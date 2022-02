„Ich bin mit dem Kloster aufgewachsen“

Teilen

Ein alter Bekannter ist Vorstand geworden im neuen Kommunalunternehmen „Bernried am Starnberger See“: Josef Steigenberger. Wir sprachen mit dem Altbürgermeister über seine neue Aufgabe für Kloster und Sommerkeller sowie sein Rentnerdasein.

Sie wollten doch kürzertreten, was ist aus Ihren Vorsätzen geworden?

Ich trete tatsächlich kürzer, mache das, was mir Freude macht. Dazu zählt auch die Arbeit für das Kommunalunternehmen. Ich habe keinen Druck mehr und wirklich genügend Zeit.

Was befähigt Sie für diese neue Aufgabe?

Das Kommunalunternehmen ist ein Wirtschaftsbetrieb, den wir weiterbringen wollen. Mit meiner Erfahrung als Bürgermeister und als gelernter Banker und Betriebswirt bringe ich, so glaube ich, die richtigen Voraussetzungen mit. Außerdem war ich ja immer in die Vorgespräche zum Klosterkauf eingebunden, die liefen ja schon während meiner Amtszeit.

Was genau ist Ihre Aufgabe für das neue Kommunalunternehmen?

Frau Vesper, die Geschäftsführerin des Bildungshauses, kümmert sich als Vorständin um dessen Betrieb. Aber das Ganze ist umfangreicher, es geht auch um den Sommerkeller und weitere Aufgaben fürs Kommunalunternehmen, die noch hinzukommen. Ich bin quasi das Bindeglied zwischen Kommunalunternehmen und Gemeinde, die das Sagen hat. Ich bin kein Entscheider, sondern Unterstützer. Außerdem verfüge ich über ein gutes Netzwerk.

Bekommen Sie eigentlich Geld für Ihre Tätigkeit?

Ehrlich: Ich weiß es nicht genau. Ich mache das ehrenamtlich, bekomme aber eine kleine Aufwandsentschädigung. Mit fünf bis zehn Stunden pro Woche ist der Aufwand für mich überschaubar.

Woher rührt eigentlich Ihre besondere Beziehung zum Kloster?

Ich bin mit dem Kloster und quasi neben dem Kloster aufgewachsen. Ich habe schon als Kind mit meinen Freunden ministriert und die Erdbeeren aus dem Klostergarten stibitzen dürfen. Später ist dann das Kloster ein offener Ort geworden, es gab dort zum Beispiel Kochkurse für junge Männer, daran haben meine Freunde teilgenommen. Ich hatte leider nie Zeit. Und später bei den Gottesdiensten habe ich geholfen. Der Kontakt zu den Schwestern ist nie abgerissen. Ohne das Kloster hätte sich das Dorf ganz anders entwickelt. Seine Geschichte hat das Dorf und die Region geprägt. Andernorts wird das Kloster nur noch als Gebäudehülle genutzt. Das wollte ich nie.

Wer muss unter Ihrer neuen Aufgabe mehr leiden: Rösser und Kutsche, Ehefrau oder Ehrenämter?

Ich glaube keiner. Meine Frau ist es gewohnt. Sie hat schon im Spaß gesagt, „eigentlich hat sich seit dem Ruhestand nichts geändert“. Meine Rösser und anderen Tiere kommen nie zu kurz, vielleicht das Kutschenfahren ein wenig. Von meinen Ehrenämter habe ich die meisten abgegeben.

Interview: Johannes Thoma

Das neue Kommunalunternehmen „Bernried am Starnberger See“

Zum 1. Januar hat die Gemeinde Bernried das Kloster samt dessen Einrichtungen offiziell übernommen. Pünktlich zum 1. Januar ist auch die Satzung des für den Betrieb zuständigen Kommunalunternehmens „Bernried am Starnberger See“ in Kraft getreten. Die regelt unter anderem, für welche Bereiche das Unternehmen genau zuständig ist.

Bei der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates wurden auch die beiden Vorstände für die nächsten fünf Jahre bestimmt: Zuständig für den laufenden Betrieb vor allem im Bildungshaus ist Sylvia Vesper, die Betriebsleiterin im Bildungshaus. Für das Kaufmännische sowie die strategische Ausrichtung ist Altbürgermeister Josef Steigenberger zuständig, informierte Bürgermeister Georg Malterer bei der Gemeinderatssitzung. Steigenberger verkörpere wie kein anderer die enge Verbindung zwischen Gemeinde und Kloster.

Der Tagungsbetrieb, den die Kongregation der Missions-Benediktinerinnen von Tutzing vor 50 Jahren ins Leben gerufen haben, wird aufrecht erhalten, für die 39 Mitarbeiter ändert sich nichts. Das Bildungshaus ist vorwiegend in der Erwachsenenbildung tätig, bietet Kurse und Übernachtungsmöglichkeiten auch für auswärtige Veranstalter an.

Die Arbeit des Vorstandes wird durch den zehnköpfigen Verwaltungsrat kontrolliert. Georg Malterer ist Verwaltungsratsvorsitzender, aus dem Gemeinderat gehören dem Verwaltungsrat an: 2. Bürgermeister Robert Schiebel, 3. Bürgermeister Markus del Fabbro, Annemie Groß (SPD/Parteifrei), Achim Regenauer (fraktionslos), Wolfgang Mutter (FDP), Christine Philipp (Bernrieder Liste), Roland Seidl (Bürgerliste), Regina Steiger (CSU) und Benedikt Eberl (ÜFW). Zudem können noch „zwei sachverständige Dritte als Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen werden“, heißt es in der Satzung. Der Verwaltungsrat soll laut Malterer im Schnitt alle vier Wochen tagen. Beraten wird dabei über den Betrieb im Kloster, aber auch über Veranstaltungen im Sommerkeller oder Essenslieferungen für Interessenten außerhalb der Klostermauern. Versorgt wurde zum Beispiel schon das Theresia-Petsch-Haus. Für all dies ist das neue Unternehmen zuständig, hinzukommen könnten weitere Aufgaben, zum Beispiel die Hausmeisterstelle für die Turnhalle.

Das Kommunalunternehmen soll das soziale, kulturelle und auch wirtschaftliche Wohl der Gemeinde fördern, heißt es in der Satzung. Das Stammkapital des Kommunalunternehmens beträgt 100 000 Euro. Johannes Thoma