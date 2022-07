Einfamilienhaus anstelle der Gartenhütte? Bernried beäugt Bauanträge für Unterdorf kritisch

Schön und schützenswert: das Unterdorf in Bernried, für das es nun eine Art Checkliste gibt, die helfen soll, wenn es um Bauvorhaben geht. © Emnauel Gronau

Darf im geschützten Unterdorf gebaut werden? Diese Frage beschäftigt den Bernrieder Gemeinderat häufig. Jetzt hat er eine Art Checkliste verabschiedet.

Bernried – Wer in Bernried ein Grundstück im Unterdorf in Seenähe besitzt, der würde den Wert seines meist großzügigen Grundstücks erheblich steigern, dürfte er dort ein zweites Haus bauen oder einen Anbau an das bestehend Gebäude errichten. Allerdings will die Gemeinde den Charakter des seit Jahrhunderten kaum veränderten Ortskerns zwischen Rathaus, Kloster und Hotel „Marina“ in jedem Falle erhalten. Dem Wunsch nach Nachverdichtung, die angesichts der Wohnungsnot ja auch politisch gewollt ist, steht also das Bestreben der Gemeinde nach Erhalt des dörflichen Charakters mit den großen Gärten und den kleinen Wegen zwischen den Grundstücken entgegen.

Grundsätzlich verbieten will die Gemeinde Neubaupläne nicht, allerdings auch nur in engen Grenzen genehmigen. Schließlich sei der Gemeinderat in erster Linie dem Gemeinwohl verpflichtet, so Malterer. Er wies auch darauf hin, dass die im Bebauungsplan festgesetzten privaten Grünflächen im Unterdorf aus städtebaulicher Sicht genauso viel Wert seien wie Bauwerke.

Kein Einfamilienhaus statt einer abgerissenen Gartenhütte

Zur Entscheidungsfindung beitragen soll nun das Arbeitspapier: Darin wird zum Beispiel die Größe des Grundstücks mit der Größe des geplanten Bauvorhabens verglichen. Ein Kriterium ist auch, ob es sich um einen Ersatz- oder um einen Neubau handelt. Wer eine Gartenhütte abreißt, darf nicht hoffen, dass er dafür ein Einfamilienhaus bauen kann. Zudem wird abgeklärt, welche Auswirkungen das Vorhaben auf die umgebende Natur hätte und wie es sich in die Umgebung einfügen würde. Eine wesentliche Frage wurde bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates noch in die Checkliste aufgenommen, nämlich die, wie es um die Kompensation schützenswerter Flächen bestellt ist. Wie bereits bei der vorherigen Sitzung betonte Malterer, dass es trotz der Checkliste immer eine Einzelfallentscheidung des Gemeinderates bleiben werde, ob eine Änderung des Bebauungsplanes aus seiner Sicht in Frage kommt.

Kaum Chancen auf Realisierung hat ein Antrag für ein Grundstück an der Tutzinger Straße. Dort möchte der Eigentümer ein zusätzliches Wohnhaus samt Garage bauen. Eine entsprechende Bauvoranfrage lehnte der Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung ebenso ab wie das für die Genehmigung zuständige Landratsamt.

„Man sehe keine Möglichkeit, dieses Vorhaben positiv zu entscheiden“, so das Landratsamt in einer Stellungnahme. Entgegen der Ansicht des Bauwerbers weiche das Vorhaben an der Tutzinger Straße sehr wohl von den Festsetzungen im Bebauungsplan ab, so der Gemeinderat, der dies dem Antragsteller bereits vor einigen Monaten mitgeteilt hatte.