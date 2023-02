Feuer in Nobelhotel am Starnberger See: Großeinsatz der Feuerwehr —„Wir haben alles evakuieren lassen“

Von: Kathrin Hauser

Die Ruhe nach der Aufregung am Morgen: Ein überhitzter Nachtspeicherofen hatte ein Feuer im Hotel „Marina“ entfacht. © Ralf Ruder

Ein Brand im Vier-Sterne-Hotel „Marina“ in Bernried hat heute Morgen zu einem Feuerwehr-Großeinsatz geführt. Das Hotel wurde evakuiert. Brandursache war wohl ein Nachtspeicherofen, der zu heiß geworden war.

Bernried – Für Gerd Bauer, den Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Bernried hat die Nachtruhe heute Morgen abrupt geendet. Um 5.18 Uhr ging der Alarm bei ihm ein: Im Hotel „Marina“ am Yachthafen am Ufer des Starnberger Sees in Bernried brennt es. Die Feuerwehren Bernried, Tutzing und Seeshaupt rücken mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften aus – 25 davon gehören zur Bernrieder Feuerwehr. Schließlich ist ein Brand in einem „Gebäude mit hoher Personenzahl“ gemeldet worden. Auch die Polizei und der Rettungsdienst sind vor Ort. Ein Brandmelder in einem der Häuser hat angeschlagen. Davon ist ein Hotelgast aufgewacht und hat den Alarm ausgelöst.

Brand in Nobelhotel: Eckbank und Tisch aus Holz fangen Feuer

Als die Feuerwehrleute wenig später im Hotel ankommen, entdecken sie „ein kleines Feuerchen in einem total verrauchten Raum“, wie Kommandant Bauer schildert. Ein paar Feuerwehrleute legen die Atemschutzgeräte an und eilen zum Brandherd. Eine Eckbank und ein Tisch aus Holz, die in der Nähe des Nachtspeicherofens stehen, haben Feuer gefangen. Der Nachtspeicherofen ist offensichtlich überhitzt und hat den Brand entfacht.

Die Einsatzkräfte beginnen mit den Löscharbeiten und öffnen die Fenster und Türen. „Wir haben sofort damit angefangen, das Gebäude zu entlüften“, berichtet Bauer. Weitere Feuerwehrleute durchsuchen das Gebäude nach Bewohnern, die vom Brand bislang noch nichts mitbekommen haben – vielleicht sogar noch schlafen – und nach weiteren Brandherden.

Nachdem klar ist, dass sich keine Hotelgäste mehr im Gebäude befinden, zerlegen die Feuerwehrleute den Nachtspeicherofen in Einzelteile und schaffen diese zusammen mit den verkohlten Einrichtungsgegenständen ins Freie. Wenn die Feuerwehr am Einsatzort warten müsse, bis sich die überhitzten Gegenstände wieder abkühlen, dauere das zu lange, erläutert Bauer. Gegen 11 Uhr ist der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Brand in Nobelhotel: „Ich bin glücklich, dass nichts passiert ist“

Wenig später ist in der Lobby des Vier-Sterne-Hotel „Marina“ von der Aufregung, mit der der Tag begann, nichts mehr zu spüren. Volker Weber, einer der beiden Hoteldirektoren, wirkt ein wenig erschöpft und gleichzeitig erleichtert, als er von den Ereignissen am frühen Morgen erzählt. Nachdem der Brand entdeckt worden ist, lief nicht nur bei der Feuerwehr alles nach einem detaillierten Plan, sondern auch im Hotel „Marina“. „Wir haben alles evakuieren lassen“, sagt Weber. Rund eine Handvoll Gäste hätten sich in der Lobby aufgehalten, bis alle Zimmer durchsucht worden waren und klar war, dass keine Gefahr mehr besteht. Für solche Fälle gebe es einen bestimmten Ablaufplan und dieser sehe vor, dass vorsichtshalber alle Zimmer geräumt werden müssten.

Was im Falle eines Brandes im Vier-Sterne-Hotel zu tun ist, werde regelmäßig bei Übungen durchgespielt, erläutert der Direktor. Das sei wichtig, damit die Abläufe im Ernstfall funktionierten. Das habe sich gestern Morgen bezahlt gemacht, alles habe reibungslos geklappt, alle hätten Hand in Hand gearbeitet, sagt Weber: „Ich bin glücklich, dass nichts passiert ist.“ Er klingt erleichtert.

