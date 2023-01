In über 80 Stationen um den Starnberger See - Buch bietet selbst für Kenner noch Neues

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Der See mit Alpenpanorama: das Titelbild des 312-seitigen Buches aus dem Volk-Verlag. © Volk-Verlag

Selbst Kenner der Region dürften aus diesem reich bebilderten Buch noch etwas Neues erfahren: In mehr als 80 Stationen geht es mit über 60 Autoren um den Starnberger See.

Landkreis – Die Region um den Starnberger See hat viele Facetten. Sie ist Sehnsuchtsort für Menschen, die Erholung in der Natur suchen, lässt das Herz von Kulturfreunden höher schlagen und bietet auch viele historisch interessante Orte. Ein Potpourri zu dem Landstrich präsentiert das vor kurzem erschienene Buch mit dem schlichten Titel „Der Starnberger See“, herausgegeben von der in Starnberg aufgewachsenen Eva Dempewolf.

In über 80 Stationen und mit mehr als 60 Autoren geht es in dem reich bebilderten Band rund um den See. An diesen grenzt mit den Gemeinden Bernried und Seeshaupt auch der Landkreis Weilheim-Schongau. Bei ihnen handelt es sich um zwei Orte, die für so ein Buch viel zu bieten haben.

Bernried - vom Siedler- und Fischerdorf bis heute

Einblicke in die Bernrieder Geschichte – vom Siedler- und Fischerdorf des 9. Jahrhunderts bis heute – gibt es in einem Kapitel, verfasst von den ehemaligen Bürgermeistern Walter Eberl (verstorben 2021) und Josef Steigenberger. Vorgestellt wird auch das Bernrieder Filz mit seinen teils auf der Roten Liste stehenden Pflanzenarten. Das Buchheim-Museum darf im Band genauso wenig fehlen wie Wilhelmina Busch-Woods, die 1950 den Bernrieder Park der Allgemeinheit stiftete – ein Schritt, der erheblich dazu betrug, dass es heute einen mehrere Kilometer langen nahezu unbebauten und frei zugänglichen Uferbereich gibt.

Biergarten mit Panoramablick in Seeseiten

Mit Herausgeberin Dempewolf geht es in den Seeshaupter Ortsteil Seeseiten. Dort befindet sich nicht nur ein Biergarten mit Panoramablick bis zu den Alpen, sondern auch die Kapelle St. Jakobus, die während der Säkularisation dem Abriss entging. Ein gleichnamiger Vorgängerbau des kleinen Gotteshauses wurde, wie im Beitrag zu lesen ist, schon 1090 erwähnt. Autorin Renate von Fraunberg, viele Jahre für die Heimatzeitung aktiv, gibt einen Überblick über die Geschichte Seeshaupts (der Flurname „Seshoipt“ wurde bereits 740 verwendet). Unter anderem ist nachzulesen, wie das einst arme Fischer- und Bauerndorf durch den Anschluss an die Eisenbahn (1865) profitierte.

Graf Pocci, König Ludwig II. und Sissi

Neben viel Lektüre über die weiteren Orte am See geht es im Buch auch um den See im Allgemeinen und um berühmte Persönlichkeiten. Darunter sind Graf Pocci (Schöpfer vieler „Kasperl Larifari“-Geschichten), König Ludwig II. und die immer wieder interessante Sisi, die aus Bayern stammende Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Alles in allem ein Band mit viel schönem Lesestoff – etwa für kalte Wintertage.

Das Buch „Der Starnberger See: Ein Porträt in Texten und Bildern“ kostet 39,90 Euro. ISBN: 978-3-86222-437-1.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.