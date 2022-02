Pläne für Waldkindergarten in Polling: Da applaudierte sogar der Gemeinderat

Von: Bernhard Jepsen

Jurte des „Naturkindergartens“ in Oberhausen, der vom Verein „Natürlich! – Natur begreifen“ schon einige Zeit betrieben wird. © Dörrzapf/Archiv

Natur als Lern-, Spiel- und Erfahrungsraum zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter: Das soll bald ein Waldkindergarten in Polling der Zielgruppe anbieten – und zwar unter der Trägerschaft des Vereins „Natürlich! – Natur begreifen“ Der Startschuss könnte bereits zum neuen Kindergartenjahr im September fallen.

Polling – Es kommt im Gemeinderat eigentlich eher selten vor, dass die Ratsmitglieder nach einem Beschluss anerkennend auf die Tische klopfen und die Besucher applaudieren, aber in der jüngsten Sitzung war es wieder einmal soweit – nämlich nach der Konzept-Präsentation für einen Waldkindergarten in Polling. Entschieden ist freilich noch nichts, aber der Gemeinderat signalisierte mit seinem einhelligen Votum, dass er den Plänen des Vereins „Natürlich! – Natur begreifen“ positiv gegenübersteht. Die Rathausverwaltung soll nun weitere Schritte einleiten, unter anderem geht es um das Genehmigungsverfahren und die Festlegung eines geeigneten Wald-Grundstücks.

Infrastruktur des Waldkindergartens „vergleichsweise einfach, schnell und kostengünstig zu realisieren

Als Standort ist eine Lichtung nahe der Grotte am Schafsbichl im Südwesten des Klosterdorfs im Gespräch. Dort soll nicht mehr als eine einfache Jurte aufgestellt werden – also ein „Kindergarten (fast) ohne Dach und Wände“ entstehen, wie es in der von Bürgermeister Martin Pape (CSU) vorgestellten Power-Point-Präsentation des Vereins hieß. Die Kulisse des Waldkindergartens ist also im Wesentlichen die Natur. Die Infrastruktur, so hieß es, sei „vergleichsweise einfach, schnell und kostengünstig zu realisieren“.

Flankiert wurde die Präsentation durch Erfahrungsberichte von Erzieherin Ursula Krötz und Elternvertreterin Franziska Schlickenrieder. Der „Natürlich! – Natur begreifen e.V.“ betreibt bereits in Huglfing und in Oberhausen Waldkindergärten. In Polling soll nun eine dritte Einrichtung entstehen. Krötz („Ich bin eine überzeugte Walderzieherin“) hob die Vorzüge ihres Betätigungsfelds hervor: Die Kinder seien draußen in der Natur sehr aktiv, sozial eingestellt und viel entspannter sowie widerstandsfähiger: „Es ist wunderbar“, konstatierte Krötz. Waldkindergärten – deutschlandweit gibt es inzwischen über 2000 – seien für manche vielleicht noch etwas „Ungewohntes“. Der organisatorische Betrieb unterscheide sich aber nicht von einem Regelkindergarten. Und: „Es geht auch streng zu. Die Kinder müssen sich im Wald an Regeln halten.“

Waldkindergarten soll die bestehenden Kindergärten am Ort ergänzen, keine Konkurrenz für sie sein

Krötz und Schlickenrieder betonten ausdrücklich, dass sie keine Konkurrenz zu den bestehenden Kindergärten in Polling schaffen wollen. „Es geht uns um ein Miteinander.“ Der Walkindergarten sei als „ergänzendes Angebot“ gedacht: „Das wertet eine Gemeinde auf“, so Krötz. Nicht jedes Kind sei für einen Naturkindergarten geeignet – allerdings: „Kinder sind nicht aus Watte. Es gibt nur falsches Gewand, aber kein falsches Wetter.“

„Natürlich! – Natur begreifen“ hat als Trägerverein eine Betriebserlaubnis nach dem Sozialgesetzbuch. Die Pädagogik orientiert sich am Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Der Betreuungsschlüssel ist auf drei Betreuern in der Kernzeit ausgelegt. Als Zielgruppe werden Kinder ab zweieinhalb Jahre angegeben. Die Beitragssätze entsprechen jenen der Gemeinde-Kindertagesstätte. Im Gemeinderat kam das Waldkindergartenkonzept bestens an: „Wir finden das toll“, schwärmte Petra Buchner (CSU) ebenso wie Robert Erhard (UWPEO): „Ich finde das stark. So einen Kindergarten hätte ich mir für meine Kinder auch gewünscht, aber die sind leider schon im Schulalter.“ Schon im September zum neuen Kindergartenjahr könnte es am Schafsbichl losgehen: „Personal und Jurte sind da“, so Krötz.

