Bernrieder Kunstausstellung: Großer Auftritt für die Kunst an tollen Orten

Kniefall vor der Kunst in der Torbogenhalle. © EMANUEL GRONAU

Der Erfolg ist gewiss – und zwar ab Stunde eins: Bei der Eröffnung der Bernrieder Kunstausstellung am Sonntag waren geschätzt 400 Besucher da. Es hat sich nach 47 Jahren herumgesprochen, dass das nicht irgendeine Schau ist, sondern vielmehr ein Schaulaufen von guter Qualität an vier tollen Orten.

Bernried – „Kunst und Kultur verbinden – gerade in schweren Zeiten.“ Bürgermeister Georg Malterer sagt es und handelt danach. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen positioniert sich Bernried bewusst als Ort der Kreativität. Allein der Sommerkeller ist mit seinen Ziegelbogenhallen ein Statement und aktuell Herberge für eine professionell hineinkomponierte Ausstellung, die die Bandbreite der insgesamt 36 Künstler zeigt. Dazu kommt das rustikale Salettl beim Gasthof Drei Rosen, die kleine, intime Torbogenhalle beim Kloster und die gediegene Präsentation im Buchheim Museum.

Nach der Begrüßung im Klosterhof: Die Organisatorinnen der Ausstellung (v.l.) Julia Compagnon und Ingrid Klemm-Beyer erhielten von Bürgermeister Georg Malterer Blumen, Daniel Schreiber . © EMANUEL GRONAU

Draußen auf dem Klosterareal kann man an zwei Installationen gute Fähigkeiten anklingeln und den Frieden herbeiläuten. So oft, wie das allein am Sonntag gemacht wurde, müsste man das eigentlich weltweit gehört haben. Drinnen dann im kleinen Saal kontrastieren sich Humor und stille Konzentration, von feisten Wippfiguren bis zu unglaublichen Papierarbeiten, die mit feinsten Schnitten ästhetische Ornamente und Riffe voller Bewegung entstehen lassen und bei vielen für großes Staunen sorgen. Unter der Bilderauswahl finden sich auch Reliefs, die anmuten wie Insektenhotels und doch zarte Schönheiten sind.

Pure Vielfalt im Sommerkeller

Im Sommerkeller wartet die pure Vielfalt, zusammengestellt zu konzentrierten Themen- und Stildialogen. Einer davon dreht sich um die Landschaft: Dichte Stille und schablonenhafte Flächenwirkung in deckenden Farben eröffnen Ausblicke und Räume, Actionpainting leuchtet, Grüntöne locken in ungeahnte Tiefen, Pigmente gestalten eine kostbare Version von „Google Earth“. Die Künstler überzeugen mit Ästhetik, nicht mit dem mahnenden Zeigefinger.

Und der Mensch in seiner Umgebung? Hier gibt es neue Umsetzungen von Stadtszenen, in flackernder Unschärfe gehalten, oder Bilder, die wie Urlaubsfotos wirken, grau wie verblichene Erinnerungen und doch präsent durch Farbakzente. Eine Fantasy-Welt aus Objektbildern bietet dann komplette bunte Fluchtwelten an.

Statement für die Kunst: Der Sommerkeller ist einer von vier Ausstellungsräumen der Bernrieder Kunstausstellung. © EMANUEL GRONAU

Viel Figürliches auch bei den Bildhauern: Paar-Beziehungen werden feinst in kleinen Bronzen ausgelotet. Ob es für sie auch den Zauberer mit dem hohen Hut braucht? Eine andere Bezugsform ist in den Nischen groß aufgehängt: Abhängigkeiten und Zusammenspiel werden hier modern interpretiert. Durch die Raumfluchten ziehen sich auch Kompositionen aus Holz, Licht und Luft, die dem Gewölbe zusätzlich Leichtigkeit geben, Steingesichter, die erden, ein Wandwärmer aus Wolle und Tape für die ironische Seele. Ein Kabinett mit Buchfaltungen fängt die Romantiker auf.

Prägende Arbeiten im Buchheim-Muesum

Das Buchheim Museum hat sich für seine Ausstellung im Turm einige der prägenden Arbeiten geholt und sie in ihrer Makellosigkeit präsentiert: abstrakte Colorfield-Reliefs, die zauberhaften Papierarbeiten, Landschaften, Menschen und ein wenig Bayern reloaded. Zu Gast sind auch Leuchtobjekte mit Charakter in Form von zarten Kleidchen. Es scheint, dass heuer alle Zeichen auf Schönheit stehen und man in Zeiten von Krisen mit kritischer Kunst nicht noch Salz in die Wunden streuen möchte. Insofern ist die Tour durch Bernried auch Balsam für die Seele.

Freia Oliv