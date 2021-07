Der Klosterspirit bleibt Bernried auch nach 901 Jahren erhalten

Festgottesdienst

Von Bernhard Jepsen schließen

Ein Festgottesdienst samt anschließendem Festakt war der krönende Höhepunkt im Rahmen von Bernrieds Feierlichkeiten zum900-jährigen Klosterjubiläum. Rund 300 Besucher verfolgten das Zeremoniell im Klosterhof.

Bernried – Kurz vor zehn Uhr herrschte am Festsonntag ein ordentliches Gewusel im Bernrieder Klosterhof. Der von Gemeinderätin Doris Kremser dirigierte Kinderchor „Village Swallows“ (übersetzt: „Die Dorfschwalben“) sang sich bereits ein, die Vereins-Fahnenabordnungen nahmen ebenso Aufstellung wie die Blasmusik und auf der Bühne, die zum Altar umfunktioniert wurde, formierte sich der Kirchenchor. Und weil „feiern nur mit Gästen funktioniert“, wie Bürgermeister Georg Malterer schmunzelnd konstatierte, füllten sich im Klosterhof nach und nach die Stuhlreihen. Auch die Ehrengäste trudelten ein, darunter Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Regierungspräsidentin Maria Els und Ilse Aigner. Die Landtagspräsidentin verzichtete für ihren Bernried-Besuch sogar auf die Eröffnung der Wagner-Festspiele in Bayreuth. Für Aigner eine Ehrensache. Sie wurde in Feldkirchen-Westerham geboren, einer Nachbargemeinde von Valley. Dort hatte das gleichnamige Adelsgeschlecht, das 1120 das Bernrieder Kloster gründete, einen Herrschaftssitz: „Wie kann man da eine andere Priorität setzen, als wie beim Klosterjubiläum in Bernried dabei zu sein“, betonte Aigner in ihrem Grußwort.

Hauptthema beim Festakt: die Zukunft des Klosters

Auch der Festprediger konnte einen „Kloster-Bezug“ vorweisen. Pater Stefan Kling ist Prior des Klosters Roggenburg. Das Bernrieder Kloster charakterisierte der Prämonstratenser-Ordensbruder als „traumhaft schön“. Es habe Bernried über die Jahrhunderte hinweg eine „dauerhafte Prägung“ verliehen. Die Gemeinde müsse immer wieder zu dem geistig-spirituellen Erbe Stellung beziehen. „Der Spirit des Klosters weicht nicht. Er bleibt immer da“, beteuerte Kling. Für den Fortbestand des Klosters habe Bernried „gute Antworten“ gefunden.

+ Beim Festgottesdienst waren auch (v.l.) Ruth Schönenberger, Ilse Aigner und Georg Malterer zugegen. © Bernhard Jepsen

Die Zukunft des Klosters war Hauptthema der Festreden. „Das Geburtstagskind war krank. Es brauchte eine Behandlung“, erklärte Schwester Ruth Schönenberger, die Priorin der Missions-Benediktinerinnen. Der Orden hatte das Kloster 1949 von einem herrschaftlichen Schloss zu einem seelsorgerischen-spirituellen Zentrum gemacht. Doch im vergangenen Jahr hing die Zukunft am seidenen Faden – bis die Gemeinde Bernried im Sommer ihre Kaufabsicht bekundete. Nun, so Schönenberger, gebe es für das Kloster und das Bildungshaus wieder eine „tolle Perspektive“: „Das Kloster brachte früher die Gemeinde in Schwung. Nun schließt sich der Kreis in die andere Richtung.“ Auch Ilse Aigner goutierte den Klosterkauf: „Ich begrüße die Entscheidung der Gemeinde. Sie war richtig und wichtig für Bernried.“ Das Bildungshaus, das 24 000 Übernachtungen im Jahr 2019 registrierte, gebe den Menschen in der schnelllebigen Zeit Orientierung.

Benediktinerinnen machten Dorf und Kloster zu „toller Gemeinschaft“

Ein kleiner Rückblick auf die Historie des Klosters durfte natürlich beim Festakt nicht fehlen. Georg Malterer verwies launig auf zwei Jahreszahlen: So würden die Annalen im Jahr 1560 über schlimme Schlägereien und Zechereien im Kloster berichten. „Wir sehen also, in Bernried wurde schon immer gefeiert“, scherzte der Bürgermeister. 1620 hätte eine Kontrollvisitation aber bescheinigt, dass sich in Bernried „Bildung und Moral bessern“ würden. Altbürgermeister und Festschirmherr Josef Steigenberger würdigte das Engagement der Missions-Benediktinerinnen. Dorf und Kloster seien deshalb zu einer „tollen Gemeinschaft“ zusammengewachsen, weil der Orden immer seine Türen geöffnet habe. „Es ist das Verdienst der Schwestern, dass das Dorf so am Kloster hängt“, erklärte Steigenberger: „Die Entscheidung, dass Kloster zu kaufen, war nur logisch. Die ganze Dorfgemeinschaft steht dahinter.“