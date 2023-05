Wie Udo-Jürgens-Bruder ermordete Kinder dem Vergessen entreißen will

Von: Johannes Thoma

Der Maler und sein – großes – Werk: Manfred Bockelmann vor einigen seiner Kinderporträts, die im Bernrieder Sommerkeller zu sehen sind. © Ruder

30 großformatige Kohlezeichnungen sind im Bernrieder Sommerkeller zu sehen – Porträts von Kindern und Jugendlichen, die eines gemeinsam haben: Sie wurden in den NS-Konzentrationslagern ermordet. Zur Eröffnung sprach neben dem Künstler Manfred Bockelmann auch Charlotte Knobloch von der Israelitischen Kultusgemeinde.

Bernried – Lockenköpfchen Sidonie Waitz ist zwei Jahre alt, Karl Rigo mit den verstruppelten Haaren vier Jahre. Beide sind im Sommerkeller zu sehen, beide wurden von den Nazis fotografiert und kurz darauf ermordet. Wären nicht die traurigen, manchmal fragenden, manchmal ängstlichen Augen, man könnte die Zeichnungen für ganz normale Porträts halten. Man fragt sich unweigerlich, was wäre, wenn das mein Kind wäre?

Manfred Bockelmann, Bruder des verstorbenen Udo Jürgens, hat sich Fotos der Ermordeten meist in den KZ-Gedenkstätten besorgt und mit seinen Porträts versucht, diese Kinder dem „Vergessen zu entreißen und sie zurückzuholen“. Das ist ihm eindrücklich gelungen. Bislang hat der Kärntner 130 dieser Porträts gemalt, und er werde weitermalen, so der 80-Jährige, der sich bedankte, in Bernried ausstellen zu dürfen.

Bockelmann macht Verdrängtes wieder sichtbar

„Ich hatte Glück, dass mein Vater mich aus München weggab und ich flüchten konnte, sonst wäre ich vielleicht auch auf einem der Bilder zu sehen“, so Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern. Sie hatte im Stau gestanden und war mit 25 Minuten Verspätung in den Sommerkeller gekommen. So konnte jeder der rund 80 Besucher - darunter auch Uschi Glas - sehen, wie 78 Jahre nach Kriegsende die 91-Jährige zum Rednerpult ging – flankiert von zwei Personenschützern. Knobloch beklagte in ihrer Rede eine gewisse Indifferenz: Es fehle heutzutage nicht am Wissen über die Gräueltaten der Nazis, sondern am Fühlen. „Manfred Bockelmann macht sichtbar, was über Jahrzehnte verdrängt und vergessen wurde“, so Knobloch weiter.

KZ-Überlebende erkennt „Häschen“ wieder

Zur Kritik an der Indifferenz passt auch eine Aussage am Rande der Vernissage. Keine einzige Schulklasse aus dem Landkreis habe sich für einen Besuch der Ausstellung „Zeichnen gegen das Vergessen“ samt Führung mit Bockelmann angemeldet. Einzig eine Klasse des Penzberger Gymnasiums war vor der Eröffnung im Sommerkeller, um sich die Bilder zu betrachten: Im Foyer hängen nun Zeichnungen und Gedanken der Schüler zum Thema. Über das Desinteresse zeigte sich David Kunac enttäuscht. Der Produzent des preisgekrönten Dokumentarfilms und Freund der Familie Bockelmann dankte Mitproduzent Klaus Brecht, der nicht nur den Film, sondern auch die Ausstellung in Bernried finanziell ermöglicht habe. Zum Ende der Vernissage wurde ein Trailer zu diesem Film gezeigt, In einer Szene darin besucht eine KZ-Überlebende Bockelmann in seinem Atelier und erkennt auf einem der noch namenlosen Porträts „Häschen“ wieder, die wegen ihrer Zähne von den Kindern im KZ so genannt wurde.

Die Ausstellung: Die Bilder sind noch bis Freitag, 26. Mai, im Bernrieder Sommerkeller zu sehen: Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr, am Wochenende von 10 bis 16 Uhr.