Bernried will Wärmenetz für Großverbraucher

Von: Johannes Thoma

Energieintensiv ist der Betrieb in der Klinik Höhenried. © Gronau

Bei der jüngsten Sitzung des Bernrieder Gemeinderates überraschte Wolfgang Mutter (FDP) mit dem Vorschlag, ein Wärmenetz für Großverbraucher zwischen Klinik Höhenried und Kloster zu realisieren. Die Reaktionen waren durchweg positiv.

Bernried – Die Bernrieder Grünen begrüßen in einer Stellungnahme die Initiative des Gewerbeverbands „ausdrücklich“. Der Gewerbeverband schlägt vor, eine industrielle Anlage zu konzipieren, die auf einem Energiemix fußt. Photovoltaik, Hackschnitzel, Wärmepumpen nannte Mutter als Beispiele. Derzeit seien die Pläne für die „Energiepipeline“, so Mutter, aber noch im Anfangsstadium. Als nächstes müsse eine Machbarkeitsstudie folgen, in der die technischen Details und die Kosten geklärt würden. Weitere Treffen der Beteiligten seien in den nächsten Wochen geplant.

„Jede Menge Platz“ nötig

Fest steht, dass die betroffenen Großverbraucher, etwa die Klinik Höhenried, die drei Hotels, die Gemeinde mit Sommerkeller und Kloster, in einem Konsortium zusammengefasst werden sollen – eventuell unter der Regie der Gemeinde. „Bei knapp 300.000 Übernachtungen pro Jahr haben Klinik und Hotels einen enormen Energiebedarf“, so Mutter. Bei den explodierenden Kosten sei es dringend geboten, dass eine mittelfristig günstige Lösung gefunden werde. Dafür nötig sei in jedem Fall „jede Menge Platz“, so Mutter, und der sei gerade im Unterdorf nur begrenzt vorhanden: Je kürzer die Leitungen, desto geringer der Energieverlust und die Kosten, so Mutter.

Privathäuser könnte man „eventuell“ mit anschließen

Neben den Grünen begrüßte auch der Gemeinderat mit Bürgermeister Georg Malterer den Vorstoß grundsätzlich. Das Thema kam im Gemeinderat zur Sprache, weil der Arbeitskreis „Energie“ eine Wärmeplanung für den ganzen Ort – also auch für die privaten Anwesen – gefordert hatte. Privathäuser könne man eventuell mit anschließen, allerdings sei das nicht primäres Ziel, so Mutter, der hofft, dass das Vorhaben möglichst rasch umgesetzt wird.

Bereits 2010 gab es erste Überlegungen für ein Nahwärmenetz in Bernried

Bürgermeister Malterer wies daraufhin, dass es bereits 2010 erste Überlegungen für ein Nahwärmenetz gegeben habe – damals noch in Zusammenhang mit den Geothermiebohrungen im Ort. Vor einigen Monaten habe man das Thema angesichts der explodierenden Preise auf dem Energiemarkt wieder aufgegriffen und Betroffene wie Betriebe und Gewerbeverband zu einem Treffen und zu einer Besichtigung einer Anlage in Peißenberg eingeladen. Die zwölf Jahre alten Pläne liegen noch vor, sie umfassten den ganzen Ort mit Privathäusern. Kostenschätzung damals (abzüglich Zuschüssen): zehn Millionen Euro. Laut Malterer will die Gemeinde demnächst mit dem Ingenieurbüro Kontakt aufnehmen, dass die Pläne ausgearbeitet hatte.

Geld für das Vorhaben ist den Grünen zufolge vorhanden

„Auf den gewerblichen Großverbrauchern lastet ein gewaltiger Kostendruck. Entweder es klappt mit erneuerbarer Energie oder es droht für einige Unternehmen der wirtschaftliche Kollaps durch hohe Preise für fossile Brennstoffe“, schreiben die Bernrieder Grünen in einer Pressemitteilung zu Mutters Vorschlag. Geld, um das Vorhaben zu realisieren, sei vorhanden, so die Grünen.

„Werden die Großverbraucher mit erneuerbarer Wärme versorgt, dann macht Bernried einen großen Schritt in die richtige Richtung hin zur Klimaneutralität“ , heißt es weiter. Trotzdem bleiben die Grünen bei ihrer Forderung nach einem Klimamanager, dem der Gemeinderat erst jüngst eine Absage erteilt hat. Ein Klimamanager könne sich auch um die Hausbesitzer kümmern, die nicht an besagtes Wärmenetz angeschlossen werden können, beispielsweise jene im Oberdorf. „Deshalb ist es nach wie vor sinnvoll, in Bernried einen Klimamanager einzustellen, der zum Beispiel als Vertreter der Gemeinde in der Betreibergesellschaft des Wärmenetzes die Belange der Bernrieder Bürger einbringt, ein Gesamtkonzept für die Klimaneutralität in Bernried erstellt, Bürgern bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen hilft und perspektivisch auch die Frage der Versorgung mit klimaneutralem Strom anpackt“, so die Begründung.