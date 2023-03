Seeforellen sollen nach Bernried zurückkehren, Gelbbauchunken sich Wohlfühlen - Pläne vorgestellt

Von: Johannes Thoma

Soll sich wieder wohlfühlen in Bernried: die Gelbbauchunke. © Christine Philipp

Bernried will viel tun, um die biologische Vielfalt im Ort auszubauen. Tierarten sollen unter anderem wieder angesiedelt und die Wasserqualität verbessert werden.

Bernried – Knapp 20 Besucher waren extra wegen des Vortrags der zuständigen Projektmanagerin und Gemeinderätin Christine Philipp zur Sitzung ins Rathaus gekommen. Die erklärte dann zum Beispiel, dass schon sehr kleine Flächen von nur 200 Quadratmetern genügten, um Tieren und Pflanzen eine – neue – Heimat zu bieten und den Klimaschutz voranzubringen. Gefördert werden im Rahmen dieses Projekts allerdings nur Flächen, die sich im Besitz der Gemeinde befinden. Das Vorgehen der Kommune soll aber auch als Beispiel für Privatleute dienen, so Philipp.

Ein großes Ziel ist die Wiederansiedlung von Mairenke (auch „Lauge“ genannte) und Seeforelle, ein begehrter Speisefisch. Beide Fischarten gab es bereits am Rötlbach, der bei Bernried (Richtung Tutzing) in den Starnberger See mündet. Davon zeuge der Name ,Laugenbach’ (für den Rötlbach), so Philipp. Die grätenreiche Mairenke gibt es in Bayern nur noch im Chiemsee, im Simssee und im nördlichen Starnberger See. Die Gemeinden Tutzing und Bernried haben jüngst einen Arbeitskreis gegründet, der die Wiederansiedlung forcieren soll, so Philipp. Die Seeforelle habe es noch vor 30 oder 40 Jahren am Rötlbach gegeben, erinnerte sich Alt-Bürgermeister Josef Steigenberger, der bei der Sitzung anwesend war und der auch beim Projekt mitarbeitet.

Bevölkerung und Ämter sollen mit einbezogen werden

Im Gemeindegebiet, das 1380 Hektar umfasst, leben neun gefährdete Fledermausarten; für diese Tiere sollen eigens 15 spezielle Nistkästen von Schulkindern aufgestellt werden. Kommunale Gebäude sollen zudem daraufhin untersucht werden, ob sie für sogenannte gebäudebrütende Vögel in Frage kommen, so Philipp in ihrem Vortrag, der bayernweit als Vorbild für andere Kommunen gilt. Bei allen Projekten sollen auch Ämter und Behörden sowie die Bevölkerung des Dorfes mit einbezogen werden.

Naturnahe Flächen könnten beispielsweise am Alten Rathaus entstehen. © Privat

Wichtig für Vielfalt und Klima sind auch die Gewässer und von diesen hat Bernried jede Menge. So ist zum Beispiel geplant, Gewässerränder naturnaher zu gestalten, Gewässerschutzstreifen nach Absprache mit Landwirten festzulegen und die Einleitung von Dünger zu verringern. Die Wasserqualität soll sich dadurch erheblich verbessern und es soll dadurch Lebensraum für Libellen, Tagfalter oder Gelbbauchunke entstehen.

Problemfall in Bernried: Kirchweiher droht umzukippen

Ein Problemfall ist derzeit der Kirchweiher; er droht laut Philipp im Sommer umzukippen. Ziel sei es, ihn verstärkt mit Frischwasser und Sauerstoff zu versorgen, dazu soll eine alte Regenwasserzufuhr wieder geöffnet werden.

Im Zuge des Projekts sollen sich auch an der alten Bauschutt-Deponie der Gemeinde wieder Amphibien und Reptilien ansiedeln. Dabei will die Projekt-Gruppe auch mit Unis und Hochschulen zusammenarbeiten. Die Waldränder sollen mehr bepflanzt werden, damit sich dort unter anderem Schmetterlinge und Libellen sowie die Gelbbauchunke ansiedeln können. Geplant sind auch Moorrenaturierungen.

Probleme bereiten bei der Umsetzung unter anderem die unzureichende Kartierung der Flächen, wie Philipp bei der Sitzung sagte, sowie der Biber, der streng geschützt ist. Das Nagetier mache sich an vielen Eichen zu schaffen. Außerdem drohe der Auwald Schaden zu nehmen, weil der Biber ihn flute, so Steigenberger.

Ein Nager hinterlässt seine Spuren: Biberbau im Karpfenwinkel © Privat

Projekte sollen in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden - Gesamtkosten liegen bei rund 200.000 Euro

In den nächsten fünf Jahren sollen die Projekte umgesetzt werden. Die Gesamtkosten hierfür liegen bei knapp 200 000 Euro und sind hauptsächlich für fachliche Beratung gedacht. Rund 150 000 Euro (75 Prozent) kommen über die „Glücksspirale“ vom Bayerischen Naturschutzfonds, der auch die Renaturierung des Abbaugebiets am ehemaligen Stahl- und Eisenwerk Maxhütte-Haidhof (Oberpfalz) unterstützt. Den Rest der Kosten teilen sich Bernried mit 15 Prozent und der Bezirk (zehn), Viele der Vorhaben, die allesamt nicht sehr kostspielig sind, soll der Bauhof der Gemeinde übernehmen.

2027 könnte sich Bernried dann mit dem Titel „Biodiversitätsgemeinde“ schmücken, sollten die Vorhaben weitgehend umgesetzt werden. Den Titel „Baumdorf“ hat die Gemeinde ja bereits.

