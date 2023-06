„Forum Humor“ auf wackligen Beinen - es geht ums Geld

Von: Johannes Thoma

Humorfestival Bernried_0739.jpg © EMANUEL GRONAU/Archiv

Der Jubel war groß, als vor rund einem Jahr die frohe Kunde aus Berlin kam: Die Gemeinde erhält einen Zuschuss über 5,7 Millionen Euro, wenn sie beim Rathaus ein Gebäude für das „Forum Humor“ baut. Mittlerweile allerdings ist das Projekt fraglicher denn je – es geht ums Geld.

Bernried – Gemeinsam mit dem Verein „Forum für Humor und komische Kunst“ will die Gemeinde hinterm Rathaus dem Humor einen festen Platz geben. Dafür gab es aus dem Topf „Nationale Projekte des Städtebaus 2022“ des Bundeswohnbauministeriums die Zusage über eine Förderung von 5,7 Millionen Euro. Der Freistaat hatte eine Million Euro versprochen, der Verein wird sich ebenfalls beteiligen. Die Gemeinde wollte ihren Anteil beisteuern, indem sie das Grundstück zur Verfügung stellt. Das genügte dem Ministerium aber nicht, mittlerweile geht Bürgermeister Georg Malterer davon aus, dass die Gemeinde neben dem Grundstück mindestens etwa zehn Prozent der Baukosten, also etwa 800 000 Euro, in den nächsten fünf Jahren aufwenden muss. Das ist laut Malterer für die Gemeinde trotz weiterer finanzieller Verpflichtungen machbar.

Nun allerdings gibt es neue offene Fragen: Wer übernimmt die laufenden Betriebskosten für das Gemeinschaftsprojekt? „Wir als Verein können das nicht leisten“, sagt Reinhard Wittmann, Vorsitzender des Vereins „Forum für Humor und komische Kunst“. Er rechnet mit jährlichen Ausgaben von „mindestens 300 000, wohl eher 400 000 bis 500 000 Euro“. Der Freistaat habe bereits abgewunken. Man sei aber weiter gemeinsam mit der Gemeinde auf der Suche nach Geldgebern. Eine Stiftung käme beispielsweise in Frage. Denn bevor das Geld aus Berlin fließt, muss der Betrieb für die nächsten 20 Jahre gewährleistet sein, so Wittmann.

München könnte die jährlichen Kosten leichter aufbringen

Damit kommt auch wieder die Stadt München ins Spiel. In der Landeshauptstadt sollte das Projekt ursprünglich realisiert werden, die ehemalige Viehmarktbank im Schlachthofviertel war dazu auserkoren worden. Doch es tat sich seitens der Stadt lange Zeit nichts, deshalb wandte sich der Verein dem Alternativstandort Bernried zu. Mittlerweile plant der Verein in beide Richtungen – auf seiner Homepage stehen beide Varianten gleichberechtigt nebeneinander. Eine Priorisierung für einen der beiden Standorte gibt es nicht, sagt auch Wittmann. Sicher ist, dass die Stadt München mit einem jährlichen Kulturetat von rund 260 Millionen Euro, die laufenden Betriebskosten leichter finanzieren könnte als das 2500-Einwohner-Dorf Bernried. Zudem steht das Vorhaben auch im Koalitionsvertrag der rot-grünen Stadtratsmehrheit, so Wittmann. „Das Spiel ist offen.“ Man plane in beide Richtungen.

Bernried hat zahlreiche sehr teure Vorhaben zu bewältigen

Das weiß auch Malterer. Aber die Gemeinde könne ein solches Vorhaben erst dann realisieren, wenn sie es sich auch tatsächlich leisten könne. „Aber wir sind nach wie vor bereit“, so Malterer, der allerdings auch darauf verwies, dass die Gemeinde zahlreiche Pflichtaufgaben zu erledigen habe. Die Grundschule ist zu klein, die Feuerwehr braucht dringend ein neues Zuhause. Allein diese beiden Vorhaben dürften in den nächsten Jahren einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

„Wir arbeiten weiter eng mit dem Forum Humor zusammen, es gibt da keinerlei böses Blut“, sagt Malterer. Man sei weiter bemüht, die Finanzierungslücke zu schließen. Weiter wollte sich der Bürgermeister nicht äußern, da das Thema derzeit innerhalb des Gemeinderates meist in nichtöffentlicher Sitzung diskutiert werde. Er könne sich auch vorstellen, dass das Acht-Millionen-Euro-Projekt auch mit einem anderen Partner umgesetzt werde, beispielsweise mit dem Buchheim-Museum oder der Klinik Höhenried.