese Vogelart wurde im Freistaat nur aus sieben Landkreisen gemeldet. 95 Schnatterenten gingen bayernweit in die Zählung ein. „Auffallend sind im Landkreis die Beobachtungen von drei Bekassinen“, heißt es im Bericht der LBV-Regionalgeschäftsstelle zur Zählung. „Das ist bayernweit die einzige Beobachtung dieser Vogelart, die als Zugvogel normalerweise im Winter nicht bei uns ist. Eventuell ist es auch eine Verwechslung mit der ähnlichen Zwergschnepfe.“ Aber auch dieser Zugvogel sei im Januar selten im Freistaat anzutreffen und sonst nirgends beobachtet worden.

Womöglich im Landkreis gesehen: Bekassinen. Es wäre die bayernweit einzige Sichtung. © www.5erls-naturFotos.de

Als Besonderheiten, die bei der Mitmach-Aktion im Landkreis festgestellt wurden, nennt der LBV auch die Sichtung von 59 Dohlen, vier Gänsesägern, zwei Eisvögeln und zehn Silberreihern. Zu Letzteren teilte er mit: „Diese schlanken weißen Reiher kommen zwar nicht in die Gärten, man kann sie aber rund um Weilheim auf den Wiesen, Äckern oder in den Feuchtgebieten beobachten.“

Amsel und Blaumeise auf den Rängen vier und fünf

Die Ränge vier bis zehn bei der Zählung im Landkreis belegten Amsel, Blaumeise, Buchfink, Elster, Gimpel, Grünfink und Erlenzeisig. Auf Platz elf liegt ein Vogel, der laut LBV überraschend oft im Freistaat gesichtet wurde: der Buntspecht. „Aus fast jedem zweiten Garten Bayerns wurde der schwarz-weiße Waldvogel gemeldet“, so der Verband. Eine der möglichen Erklärungen für das vergleichsweise häufige Auftreten sei ein reichliches Angebot an den Futterhäuschen im Siedlungsraum.

Am zweithäufigsten gezählt wurden Kohlmeisen. © www.5erls-naturFotos.de

Im Landkreis wurden insgesamt 76 Vogelarten gemeldet. Pro Garten/Bereich waren es im Durchschnitt etwa 32 Vögel – einer weniger als im bayernweiten Schnitt und elf weniger als im bayernweiten Mittel vor zehn Jahren. Mit 604 Teilnehmern waren es 94 weniger als im Rekordjahr 2021, aber 158 mehr als 2020.

Von 13. bis 15. Mai können sich Interessierte wieder an einer Vogelzählung beteiligen: diesmal an der „Stunde der Gartenvögel“ (Info: https://www.lbv.de/mitmachen/stunde-der-gartenvoegel/).

