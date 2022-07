Der Humor kommt nach Bernried – dauerhaft

Teilen

Platz für das „Forum Humor“ bietet sich auf der Fläche hinter dem Rathaus Bernried. © Gronau Emanuel

Das „Forum Humor“ kommt mit einem eigenen Gebäude nach Bernried. Damit geht sowohl für den Verein „Forum Humor“ als auch für die Gemeinde ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Möglich gemacht hat das Projekt eine Zusage des Bundes über 5,68 Millionen Euro. Weitere Zuschüsse in Millionenhöhe sollen folgen.

Bernried – „Super, toll, großartig.“ Reinhard G. Wittmann, Vorsitzender des Vereins „Forum Humor und komische Kunst“, zeigte sich glücklich über die Zusage von Bundeswohnbauministerin Klara Geywitz. Damit kann in Bernried auf dem Platz hinter dem Rathaus und leicht versetzt oberhalb des Sommerkellers ein Gebäude mit Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen errichtet werden, das dem Humor einen dauerhaften Platz bieten soll.

Bernried Bürgermeister Georg Malterer zeigte sich ebenfalls hocherfreut. Er erhielt die Nachricht am Donnerstagmorgen gleich dreifach: durch Anrufe von Alexander Dobrindt, dem hiesigen CSU-Bundestagsabgeordneten, und von Carmen Wegge, der SPD-Betreuungsabgeordneten aus Starnberg, sowie durch eine Mail von Ministerin Geywitz. Unter den 18 bundesweit ausgewählten Objekten, die an sich schon etwas Besonderes seien, sei das Projekt in Bernried noch einmal hervorgehoben worden, so Malterer. Die Entscheidung traf eine Jury aus Experten und Bundestagsabgeordneten; zu Letzteren gehörte auch der Landsberger Abgeordnete Michael Kießling, ein früherer Weilheimer. „Bundesweit gab es für „Nationale Projekte des Städtebaus 2022“ insgesamt 75 Millionen Euro. Bedacht wurden neben Bernried zum Beispiel auch Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin für den Umbau der blaugrünen Promenade am Halleschen Ufer und der Bau eines optischen Museums in Jena.

„Hochkarätige Architektur rund um das Rathaus“

„Die geförderten Vorhaben sind Premiumprojekte der Baukultur in Deutschland. Dazu gehört nun auch das Forum Humor, welches als einzigartiges Projekt in Deutschland dem Humor einen festen Platz geben wird“, schrieb die Bundestagsabgeordnete Wegge in einer Mitteilung. Der Antragsteller, die Gemeinde Bernried, erhält die Möglichkeit, „ein städtebauliches Ensemble mit hochkarätiger Architektur rund um das Rathaus zu vervollständigen“, so die Begründung für die Förderzusage des Ministeriums.

Konkret bedeutet dies, dass die Gemeinde nach dem Bau des Rathauses (2007 eingeweiht) und der Sanierung des Sommerkellers (demnächst abgeschlossen) ihr drittes Vorhaben in diesem Bereich realisieren kann. Ursprünglich war an dieser Stelle laut Malterer ein Bürgerhaus mit Saal und Café geplant. Diesen Plan verschob die Gemeinde allerdings – zunächst aus finanziellen Gründen, später, weil mit dem Sommerkeller bereits ein geeigneter Veranstaltungsort zur Verfügung steht. „Wir haben quasi auf die richtige Nutzung gewartet“, so Malterer über die seit Längerem bestehenden Pläne für das über 1000 Quadratmeter große Areal.

Vergangenen Freitag wurde die zweite Auflage des Humorfestivals in Bernried eröffnet, das vom „Forum Humor und komische Kunst“, der Gemeinde und dem Buchheim-Museum veranstaltet wird. Das, was im Festival passiert, solle quasi in dem Gebäude institutionalisiert werden, so Vorsitzender Wittmann. Der Verein, dem auch Gerhard Polt angehört, wird das Gebäude betreiben.

Bis es soweit ist, muss noch die genaue Finanzierung geklärt werden: Neben den 5,68 Millionen Euro hoffen Verein und Gemeinde auf einen Zuschuss in Höhe von einer Million Euro vom Freistaat – eine mündliche Zusage liegt bereits vor – und auf Spenden: Die Gesamtkosten des Projekts liegen aktuell bei rund 7,2 Millionen Euro, könnten aber aufgrund der Teuerungen auf dem Bausektor noch deutlich ansteigen, fürchtet Wittmann. Die Gemeinde steuert das Grundstück bei. „Ansonsten wird unser Haushalt nicht belastet“, so Malterer.

Wie das Gebäude für das „Forum Humor“ aussehen wird und wann Baubeginn ist, steht noch nicht fest. Bei der Einreichung des Konzepts half der Gemeinde ein guter Bekannter: Titus Bernhard, der Architekt, der das Rathaus-Projekt vor rund 15 Jahren realisiert hat.

Die Entscheidung für Bernried bedeutet auch, dass es in der Landeshauptstadt kein „Forum Humor“ mehr geben wird. Eigentlich war der vor fünf Jahren gegründete Verein angetreten, um dort ein solches Gebäude für den Humor zu errichten. „Ja, München hat verspielt“, so Vereinsvorsitzender Wittmann: „Man hat dort nicht erkannt, wie wichtig, das Thema ,Humor’ angesicht der weltweiten Krisen geworden ist.“

Johannes Thoma