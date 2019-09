Mehr Leben am Bernrieder Bahnhof: Diskussionen über Neubau 

Zwischen dem denkmalgeschützten Bahnhof und dem kleinen, ebenfalls unter Denkmalschutz stehenden Nebengebäude könnte in Bernried ein Neubau entstehen, in dem auch ein Café Platz finden könnte.

Denkbar wäre ein Café im Erdgeschoss

von Marion Neumann schließen

Soll am Bahnhofsvorplatz in Bernried ein Neubau entstehen, in dem neben Wohn- und Büroräumen auch Platz für ein Café wäre? Über eine solche Voranfrage diskutierten die Mitglieder des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung hitzig – und brachten auch eine „Belebung“ des Platzes selbst zur Sprache.