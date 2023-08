Gestörter Betriebsfrieden: Buchheim-Museum trennt sich von Direktor Daniel J. Schreiber

Paukenschlag in Bernried

Von Johannes Thoma

Paukenschlag in Bernried: Daniel J. Schreiber (58) ist nicht mehr Direktor des dortigen Buchheim-Museums.

Bernried – „Zum Bedauern des Stiftungsvorstands war dieser Schritt unvermeidbar“, so Walter Schön, Vorsitzender des Vorstands der Buchheim-Stiftung und damit quasi der Arbeitgeber Schreibers. Näher wollte sich Schön über die Kündigung nicht äußern. Auch die Frage, ob Schreiber fristlos entlassen worden sei, blieb unbeantwortet. Es werde noch Gespräche zwischen beiden Seiten geben über die Modalitäten der Kündigung, die ausgerechnet am 11. August erfolgte, dem 58. Geburtstag Schreibers. Er selbst war gestern nicht zu erreichen. Wie aus Museumskreisen zu erfahren war, soll der Betriebsfrieden im Museum in den vergangenen Monaten erheblich gestört gewesen sein.

„Ich war sehr überrascht von der Nachricht“, so die Reaktion von Bernrieds Altbürgermeister Josef Steigenberger, der in seiner Amtszeit bis 2020 oftmals mit Schreiber zusammengearbeitet hatte. Beide entwickelten beim Feierabendbier die Idee zur „Wunderwelt Bernried“, einem Projekt, das die Verbindung von Dorf und Museum stärken soll.

Stiftungsrat übernimmt interimsweise die Leitung des Museums

Der Vorsitzende des Freundeskreises des Buchheim-Museums, Prof. Klaus Steffens, findet die Entscheidung „sehr bedauerlich“. Schreiber habe sich große Verdienste um das Museum erworben. Das sähen auch die Mitglieder so, mit denen er gesprochen habe. „Über die Hintergründe weiß ich nichts. Was ich weiß, ist, dass es schwierig werden wird, wieder jemanden wie ihn zu finden.“, so Steffens. Die Nachfolge Schreibers übernimmt interimsweise Klaus Schneider, Mitglied im Stiftungsrat und früherer Leiter des Museums für Franken in Würzburg.

Die Trennung von Schreiber kommt für den Museumsbetrieb in jedem Falle zur Unzeit. Zahlreiche von Schreiber angestoßene Projekte sind noch nicht abgeschlossen: Dazu zählt neben der „Wunderwelt Bernried“ auch der rund 13 Millionen Euro teure Anbau ans Museum für die Bilder des „Expressiven Realismus’“ aus der Sammlung von Joseph Hierling. Die genauen Planungen dafür werden demnächst vorgestellt.

Schreiber hat das Museum geöffnet

Mit der Kündigung des Kunsthistorikers geht eine zehn Jahre währende Ära im Museum zu Ende. In dieser Zeit ist es Schreiber gelungen, die Besucherzahlen des 2001 eröffneten Museums erheblich zu steigern. Derzeit läuft mit großen Erfolg die Ausstellung mit Werken von Otto Waalkes. Schreiber holte die Expressionisten-Sammlung von Hermann Gerlinger für einige Jahre ins Museum. Er öffnete das Haus, indem er Exponate aus anderen Museen zeigte und Bilder aus der Sammlung an andere Häuser verlieh. Das war in der Satzung des Museums ursprünglich nicht vorgesehen.

Auch der Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit wurde gekündigt

Schreiber engagierte sich auch stark in der Provenienzforschung. Das Museum der Phantasie war das erste private Museum in Deutschland, das seine Bestände auf Raubkunst untersuchte. Dafür gibt es sogar eine eigene Stelle am Museum.

Mit Schreiber geht auch die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit am Museum, Claudia Lamas Cornejo. Ihr wurde zum gleichen Zeitpunkt gekündigt. Auch zu ihrer Kündigung gab es keine näheren Angaben, auch sie war gestern nicht mehr erreichbar.

Wie Schreiber hatte auch seine Vorgängerin Clelia Segieth das Museum vor über zehn Jahren Knall auf Fall verlassen. Eine Begründung dafür gab es damals ebenfalls nicht.