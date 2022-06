Gemeinde will Checkliste fürs Unterdorf

Das Unterdorf in Bernried, ein Schmuckstück, das nach dem Willen der Gemeinde erhalten bleiben soll. © Foto: ÜFW/Gemeinde

Neben dem Kauf des Klosters hat kein Thema den Bernrieder Gemeinderat jüngst mehr beschäftigt als die Zukunft des Unterdorfs mit seinem historischen Kern und den üppigen Gärten. Nun hat die Gemeinde eine Checkliste erarbeitet, wann Nachverdichtung in dem geschützten Bereich überhaupt in Frage kommen könnte.

Bernried – Der seit Jahrhunderten kaum veränderte Ortskern am Starnberger See war ein Grund, warum die Gemeinde 2007 zum schönsten Dorf Deutschlands gewählt wurde. Im Vergleich zu Orten in der Umgebung sind die Grundstücke dort meist weit großzügiger. Andernorts wäre bei ähnlicher Größe eine weitere Bebauung durchaus möglich – nicht in Bernried. Erste Prämisse der Gemeinde und seiner Bürger ist es, das Unterdorf so weit wie möglich in seiner jetzigen Struktur zu erhalten – allenfalls behutsam weiter zu entwickeln. „Nachverdichtung ist nicht unser Ziel“, so Bürgermeister Georg Malterer bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag.

„Wird immer eine Einzelfallentscheidung bleiben“

Gleichwohl sei es in Ausnahmefällen durchaus möglich, Grundstücke zu bebauen; zum Beispiel dann, wenn sich bereits ein Gebäude auf dem Grundstück befindet und ein Familienangehöriger dort bauen möchte. Ein Gartenhäuschen abzureißen und dafür ein Wohnhaus zu errichten, komme nicht in Frage, so Malterer. Ziel sei es, anhand der Checkliste den Charakter der Grundstücke und der Umgebung zu erhalten. Für die Gemeinde seien die Gärten dort genauso viel wert wie die Wohnhäuser. Baulücken im rechtlichen Sinne gebe es nicht. Das regele ganz klar der rund 35 Jahre alte Bebauungsplan für den Ortskern, so Malterer.

Mit der Checkliste, die noch überarbeitet wird, möchte der Gemeinderat konkrete Kriterien zur Hand haben, anhand derer er beurteilen kann, ob eine Bebauung in Frage kommen könnte. Die Entscheidungen, die daraus resultieren, sollen transparent und nachvollziehbar sein. „Das ist eine große Herausforderung für uns, und es wird trotz der Liste immer eine Einzelfallentscheidung bleiben“, so der Bürgermeister.

Sein Stellvertreter Robert Schiebel sprach sich für klare und einheitliche Kriterien aus. Nur dann habe die Entscheidung des Gemeinderats auch vor Gericht bestand, sollte es zu einer Klage kommen. Für Grundstücksbesitzer, die erweitern wollen, geht es um viel Geld. Die Preise für die ohnehin raren Grundstücke im Unterdorf liegen jenseits der 1000 Euro pro Quadratmeter. Trotzdem stehe für die Gemeinde das Gemeinwohl, also der Erhalt der Strukturen im Unterdorf, im Vordergrund. so Malterer. Auch daher hat die Gemeinde bereits einige Voranfragen zur zusätzlichen Bebauung abgelehnt (wir berichteten). In einem Fall, auf einem Grundstück zwischen Rathaus und Raiffeisenbank, hat sie ihr Einvernehmen zur zusätzlichen Bebauung erteilt.

Der genaue Wortlaut der Checkliste fürs Unterdorf wird noch überarbeitet, nachdem einige Gemeinderäte Änderungsvorschläge eingebracht haben. Grundsätzlich hat sich der Gemeinderat einstimmig für eine solche Liste ausgesprochen.

Im Anschluss beriet der Gemeinderat über einen Erweiterungsantrag der Bäckerei „Ziegler“ an der Dorfstraße im Unterdorf. Dem Vorhaben, ein marodes altes Firmengebäude durch ein neues, größeres mit Mitarbeiterwohnungen zu ersetzen, stehe man grundsätzlich positiv gegenüber. Die genauen Pläne mit Stellplätzen und Wandhöhen müssten vom Bauwerber allerdings noch eingereicht werden.

Dörfliches Idyll: Kirchweg in Bernried © Foto: Thoma