Ein Radweg, der eigentlich ein Wanderweg ist

Von: Johannes Thoma

Teilen

Das blaue Band durchschnitten: Bürgermeister Georg Malterer (Dritter von links) mit seinem Vorgänger Josef Steigenberger (rechts am Band). © Thoma

Es war ein weiter Weg, bis der Radweg von Höhenried in Richtung Tutzing eingeweiht werden konnte. Erste Überlegungen reichen Jahrzehnte zurück. 2016 begannen die konkreten Planungen, die mehrfach geändert werden mussten. Gestern nun durchschnitten Bürgermeister Georg Malterer und andere zur Eröffnung symbolisch das Band.

Höhenried – Kurz nach 10 Uhr am gestrigen Mittwoch, die Reden waren noch im vollen Gange, brauste ein jugendlicher Radfahrer den Weg bergab aus Richtung Höhenried und reagierte ein wenig irritiert auf den Applaus, der ihm dabei zuteil wurde. Er war nämlich der erste, der den Weg befuhr, nachdem das Band durchschnitten worden war.

Grundstückstausch war nötig

Dem jungen Radler war dabei sicher nicht bewusst, wie aufwendig und schwierig die Planungen für das rund 750 Meter lange Teilstück zwischen Höhenried und Unterzeismering (im Verlauf des Radwegs Bernried-Tutzing) waren: Der alte Kiesweg, nur rund einen Meter breit, führte ständig zu Konflikten zwischen Radlern und Wanderern. Der damalige Bürgermeister Josef Steigenberger und der Gemeinderat entschieden sich dann dafür, einen separaten Radweg zu bauen. Er sollte aus Richtung Höhenried rechts von der Lindenallee verlaufen, die Wanderweg und Radweg trennen sollte. Dagegen erhob die Naturschutzbehörde am Landratsamt Einspruch. Es musste umgeplant werden. Nun verläuft der Radweg auf der anderen Seite, dafür allerdings musste die Gemeinde erst ein Grundstück mit der Pfarrpfründestiftung Bernried tauschen.

Auf der Suche nach Zuschüssen für den Bau wurde die Gemeinde bei einem Programm der Staatsregierung fündig, das eigentlich für Instandhaltung und Bau von Wanderwegen gedacht ist. Deshalb sprach Bürgermeister Georg Malterer bei seiner kurzen Ansprache am Abschnitt in Höhe des Parkplatzes auch mehrfach von einem „Wanderweg“. Tatsächlich aber soll der über 2,5 Meter breite, asphaltierte Weg den Radlern vorbehalten bleiben. Die Gesamtkosten liegen bei rund 135 000 Euro, die sich die Gemeinde und das bayerische Umweltministerium in etwa teilen.

„Neue Radwege, eine seltene Freude“

Martin Guglhör vom planenden Ingenieurbüro OSS in Kampberg erläuterte, warum der Weg nicht gerade verläuft, sondern sich bergab dahinschlängelt: Beim Bau habe man darauf geachtet, dass das Wurzelwerk der Linden nicht beschädigt werde.

Der ADFC-Kreisvorsitzende Ernst Röckl freut sich laut seiner Ansprache über jeden Meter Radweg, der realisiert werde. „Aber diese Freude ist leider sehr selten,“ so Röckl, der hofft, dass weitere Projekte in der Region demnächst eingeweiht werden – wie die Fortführung des Radweges nach der Landkreisgrenze in Richtung Tutzing; vielleicht auch der Radweg entlang der Birkenallee zwischen Raisting und Dießen.