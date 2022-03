Buchheim-Museum lockt mit Prominenz und Komik

Von: Magnus Reitinger

Eines der Gemälde, die in der Ausstellung „flores y mujeres“ ab 15. Oktober zu sehen sind: „Trio 3 oder Im Bad“ von Walter Becker aus dem Jahr 1968. © Sammlung Joseph Hierling im Buchheim-Museum

Eine spektakuläre Verbindung von „Brücke“ und „Blauer Reiter“ mit prominenten Leihgaben. Neue Blicke auf das Ehepaar Buchheim. Aber auch unvernünftige Pointen eines Meister-Cartoonisten... So bunt wie hochkarätig ist das Programm des Buchheim-Museums für 2022.

Bernried – Ein bisschen mehr Ruhe wäre jetzt recht im Buchheim-Museum der Phantasie. Aber nein, natürlich sollen nicht weniger Besucher kommen – nur rein organisatorisch würde sich Direktor Daniel J. Schreiber etwas ruhigere Monate wünschen. Denn pandemiebedingt glich das Programm in den vergangenen beiden Jahren einem Verschiebebahnhof. Insgesamt zehn Wochen musste das Haus 2021 schließen, in den übrigen Zeiten erschwerten Zugangsbeschränkungen den Besuch. „Wegen Mindereinnahmen standen zudem deutlich weniger Mittel für Ausstellungen zur Verfügung“, resümiert Schreiber, „Präsentationen mussten ausfallen, verschoben oder verlängert werden“. Dennoch kamen vergangenes Jahr 50.600 Menschen ins Buchheim-Museum, das sei immerhin „mehr als die Hälfte des sonst Üblichen“, so der Chef.

„Der Maler Lothar-Günther Buchheim“ im Selbstporträt, um 1946 (Kopie nach dem gleichnamigen Gemälde von Walter Becker). © Buchheim Stiftung

Dass es 2022 wieder deutlich mehr werden und Beschränkungen bald Vergangenheit sind, bleibt zu hoffen. Das Jahresprogramm jedenfalls ist eine verlockende Einladung, mehrmals in das Haus am See zu kommen. Als „Sommerhighlight“ wird die Gemäldeschau „Brücke + Blauer Reiter“ avisiert, die Hauptwerke dieser beiden maßgeblichen Gruppen des deutschen Expressionismus vereint. Eigentlich sollte sie bereits im Sommer 2021 in Bernried starten, um dann weiter ins Von der Heydt-Museum Wuppertal und in die Kunstsammlungen Chemnitz zu wandern. Nun ist das Buchheim-Museum ab 16. Juli die Abschluss-Station dieser Ausstellung mit vielen prominenten Leihgaben. Sie ist auch die letzte Sonderschau, bei der Werke aus der Sammlung Gerlinger zu sehen sind. Das Buchheim-Museum habe sich fünf Jahre lang „mit viel Leidenschaft und Energie dieser exzellenten ,Brücke’-Kollektion gewidmet“, so Schreiber: „Es ist schade, dass Hermann Gerlinger seine Sammlung nun auflösen und versteigern möchte“ (wir berichteten).

Lustvolles Betrachten und ernste Diskussion

„Das Weniger an ,Brücke’“ werde man vor Ort „durch ein Mehr an attraktiven Sonderausstellungen“ ausgleichen, verspricht der Museumsleiter. Auch die umfangreiche Zustiftung des Tutzinger Sammlers Joseph Hierling im vergangenen Jahr lässt Schreiber „mit guter Laune in die Zukunft planen“: Rund 1200 Gemälde der um 1900 geborenen Künstlergeneration des „Expressiven Realismus“ werden im Buchheim-Museum nun bewahrt, erforscht und in wechselnden Konstellationen ausgestellt. Eine erste Auswahl, nämlich Blumen- und Frauenbildern aus der Sammlung Hierling, zeigt ab 15. Oktober die Ausstellung „flores y mujeres“; der Titel erinnert an ein 68 Jahre altes Gedicht von Eugen Gomringer, das 2018 die Kritik von Gender-Aktivisten auf sich zog. „Was wiegt schwerer: künstlerische Freiheit oder moralische Maßgaben?“ – die Schau wolle Gelegenheit zur Diskussion wichtiger Fragen geben und zugleich „zur lustvollen Betrachtung der Bilder einladen“.

Ein Großmeister der Komischen Kunst

„Ein ganz großer Meister der Komischen Kunst“ wird ab 14. Mai präsentiert: Der Münchner Cartoonist Rudi Hurzlmeier fülle „Das weite Feld der Unvernunft“ – so der Ausstellungstitel – mit Zeichnungen, Gemälden und „zahlreichen überraschenden Pointen“. Neben dieser Schau im Rahmen des Humorfestivals Bernried 2022 schlägt auch die Beteiligung an der „Bernrieder Kunstausstellung“ ab 31. Juli eine Brücke zwischen Dorf und Museum.

Schließlich werden heuer die Museumsgründer neu in den Blick genommen: ab 9. April mit der Präsentation des Lebenswerks von Diethild Buchheim, die im Juli 2022 100 Jahre alt geworden wäre. Und ab 3. Dezember mit der Schau „Buchheim. Künstler, Sammler, Autor“, die das vielfältige Werk Lothar-Günther Buchheims erstmals „im Ganzen“ zeigen will.

Informationen zu den aktuellen Ausstellungen: www.buchheimmuseum.de