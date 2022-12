Weisheitslehrer bietet spirituelles Fitnessprogramm an: „Man muss die Natur wirken lassen, ohne sie zu bewerten“

Kontemplations- und Weisheitslehrer: Roland R. Ropers bietet in Bernried ein „spirituelles Fitnessprogramm“ an und macht sich seine Gedanken über die Zukunft des Kulturbetriebs. © SABINE NÄHER

Roland R. Ropers ist Kontemplations- und Weisheitslehrer in Bernried. Im Gespräch mit der Heimatzeitung spricht er über seine Arbeit und darüber, dass es durchaus einen Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit gibt.

Bernried – Watching-Wisdom-Walking – so nennt Roland R. Ropers die von ihm geleiteten Wanderungen um den Starnberger See, die er für Einzelpersonen oder kleinere Gruppen anbietet und als „spirituelles Fitnessprogramm“ bezeichnet. In circa fünf Stunden draußen am See geht es nicht um körperliche Ertüchtigung, sondern um „den Heimweg zu sich selbst“, so Ropers: „Die Leute gehen Schritt für Schritt, ohne dabei ein Ziel zu verfolgen. Jeder Schritt soll bewusst wahrgenommen werden.“ Gesprochen wird dabei nicht.

„Mit jedem spirituellen Meister ist das Gespräch kurz“

Nach einer Stunde hält Ropers kurz inne zu einer ersten Reflektion. „Doch insgesamt liegt der Wortanteil bei nicht mehr als einer halben Stunde“, betont er. Der Mensch soll ganz in Kontakt mit sich selbst kommen. „Mit jedem spirituellen Meister ist das Gespräch kurz“, stellt Ropers klar.

Eine weitere Übung dazu: Gegenüber zweier alter Eichen im Bernrieder Park wird Halt gemacht und eine ganze Stunde nichts anderes getan, als mit diesen Bäumen in Kontakt zu treten. „Es geht um die Erkenntnis, dass die Natur zyklisch funktioniert. Und auch unser Leben verläuft nicht linear, sondern ist ebenfalls Zyklen unterworfen“, erläutert der 1945 in Stade an der Elbe als ältester von fünf Söhnen einer traditionsreichen Familie geborene Hanseat.

Er war gut 20 Jahre lang als Außenhandelskaufmann im Petro-Chemiegeschäft für große amerikanische Konzerne weltweit unterwegs, ehe er sich dem Studium der vergleichenden Religionsphilosophie und der Sprachwissenschaft zuwandte. Ropers studierte an Universitäten in den USA, Indien und Sri Lanka und erkannte, dass ihn das alleine nicht ans gewünschte Ziel führen könne: „Man muss bei einem Meister lernen. Das ist das Entscheidende. Und ich habe meinen großen Lehrer in Indien gefunden.“

Freundschaftliche Kontakte mit Größen der Musikwelt

Bei dem Benediktinermönch Bede Griffiths, der den gemeinsamen Urgrund der Weltreligionen erforschte, ging Ropers in die Lehre. Und trägt dessen Erkenntnisse seither selbst bei Vorträgen und durch Publikationen in die Welt hinaus. Doch zurück nach Bayern: Von 1989 bis 1997 wirkte Ropers als Geschäftsführer einer Privatklinik am Tegernsee. Da er dort ein ansprechendes Kulturprogramm vermisste, schuf er kurzerhand selbst eines.

Beim „Kreuther Kulturforum“ veranstaltete er jeden Freitag ein Konzert, indem er die Künstlerkontakte, die er auf seinen weltumspannenden Reisen gewonnen hatte, nutzte. Die von fern anreisenden Musiker waren jeweils das ganze Wochenende zu Gast bei Ropers und seiner Ehefrau, der Ärztin Christiane May-Ropers.

So entstanden freundschaftliche Kontakte zu Größen der Musikwelt wie der Sopranistin Diana Damrau, dem russischen Pianisten Svjastoslav Richter oder der italienischen Pianistin Alessandra Gentile. Seine guten Verbindungen lässt Ropers bis heute im Hintergrund bei lokalen Konzertveranstaltern spielen. Doch der Kulturbetrieb, wie wir ihn bisher kannten, habe sich überlebt, meint er. „Wir haben derzeit mehrere Krisen parallel. Die Erneuerung der Kultur wird im Regionalen stattfinden, die Globalisierung hat sich als Irrweg herausgestellt. Die Megastars, die rund um die Welt reisen und überall die großen Säle füllen, gehören der Vergangenheit an. Aber ohne Kultur und Musik würde die Welt zusammenbrechen.“

Wirklichkeit ist nicht gleich Realität

Künstler, die sich neu formieren, um im Regionalen zu wirken, werden die Kultur am Leben erhalten, so Ropers hoffnungsvolle Annahme. Das biete zudem die Möglichkeit, die Zuhörer wieder mehr einzubeziehen. Denn die meisten Menschen hätten den Bezug zu ihrer direkten und näheren Umgebung verloren.

Damit zurück zu den geleiteten Wanderungen am See: Es gehe dabei um die Erfahrung der Wirklichkeit. „Die ist nicht zu verwechseln mit der Realität, denn diese hat ein Objekt. Die Wirklichkeit ist das, was auf uns einwirkt. Man muss die Natur wirken lassen, ohne sie zu bewerten. Intellektualisieren ist gerade nicht erwünscht.“

Das sei einerseits einfach, andererseits sehr schwer. Aber unbedingt erstrebenswert, denn „in der Wirklichkeit findet wahres Sein statt, das wonach wir immer – bewusst und unbewusst – suchen. Hier kann auch Heilung stattfinden“, verspricht Roland R. Ropers.

VON SABINE NÄHER

