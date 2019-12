Bernrieder Bürgermeisterkandidat wurde vom amtierenden Bürgermeister empfohlen

Die Überparteiliche Freie Wählergruppe (ÜFW) hatte zu einer Infoveranstaltung zum Thema „Wohnen in Bernried“ eingeladen. Moderiert wurde der Themenabend von Georg Malterer – und das aus gutem Grund.

Bernried – Die Überparteiliche Freie Wählergruppe (ÜFW) hatte in den Gasthof „Drei Rosen“ zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Wohnen in Bernried – Wie soll unser Dorf in Zukunft aussehen?“ eingeladen. Rund 50 Besucher kamen und debattierten eifrig mit.

Bernrieder wünschen sich Projekte im Einheimischenmodell

Das Resümee der knapp zweistündigen Diskussionsrunde fasst die ÜFW in einer Presseerklärung wie folgt zusammen: Demnach würden sich viele Bernrieder weiterhin Projekte im Einheimischenmodell und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wünschen.

Insbesondere der Bedarf an Zweizimmerwohnungen sei „riesig“. Die Notwendigkeit des Flächensparens sei zudem anhand von verschiedenen Wohnungsbauvarianten intensiv besprochen worden. Die Bewerber der ÜFW für ein Gemeinderatsmandat, so heißt es in der Mitteilung, wollen auch künftig den Bedarf für einheimische Bürger decken, wobei das Einwohnerwachstum nach wie vor moderat sein solle.

Beim Themenabend wurde der Bürgermeisterkandidat vorgestellt

Es gab aber noch eine zweite berichtenswerte Komponente: Die Diskussionsrunde wurde von Georg Malterer moderiert – und das nicht ohne Grund. Der 42-jährige gab bei dieser Gelegenheit nämlich öffentlich bekannt, dass er sich bei den Kommunalwahlen im März 2020 um das Amt des Bernrieder Bürgermeisters bewerben wird. „Er macht’s“, bestätigte Josef Steigenberger gegenüber der Heimatzeitung.

Weil Malterer sich am Tag nach der Veranstaltung beruflich auf Reisen begeben musste, war es dem amtierenden Rathauschef vorbehalten, die Botschaft der Presse zu verkünden. Steigenberger hört bekanntlich nach 18 Jahren als Bürgermeister auf. Schon vor ein paar Wochen hat er kundgetan, dass Malterer sein Wunschnachfolger ist (wir berichteten).

Bürgermeisterkandidat ist derzeit dritter Bürgermeister und in der Gemeinde engagiert

Der verheiratete Familienvater (zwei Töchter) ist promovierter Diplom-Biologe und arbeitet derzeit beim TÜV-Südbayern. Seit 2008 sitzt Malterer für die ÜFW im Bernrieder Gemeinderat, seit 2014 fungiert er zudem als dritter Bürgermeister und Leiter des Bauausschusses. In den Gemeinderatssitzungen führt er durch die baurechtlichen Tagesordnungspunkte.

Malterer, der als besonnen gilt und für seine kommunalpolitische Fachkompetenz geschätzt wird, engagiert sich des Weiteren als zweiter Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr, als Jugendwart der Floriansjünger und im Arbeitskreis Energie.

