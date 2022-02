Tödlicher Unfall nahe München: Auto prallt frontal gegen Baum - Mitfahrer war nicht angeschnallt

Frontal gegen einen Baum krachte der Leihwagen der türkischen Familie, dabei wurde der Vater getötet. © Ruder

Ein schwerer Verkehrsunfall in Bernried forderte am Freitag ein Todesopfer. Ein Auto krachte frontal in einen Baum. Eine Person wurde schwerst verletzt.

Bernried - Am Freitagmittag ist es in Bernried zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Eine Tourist (74) aus der Türkei starb, seine Ehefrau wurde laut Polizei Penzberg „schwerst verletzt“. Der Fahrer des Leihwagens, der 24-jährige Sohn, erlitt einen Schock und wurde im Krankenhaus Tutzing versorgt.

Gegen 12.50 Uhr fuhr die Familie, die aus der Region Istanbul stammt, von Seeshaupt in Richtung Bernried. Im Ortsgebiet – etwa auf Höhe „Am Postgarten“ – kam der Wagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Ursache hierfür ist noch ungeklärt.

Tödlicher Unfall in Bernried: Opfer war vermutlich nicht angeschnallt

Alle drei Insassen wurden im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Bernried befreit werden. Der 74-Jährige, der auf der Rücksitzbank saß und nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht angeschnallt war, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Eine sofortige Reanimation blieb ohne Erfolg.

Die Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau geflogen werden. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Der Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro. Laut Polizei war die Seeshaupter Straße bis etwa 17 Uhr gesperrt. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären.

