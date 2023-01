ZDF-Thriller „Gestern waren wir noch Kinder“: Dieses prächtige Gebäude ist das Film-Gymnasium

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Zum „Friedhelm Moll Gymnasium“ wurde Schloss Höhenried in der ZDF-Serie „Gestern waren wir noch Kinder“. Im Schnitt 4,46 Millionen Menschen sahen die letzte Folge am Mittwoch. © FKN

Bei der ZDF-Serie „Gestern waren wir noch Kinder“ wurde der markante Bau diese Woche als Film-Gymnasium einem Millionenpublikum präsentiert. Doch eine Schule gibt es am Drehort am Starnberger See in Wirklichkeit nicht.

Höhenried – „Friedhelm Moll Gymnasium“ steht auf der Schule, deren Fassade im ZDF-Thriller „Gestern waren wir noch Kinder“ immer wieder zu sehen ist. Das facettenreiche Drama um die Familie Klettmann, in dem eine dreifache Mutter an ihrem 44. Geburtstag von ihrem Mann erstochen wird, lockte an drei Abenden ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Finale war am Mittwoch (11. Januar). Allerdings ist das Gymnasium aus dem Film in Wirklichkeit gar keine Schule: Bei dem Gebäude handelt es sich um das Schloss Höhenried auf dem Gelände der gleichnamigen Klinik bei Bernried. In dem herrschaftlichen Bau können im realen Leben etwa Räume für Hochzeiten und Tagungen gemietet werden.

Schloss Höhenried machte unter über 35 möglichen Locations das Rennen

„Auf der Suche nach einem herausragenden Gebäude als Drehort für unsere Schule hatten wir uns mehr als 35 Schlösser und Gebäude bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern von München angesehen“, so die für den Thriller zuständige „Seven Dogs Filmproduktion“ auf Anfrage. „Höhenried kam erst zu einem sehr späten Zeitpunkt in die engere Auswahl, war dann aber sofort unser Favorit“. Dies sei sowohl wegen der Optik als auch wegen der logistischen Möglichkeiten so gewesen.

Eine Szene vor dem Schloss mit Julia Beautx als Vivian Klettmann und Vico Magno als Daniel Klettmann. © ZDF

So wurde ein Teil des spannungsgeladenen Dramas (Drehbuch und Produzentin: Natalie Scharf) am Ufer des Starnberger Sees gedreht. Die Zuschauer konnten nun erleben, wie in Höhenried unter anderem Julia Beautx (Tochter Vivian Klettmann) und Vico Magno (Sohn Daniel Klettmann) in Schuluniformen als Schüler des „Friedrich Moll Gymnasiums“ unterwegs sind.

„Es war für uns eine hervorragende Location“

Über den Drehort äußert sich die Produktionsfirma im Rückblick begeistert: „Das Schloss hat sich als Location sehr bewährt. Es war für uns eine hervorragende Location. Die Zusammenarbeit mit dem Motivgeber (Vermieter, Anm. d. Red.) war sehr gut.“ Der Filmdreh in Höhenried fand vom 30. August bis 2. September 2021 statt. „Während der Dreharbeiten hatten wir glücklicherweise ausgesprochen gutes Sommerwetter und daher konnte das Team nach Feierabend die Umgebung noch sehr genießen“, so die Firma.

Auf dem Gelände steht auch das Buchheimmuseum

Auch wenn das Schloss Höhenried älter wirkt – es wurde in den 1930er Jahren von Wilhelmina Busch-Woods errichtet. Im Jahr 1955 ging es samt weitläufigem Gelände an die Landesversicherungsanstalt Oberbayern, Vorläuferin der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd. 1967 wurde auf dem Grundstück, auf dem sich heute auch das Buchheimmuseum befindet, die neu erbaute Klinik Höhenried eröffnet.

Wer wissen will, wie das Schloss in der Serie zu sehen ist, der kann diese als sieben Episoden in der „ZDFmediathek“ abrufen.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.