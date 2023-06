1000 Gäste feiern Otto Waalkes in Bernried: „Ein Sechser im Lotto“ fürs Buchheim-Museum

Von: Magnus Reitinger

Großes Hallo: Otto Waalkes (r.) vor dem Buchheim-Museum mit Schlagerstar Patrick Lindner. © Ralf Ruder

So eine Ausstellungseröffnung hat der Landkreis noch nicht erlebt: An die 1000 Gäste feierten in Bernried am Freitagabend Otto Waalkes. Das Buchheim-Museum würdigt den Ostfriesen in einer Jubiläumsschau zu dessen 75. Geburtstag als Komiker und als Maler – und hat damit einen heißen Sommer vor sich.

Bernried – Das Buchheim-Museum hat sich schon mal mit zusätzlichen Aushilfen an der Kasse gerüstet. Und rät Besuchern für die kommenden Monate, Tickets bereits im Vorfeld online zu erwerben. Denn die neue Sonderausstellung dürfte alle bisherigen Rekorde brechen: Otto ist da. Stellt zum allerersten Mal in Bayern aus. Feiert damit seinen 75. Geburtstag. Und kam nun auch noch als aktuelle Nummer eins der deutschen Popcharts nach Bernried. Dank zweier junger Rapper, die seinen ollen Song vom „Friesenjung“ auf Ballermann-Beat prügelten, ist der Blödelbarde, der sich fast schon zur Ruhe gesetzt hatte, nun auch den wenigen Nachgeborenen ein Held, denen das Phänomen Otto bislang womöglich entgangen war.

Die bayerischen Humorgroßmeister begrüßen Otto standesgemäß

Es ist also Party, wo Otto ist. Den hunderten Autos, mit denen geladene Gäste und Weggefährten am Freitagabend nach Bernried kamen, war nur mit Ordnern der örtlichen Feuerwehr Herr zu werden. Vor dem Museum Volksfeststimmung mit Steckerlfisch und kühlen Getränken. Und dann zieht Otto ein, mindestens so triumphal wie auf dem Ausstellungsplakat und zugleich ganz menschennah: Großes Hallo, viele Küsschen, tausend Fotos schon auf den paar Metern bis zur ersten Reihe vor der Bühne, von der ihn die Well-Brüder grüßen. Die bayerischen Humorgroßmeister bewundern, dass sich der friesische Kollege in den Freistaat traute, wo doch bekanntlich mit Angriffen von Wölfen, Bären und Aiwanger zu rechnen sei. Und dann auch noch an den Starnberger See, „wo ehemalige Torhüter mit Kettensägen auf Nachbarn losgehen...“.

Ostfriesischer und bayerischer Humor trafen sich bei spontanen Gstanzln von Otto mit den Well-Brüdern Stofferl, Karl und Michael (v.l.) © Ralf Ruder

„Komische Kunst“ als erfolgreiches Standbein des Buchheim-Museums

Offizieller ist die Begrüßung durch Josef Erhard vom Vorstand der Buchheim-Stiftung, dem Träger des Museums. Er freut sich, dass so viele Freunde Ottos und auch dessen älterer Bruder Karl-Heinz da sind – und dass die „komische Kunst“ in den vergangenen Jahren zu einem erfolgreichen Standbein des Buchheim-Museums wurde. Was ganz im Sinne des Museumsgründers sei, wie Direktor Daniel J. Schreiber ergänzt. Lothar-Günther Buchheim habe Humor als bestes Mittel gegen Totalitarismus und Militarismus beschrieben. Aber auch als gefährdetes Pflänzlein, das Gewächshäuser brauche.

Malen ist für Otto Waalkes „der absolute Flow“

Und ein solches Gewächshaus bereitet das Museum mit „Otto. Die Ausstellung“. Wobei es den Ostfriesen eher am Rande für das feiert, was ihn berühmt machte. Klar sind Dokumente seiner sagenhaften Karriere ausgestellt, Plattencover und Bühnenrequisiten zu bewundern, Ausschnitte aus Filmen und Fernsehsendungen zu sehen. Sogar das „Otto Huus“ seiner Heimatstadt Emden wurde in einer lustig windschiefen Version nachgebaut. Vor allem aber würdigt das Buchheim-Museum Otto als bildenden Künstler. Der Malerei blieb er ja seit seinem Kunstpädagogik-Studium treu. Zwar kamen bekanntlich andere Erfolge dazwischen, doch das Malen, sagt Waalkes bei der mittäglichen Pressekonferenz in Bernried geradezu ernst, das Malen sei „der absolute Flow“ für ihn: „Eine entspannende Arbeit, wo der Geist aktiviert wird, ohne den Körper zu strapazieren.“

Mit dem Ottifanten durch die Kunstgeschichte

Rund 200 Gemälde und Zeichnungen zeugen davon in dieser Ausstellung – und sie zeugen auch von Ottos nicht abnehmender Lust und begnadeter Kunst der Selbstdarstellung. Von Michelangelo bis Erich Heckel und von Vermeer bis Edward Hopper kopiert und parodiert er sich fröhlich durch die Kunstgeschichte. Kaum ein wichtiges Bild, das es ins kollektive Gedächtnis schaffte, lässt er aus. Und platziert darin entweder sich selbst oder seinen Ottifanten an die entscheidenden Stellen. Somit sei das schmerzliche Fehlen des Ottifanten in der abendländischen Tafelmalerei endlich behoben, befand in seiner launig ausschweifenden Laudatio am Eröffnungsabend Bernd Eilert. Es gebe „VIPs, die gern malen“, sagte der Autor, der seit Jahrzehnten für und mit Otto Texte und Drehbücher schreibt – und rechnete seinen Freund umgehend einer ganz anderen Kategorie zu: „Künstler, die malen können und nebenbei auch prominent sind“.

Otto gab dem Publikum alles, was es an ihm liebt

Allerdings war die Nebensache Prominenz bei dieser Ausstellungseröffnung dann doch irgendwie die Hauptsache. Otto – der in echt und auch mit 74 tatsächlich so aussieht wie auf dem Bildschirm – gab seinem Publikum in aller Kürze alles, was es an ihm liebt: Die typischen Otto-Geräusche, die bekannten Otto-Bewegungen, Otto-Reime, Otto-Witzchen („die ist verstimmt, die Geige – worüber nur?“), Otto-Jodler, Otto-Posen. Bei den „Well-Brothers“, wie er sie nannte, klinkte er sich spontan in deren Gstanzl ein. Und er schlug wohl keine einzige von tausend Selfie-Bitten der Besucher aus.

„Dieses Freundlichsein und Offensein ist die Essenz Deiner Kunst“, zeigte sich auch Museums-Chef Schreiber begeistert vom Auftritt des Gastes, den er als Idol seiner eigenen Jugendzeit beschrieb –und dessen Komik, wie er analysierte, Deutschland „zum Erfreulichen verändert“, nämlich lustiger, lässiger und lockerer gemacht habe. Und was das alles für Bernried bedeutet, das brachten die drei Well-Brüder in ihren Gstanzln mal wieder auf den Punkt: „Für das Buchheim-Museum in Bernried / is’ ein Sechser im Lotto / dass’ jetzt eine Ausstellung ham / vom Waalkes Otto.“

Zu sehen ist „Otto. Die Ausstellung“ bis zum 5. November: Di-So und Feiertage 10-18 Uhr. Info und Online-Tickets: www.buchheimmuseum.de. Zur Ausstellung gibt es einen von Otto gesprochenen Audioguide, einen Malwettbewerb für Kinder sowie ein Quiz („Ottifanten-Suche“).