Bernrieds Bürgermeister Malterer: „Wir wollen ein Dorf bleiben“

Von: Johannes Thoma

Angenehme Pflicht: Bürgermeister Georg Malterer begrüßt Schauspielerin Uschi Glas bei der Ausstellung „Zeichnen gegen das Vergessen“ im Sommerkeller. © Ruder

HALBZEITBILANZ der neu gewählten Bürgermeister: Heute mit Georg Malterer aus Bernried

Bernried – Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor Ihnen. Wir wollen von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sich privat geändert hat. Heute: Georg Malterer (46), Bernried.

Werden Sie und Ihre Familie seit dem 1. Mai 2020 genauer unter die Lupe genommen? Spüren Sie eine Veränderung, wenn Sie im Dorf spazieren gehen?

Nein, ich glaube nicht. Ich war ja vorher schon aktiv in der Gemeindepolitik, unter anderem als dritter Bürgermeister. Heute bin ich eben der Bürgermeister und damit der Ansprechpartner für die Bürger in allen Belangen.

Wie verlief für Sie der Wechsel von der freien Wirtschaft in eine Verwaltung – hatten Sie es sich so vorgestellt?

Ja, eigentlich schon. Das Schöne am Bürgermeister-Amt ist, dass man alles, was man vorher gelernt hat, irgendwie unterbringen kann. Und bei der täglichen Arbeit hilft mir die Verwaltung ungemein.

Ihre Amtszeit begann unruhig mit dem Austritt von Franz Eder nach Streitereien wegen der Wahl zum 2. bzw. zum 3. Bürgermeister. Ist wieder Ruhe eingekehrt im Gemeinderat?

Im Gemeinderat herrscht im Augenblick eine richtig gute Arbeitsatmosphäre, was sicher auch den vielen Aufgaben geschuldet ist. Jedes Gemeinderatsmitglied stellt das Dorf in den Mittelpunkt.

Die Gemeinde wurde allseits für den Kauf des Klosters beglückwünscht. Dort sollte einmal die Grundschule einziehen. Das scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Wie wollen Sie das Kloster stattdessen nutzen?

Die Grundidee bleibt in jedem Falle: Wir wollen das Kloster nutzen, um dort dörfliche Infrastruktur unterzubringen. Davon sind wir nicht abgewichen, die Krippe ist ja bereits dort. Wir prüfen derzeit, wie weitere Nutzungen aussehen könnten. Dank des Klosterkaufes und der damit dazugewonnenen räumlichen Möglichkeiten können wir die Dorfentwicklung neu denken. Wir haben jetzt viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, dass die zukünftigen Nutzungen auch langfristig zusammenpassen.

Neben dem Kauf des Klosters wurde auch der Sommerkeller saniert; nun bewirbt sich die Gemeinde auch als Standort für das „Forum Humor“. Dafür werden viele Millionen Euro ausgegeben, während die Grundschule aus allen Nähten platzt und die Feuerwehr ein neues Gebäude herbeisehnt. Haben Sie in den vergangenen Jahren zu viel Kür betrieben und die Pflicht vernachlässigt?

Ich sehe das anders: Eine Gemeinde hat in erster Linie Aufgaben. Die Trennung in Pflicht und Kür ist dabei nicht immer zielführend, weil viele Aufgaben für ein lebendiges Dorf wichtig sind. Auch Schule und Feuerwehrhaus sind Themen, denen wir uns stets intensiv planerisch widmen und für deren bauliche Umsetzung wir die Voraussetzungen schaffen. Die Bücherei und der Bau der Turnhalle sind auch freiwillige Aufgaben. Aber die haben wir umgesetzt, weil die Bürger es wollten. Und der Sommerkeller ist ja in erster Linie ein Bürgersaal, der aber auch noch der Wirtschaftsförderung dient, wenn dort zum Beispiel Tagungen stattfinden und die umliegenden Hotels gut belegt sind.

Den Betrieb von Kloster und Sommerkeller haben Sie an das neu gegründete Kommunalunternehmen Bernried abgegeben. Hat sich das Modell bewährt, wie laufen die Geschäfte?

Die laufen sehr gut, der Betrieb des Bildungshauses ebenso. Wir werden dem Kommunalunternehmen sicher auch noch weitere Aufgaben übertragen, zum Beispiel in den Bereichen „Hausmeister“, „Energie“ und „Bauen“.

Die Großprojekte werden den Haushalt die nächsten Jahre belasten. Wie wollen Sie dem Landratsamt künftig einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren – die Zahl der Grundstücke der Gemeinde ist ja nicht unendlich, oder?

Das ist kalkulierbar. Unsere Vorratsgrundstücke tauchen ja nicht im Haushalt auf, sie ermöglichen es uns aber, unsere Aufgaben anzugehen. Bislang haben wir ja immer einen ausgeglichenen Haushalt präsentiert. Priorität hat aber auch, dass wir die Gemeinde finanziell nicht überfordern. Wir werden auch weiterhin eine moderate Grundstücksentwicklung betreiben, aber wir wollen ein Dorf bleiben.

Streben Sie in drei Jahren eine zweite Amtszeit an?

Das ist ja noch lange hin. Im Augenblick will ich mir aber gar nichts anderes vorstellen, als Bürgermeister von Bernried zu sein.